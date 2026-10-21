Большой театр посвятит показ оперы "Царская невеста" юбилею народной артистки Беларуси Натальи Рудневой

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперу "Царская невеста" покажут в Большом театре 24 октября к юбилею народной артистки Беларуси, доцента кафедры пения БГАМ Натальи Рудневой. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.



В театре отметили, что именно в эту оперу в начале 1980-х молодую Наталью Рудневу "бросили" без репетиций на главную партию - Любаши. В дальнейшем она выходила в этом образе около 25 лет.



Главный хормейстер Большого театра народная артистка Беларуси Нина Ломанович познакомилась с Натальей Рудневой, когда молодая певица последний год работала в хоре, после окончания консерватории она стала солисткой оперы.



"Яркий голос полного диапазона, абсолютная музыкальная грамотность и память, фантастическая работоспособность - все это о Наталье Рудневой. Она входила в репертуар просто мгновенно. И даже некоторые партии пела только она, как, например, сложнейшую роль Клары Цаханасьян в опере С.Кортеса "Визит дамы". Во время наших гастролей один итальянец сказал о Рудневой: "Это какая-то вокальная машина…" И это на самом деле так. Я всегда поражалась, как ей хватает сил - вокальных и физических. А какой она была потрясающей Любашей в "Царской невесте"! Когда она пела а капелла "Снаряжай скорее, матушка родимая…" - это было что-то невероятное! Мне кажется, я никогда больше и не слышала подобного исполнения в нашем театре. Порой говорят: главное в музыке не в нотах. Это именно то, что было в Наталье Рудневой. Она пела сердцем. И забыть этого не могу до сих пор", - рассказала Нина Ломанович.



Дирижер Большого театра заслуженный деятель искусств Беларуси Николай Колядко называет Наталью Рудневу своим учителем. По его словам, она человек удивительной интеллигентности. Не просто певица, а поющая актриса, которая не отделяла музыкальную часть от драматической, а это редкий симбиоз. Именно Николай Колядко станет дирижировать в постановке оперы "Царская невеста" 24 октября.



В этот вечер у зрителей будет возможность попасть на творческую встречу с Натальей Рудневой. Она пройдет в Гобеленовом зале за час до начала спектакля - в 17.00. А в фойе бельэтажа откроется фотовыставка, посвященная юбилею оперной певицы.-0-