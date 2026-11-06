"Белорусский зритель понимает авторское анимационное кино". Эксперт из Сербии о программе "Лiстапада"

"На фестивале "Лiстапад" в первый раз. И атмосфера тут просто замечательная. Организаторы, волонтеры, публика нас так радостно, тепло встретили. Выбор анимационных фильмов великолепен. Мы посмотрели 53 работы из разных стран мира. Среди них и авторские анимационные фильмы очень высокого качества, которые получали награды на других фестивалях, и дебютные киноленты. Но, самое главное, нас удивила публика. Залы были полные. Иногда фильмы шли два с половиной часа. 13 фильмов за вечер - это слишком много, но зрители сидели до конца, потом обсуждали их и благодарили нас, то есть здесь есть публика, которая может серьезно относиться к авторскому анимационному кино", - сказала Злата Попов.





По ее словам, программа получилась интересной, наполненной кинолентами, которые поддерживают традиционные духовные ценности, поэтому победителя было выбрать очень тяжело. "В последнее время замечаю серьезное развитие анимационного кино. Уверена, что лучшие работы в этом жанре созданы человеком, а не новыми технологиями. Об этом говорилось и на мастер-классах по созданию рисованных фильмов во время "Лістапада". Очень здорово, что любой желающий мог прийти, пообщаться с экспертами и получить бесценный опыт", - добавила председатель жюри.





Она уверена, что такие фестивали, как "Лістапад", необходимы для развития киноиндустрии. Сегодня существует много фестивалей, но не все имеют такую большую поддержку от государства.





XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский зритель понимает авторское анимационное кино. Таким мнением поделилась с журналистами председатель жюри основного конкурса анимационных фильмов ХХХII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" Злата Попов, передает корреспондент БЕЛТА.