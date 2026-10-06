Белорусские просторы глазами мастеров двух стран. Выставка о Браславском крае открылась в Минске

Проект знакомит с природой и культурным наследием Браславского края, помогает привлечь внимание туристов к региону и способствует развитию межкультурного диалога. Фотографии передают разнообразие местных пейзажей через виды озер и рек, сезонные изменения природы, а также портреты местных жителей. Экспозицию дополняют живописные полотна, раскрывая атмосферу края, его ландшафты и богатую палитру красок региона.
Как творец фотограф высоко ценит виды, голубизну озер и открывающиеся просторы, живописные композиции, создаваемые интересным расположением островов на воде. По его словам, Браславский край проявляется в сезонных цветовых оттенках, осенних туманах, чистейшем воздухе, серебристых облаках и ярком ночном небе, на котором отчетливо виден даже Млечный путь.
"Это сказочные картины, которые манят и постоянно снятся. Хочется охватить все эти красоты, запечатлеть и сохранить в памяти", - отметил фотограф.
История международного проекта началась в 2025 году. Тогда двое аспирантов Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) из Китая приняли участие в юбилейном фотопленэре "Осенняя палитра Браславщины - 10 лет спустя". Программа объединила творческую работу, познавательный туризм и знакомство с белорусской культурой. Впечатления участников нашли отражение в произведениях, представленных в нынешней экспозиции. В 2026 году ко второму международному фотопленэру "Беларусь - Китай. Дыхание весны - 10 лет спустя" присоединились уже четыре китайских аспиранта БГУКИ. По словам участников, поездка принесла бесценный опыт и стала ключевым источником вдохновения, позволив по-новому взглянуть на природную красоту и культурное наследие Беларуси.
Художник, фотограф и аспирант БГУКИ Пань Улицзи занимается живописью около 15 лет. Его любимой частью в работе с акварелью стала передача изображения утреннего и вечернего неба. Он рад представить свои работы и обменяться опытом с белорусскими коллегами.
Браславский регион Пань Улицзи посещал дважды, и каждая поездка оставила яркие впечатления. Особенно ему понравились местные пейзажи и чистый воздух. "Мне хочется возвращаться туда снова. Это место притягивает своей красотой и спокойным ритмом жизни. С помощью акварели и фотографий я хотел показать город, озера, леса и небо", - поделился автор. Кроме того, художнику запомнились ландшафты других белорусских городов - Могилева, Бреста и Витебска.
Выставка "Вернисаж. Браславские зори" будет работать до 17 октября.-0-