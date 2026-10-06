Белорусские просторы глазами мастеров двух стран. Выставка о Браславском крае открылась в Минске

Выставка "Вернисаж. Браславские зори" будет работать до 17 октября.-0- Выставка "Вернисаж. Браславские зори" будет работать до 17 октября.-0-

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске, в художественной галерее "Университет культуры", состоялось открытие международного выставочного проекта "Вернисаж. Браславские зори", который объединил произведения китайских и белорусских мастеров, передает корреспондент БЕЛТА.Проект знакомит с природой и культурным наследием Браславского края, помогает привлечь внимание туристов к региону и способствует развитию межкультурного диалога. Фотографии передают разнообразие местных пейзажей через виды озер и рек, сезонные изменения природы, а также портреты местных жителей. Экспозицию дополняют живописные полотна, раскрывая атмосферу края, его ландшафты и богатую палитру красок региона.Для одного из авторов фотографий Браславский край уже более 25 лет остается важной частью творческой жизни. За это время он создал свыше тысячи работ запечатленного региона, более десятка из них представлены на выставке.Как творец фотограф высоко ценит виды, голубизну озер и открывающиеся просторы, живописные композиции, создаваемые интересным расположением островов на воде. По его словам, Браславский край проявляется в сезонных цветовых оттенках, осенних туманах, чистейшем воздухе, серебристых облаках и ярком ночном небе, на котором отчетливо виден даже Млечный путь."Это сказочные картины, которые манят и постоянно снятся. Хочется охватить все эти красоты, запечатлеть и сохранить в памяти", - отметил фотограф.История международного проекта началась в 2025 году. Тогда двое аспирантов Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) из Китая приняли участие в юбилейном фотопленэре "Осенняя палитра Браславщины - 10 лет спустя". Программа объединила творческую работу, познавательный туризм и знакомство с белорусской культурой. Впечатления участников нашли отражение в произведениях, представленных в нынешней экспозиции. В 2026 году ко второму международному фотопленэру "Беларусь - Китай. Дыхание весны - 10 лет спустя" присоединились уже четыре китайских аспиранта БГУКИ. По словам участников, поездка принесла бесценный опыт и стала ключевым источником вдохновения, позволив по-новому взглянуть на природную красоту и культурное наследие Беларуси.Художник, фотограф и аспирант БГУКИ Пань Улицзи занимается живописью около 15 лет. Его любимой частью в работе с акварелью стала передача изображения утреннего и вечернего неба. Он рад представить свои работы и обменяться опытом с белорусскими коллегами.Браславский регион Пань Улицзи посещал дважды, и каждая поездка оставила яркие впечатления. Особенно ему понравились местные пейзажи и чистый воздух. "Мне хочется возвращаться туда снова. Это место притягивает своей красотой и спокойным ритмом жизни. С помощью акварели и фотографий я хотел показать город, озера, леса и небо", - поделился автор. Кроме того, художнику запомнились ландшафты других белорусских городов - Могилева, Бреста и Витебска.