Белорусские дизайнеры примут участие в международном фестивале "Адмиралтейская игла"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалисты "Мельницы моды 2026" примут участие в финале XXIII Международного фестиваля моды, искусства и дизайна "Адмиралтейская игла", который пройдет с 19 по 22 октября в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА рассказали в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.
Тема нового сезона - "Модный алгоритм". Основной формулой в стиле и визуальной культуре становится индивидуальность плюс осознанный контраст. "Главный вектор направлен на отказ от жестких рамок в пользу яркой индивидуальности, где эстетика 1970-1980-х годов и тактильные фактуры смешиваются со сдержанной роскошью и личным комфортом. Сегодня в тренде осознанный микс винтажа и современных деталей", - подчеркнули организаторы.
Всего на конкурс было подано 855 заявок. В финал отобрали 74 заявки в трех номинациях по дизайну костюма и 104 заявки в номинациях "Цифровая мода" и "Художественный эскиз". От Беларуси в финал вышли семь дизайнеров из четырех учебных заведений.
В составе международного жюри выступят представители Беларуси, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Италии, Китая, Венгрии, Намибии и Пакистана.-0-