Большой театр Беларуси присоединится к Международному фестивалю "День Шостаковича"

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой театр Беларуси 1 октября проведет мероприятия в рамках Международного фестиваля "День Шостаковича", сообщили БЕЛТА в театре.
В рамках одного вечера 1 октября в 17.00 в камерном зале состоится лекция доктора исторических наук Юлии Кантор (Санкт-Петербург) "Посвящается городу Ленинграду. Седьмая симфония Д. Шостаковича и "Блокадная книга" А. Адамовича и Д. Гранина как исторические символы".
В 18.30 в фойе бельэтажа пройдет открытие выставки "Шостакович - между строк. В кругу исполнителей". Экспозиция создана на основе архивных материалов Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, архива Д. Д. Шостаковича (Москва) и музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича и рассказывает о многолетнем творческом диалоге композитора с первыми исполнителями его музыки.
"Эта выставка - возможность услышать голос самого Шостаковича через его живое общение с музыкантами. В письмах, рукописях, посвящениях, фотографиях раскрывается не только профессиональная, но и человеческая история: как рождалось доверие между автором и исполнителем. В выставке есть место и курьезным характеристикам артистов, и хвалебным отзывам, и критическим замечаниям. Эти материалы позволяют увидеть Шостаковича не монументом, а живым человеком - в диалоге с теми, кому он доверял", - рассказала куратор выставки, кандидат искусствоведения Лидия Адэр.
В экспозиции также будут представлены уникальные документы: личная переписка Шостаковича с дирижерами, пианистами, скрипачами и певцами, нотные автографы с посвящениями и редкие фотографии. Впервые будут представлены документы, которые раньше нигде не публиковались. Зрители смогут увидеть Шостаковича глазами его современников-исполнителей и понять, как живой контакт с музыкантами влиял на рождение его сочинений.
В 19.00 состоится показ балета "Иллюзии Любви" на музыку Д. Шостаковича, Ф. Шопена и Л. Ширина в постановке Игоря Колба.
Международный фестиваль "День Шостаковича" официально открылся 12 сентября, мероприятия в городах России и Беларуси пройдут до декабря.-0-
Культура
22 сентября 2026, 17:15
Большой театр Беларуси присоединится к Международному фестивалю "День Шостаковича"
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