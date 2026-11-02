Белорусско-российский молодежный оркестр под руководством Башмета выступит в Минске и Москве

2 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусско-российский молодежный симфонический оркестр под руководством маэстро Юрия Башмета даст концерты в Минске и Москве. 7 ноября коллектив выступит в Большом зале Московской консерватории, а 9 ноября - в Белорусской государственной филармонии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Русского концертного агентства.



Выступления коллектива пройдут при поддержке Постоянного комитета Союзного государства и министерств культуры Беларуси и России. Программа посвящена творчеству двух великих русских композиторов - Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Прозвучат всемирно известные шедевры: увертюра к опере "Пиковая дама", Pezzo capriccioso, "Неаполитанская песенка", полонез из оперы "Евгений Онегин", Концерт для скрипки с оркестром Чайковского и "Симфонические танцы" Рахманинова. Солировать будут белорусская виолончелистка Светлана Коротченя, российские скрипач Грант Башмет и трубач Кирилл Алекперов.



"Замечательно, что молодые талантливые музыканты из Беларуси и России объединяются в единый коллектив, чтобы сначала провести непростой репетиционный период, а затем выступить с концертами в Москве и Минске, и что нам удается сделать это вновь. Эти концерты - уникальная возможность услышать не отдельно белорусский и российский юношеские оркестры, а вместе на одной сцене, вместе с их солистами. В наше непростое время прекрасно, что искусство, классическая музыка объединяет молодежь", - отметил маэстро Юрий Башмет.



Белорусско-российский молодежный симфонический оркестр был образован в Союзном государстве в 2008 году, в его концертах принимали участие известные солисты и дирижеры. В 2023 году, после большого перерыва, маэстро Юрий Башмет возобновил работу коллектива.-0-