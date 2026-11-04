Белорусский писатель Владимир Гаврилович стал обладателем Золотого диплома форума "Золотой Витязь" 

Международный культурный форум народного артиста России Николая Бурляева "Золотой Витязь" объединяет деятелей кинематографа, театра, музыки, литературы и изобразительного искусства под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". В числе его ключевых задач - сохранение традиций классической литературы, укрепление культурных связей между литераторами и популяризация высокохудожественного творчества.-0-





Фото из архива Владимира Гавриловича

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатель, заслуженный деятель культуры Беларуси, член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Гаврилович стал обладателем Золотого диплома XVII Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь", передает корреспондент БЕЛТА.​На престижный конкурс, который ежегодно проводится с 2010 года в рамках Славянского форума искусств "Золотой Витязь", в этом году поступила 451 заявка из Беларуси, России, Армении, Северной Македонии, Сербии, Сирии, Узбекистана и других стран.​В число лучших работ, включенных экспертным советом в длинный список и отмеченных по итогам форума, вошел сборник остросюжетных повестей и рассказов "Смотрины" белорусского автора.​"Приятно, что на столь значимом форуме отмечен мой литературный труд. Безусловно, через своих героев я старался выразить позицию как человека, писателя и народного избранника: если мы, потомки советских солдат, спасших мир от фашизма, будем вместе - то всегда будем сильны и непобедимы. Мои герои - это образы лучших представителей моего народа, который живет по извечным законам добра и справедливости", - отметил Владимир Гаврилович.​Сборник "Смотрины" включает три повести, одна из которых драматическая и четыре рассказа, посвященных событиям Великой Отечественной войны и памяти о них в наши дни. В частности, драматическая повесть "Я тоже сын человеческий" рассказывает о судьбе основоположника кабардинской литературы Али Шогенцукова - узника нацистского концлагеря в Бобруйской крепости. По словам автора, работа над этой темой привела к укреплению творческих и культурных связей.​Рассуждая о том, почему книга заслужила признание экспертного совета, автор отметил: "Несмотря на то, что я пишу о далеких событиях, они перекликаются с сегодняшним днем. Жюри подкупило мое отношение к героям и посыл нести людям добро. Эти сюжеты трогают читателей, ведь в произведениях сталкиваются два принципа: человечность и бездуховность. Я борюсь с бездуховностью и выступаю за то, чтобы человек всегда оставался человеком".К слову, это не первая высокая награда автора на данном форуме. В 2023 году главный приз - статуэтка "Золотой Витязь" - был присужден Владимиру Гавриловичу за международный проект-альманах "Літара. Литера. Літера", а его прозаические произведения ранее также отмечались золотым и серебряными дипломами форума, а также Национальной литературной премией "Золотое перо Руси".​Писатель акцентировал внимание на исторической памяти о Великой Отечественной войне: "То, что происходило в те годы, - это трагедия всего белорусского народа. Нам нельзя об этом забывать, чтобы никогда не повторялось плохое, чтобы не было больше войн и ошибок. Наш народ за все века столько настрадался, что он уже полностью святой, и нельзя больше допускать страдания людей".