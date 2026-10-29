Белорусский фильм "Переломный момент" победил на Международном фестивале спортивного кино в Москве

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Переломный момент" стал победителем в номинации "Лучший игровой полнометражный фильм" на XXIV Международном фестивале спортивного кино в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили на Национальной киностудии "Беларусьфильм".



Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Дмитрий Семенов рассказал, что данная победа является значимым достижением для киностудии. "В прошлом году "Переломный момент" стал фильмом-открытием XXXI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" и получил специальный приз Исполнительного комитета СНГ "Кино без границ". Теперь мы отмечаем новый успех в Москве. Эти награды - заслуженная награда для всей творческой группы, которая проделала колоссальную работу по созданию фильма", - отметил он.



Главный герой картины "Переломный момент" Артем Савичев - юный чемпион по гребле, чья карьера летит под откос после роковой поломки лодки и унизительного провала на глазах у всей школы. Травма ноги, насмешки бывших друзей и предательство девушки - лишь начало его падения. В этот сложный момент в жизни героя появляются молчаливый силач Степа, шутник Ярик и "ботаник" Никита. Под руководством старого тренера Ивана Алексеевича и его колкой, но чуткой внучки Насти они начинают свой путь к преодолению себя.-0-