Белорусский ТЮЗ подписал меморандум о сотрудничестве с Московским театром им.Гоголя

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный академический театр юного зрителя и Московский драматический театр им.Н.В.Гоголя подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, передает корреспондент БЕЛТА.



Соглашение было подписано в ходе гастролей московского театра в Минске. Как заметил директор учреждения Константин Чернышев, эти гастроли были достаточно спонтанной инициативой. "В первый раз Театр Гоголя подписывает такой документ с уважаемым театром из другого государства. Хоть он ни к чему не обязывает, но все-таки связывает нас определенными человеческими обязательствами. Надеюсь, что это послужит отправной точкой для дальнейшего сотрудничества, потому что и Театру юного зрителя, и Театру Гоголя есть еще что сказать на сцене", - добавил Константин Чернышев.



По мнению директора Белорусского государственного академического театра юного зрителя Веры Поляковой-Макей, это соглашение открывает новые возможности для профессионального диалога, обмена опытом и реализации совместных культурных проектов.



Гастроли театра им.Гоголя реализуется в ходе международного культурного проекта к 205-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского, который проходит при поддержке Общественного совета при Россотрудничестве и АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества". На сцене в Минске 10 и 11 ноября зрители увидят одну из самых громких премьер российского театра - спектакль "Преступление и наказание" в постановке художественного руководителя, режиссера Антона Яковлева.-0-