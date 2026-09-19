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Более 10 тыс. зрителей посетили международный театральный фестиваль "Белая Вежа" в Бресте

Опубликовано:

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Культура
19 сентября 2026, 18:40

Более 10 тыс. зрителей посетили международный театральный фестиваль "Белая Вежа" в Бресте

19 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 19 сентября финалом программы 30-го международного театрального фестиваля "Белая Вежа" стало выступление Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн", передает корреспондент БЕЛТА. 

Российские артисты своим театрализованным концертом окутали зрителей энергией цыганских и русских песен и танцев, восхитили красотой и грацией. Коллектив впервые участвует в "Белой Веже". "Мы приехали с прекрасным настроением. Брест нас встретил солнцем и теплом. С нетерпением ждали встречи со зрителем, чтобы подарить радость, счастье и море позитива. Мы привезли нашу программу "Цыгане России", - рассказала артистка театра Анжела Лекарева. - Много слышали прекрасных отзывов о фестивале и очень хотели попасть к вам, потому что любим Беларусь и ее людей". 

Основу программы нынешней "Белой Вежи" составили спектакли лауреатов прошлых лет. "К нам пришло больше 10 тыс. зрителей - 98% заполняемость зала. Все заявленные коллективы приехали. Мы гордимся тем, что у нас все получилось, что наш юбилейный фестиваль получился ярким и впечатляющим", - отметили в Брестском академическом театре драмы. 

На брестской сцене выступили коллективы из болгарской Софии, грузинского Лагодехи, кыргызского Бишкека, узбекского Ташкента, армянского Еревана, казахстанских Алматы и Астаны, китайской провинции Чжэцзян, азербайджанского Баку, российских Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Орла, Пензы, Сыктывкара, Вологды, Воронежа. Беларусь представили десять театров из Минска, Бреста, Гродно, Гомеля и Витебска. На подмостках звучали белорусский, русский, болгарский, армянский, грузинский, китайский, цыганский, узбекский и язык коми.

Нынешний фестиваль - самый продолжительный за всю его историю. За десять дней зрители разных возрастов увидели 30 постановок: драматических, экспериментальных, музыкальных, музыкально-пластических, театра кукол. Организаторы порадовали брестчан уличными представлениями. В день открытия фестиваля на набережной реки Мухавец московские артисты станцевали балет "Лебединое озеро". Театр из Воронежа привез на фестиваль площадной спектакль "Дюймовочка". Яркое шоу устроили артисты из Китая, показав на пешеходной улице мини-представление оперы Уцзюй. 

Организаторами юбилейной "Белой Вежи" выступили Брестский облисполком, Министерство культуры при поддержке Брестского горисполкома, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Еще до того как потухли огни в зале после финального спектакля началась подготовка программы 31-го театрального фестиваля. "Работа начинается за полтора года до момента проведения мероприятия. Это очень длительный процесс, потому что задействованы финансы. Без этого невозможно прибытие коллективов. Ведутся переговоры. Формат в этом году получился достойным, будем его развивать. Надеемся, наши зрители останутся довольны и в следующем году", - резюмировали организаторы.-0-
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Брест театр
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