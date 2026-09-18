Белорусская классика и поиск новых драматургов. Чем будет удивлять Купаловский театр в новом сезоне

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь премьер представит Национальный академический театр имени Янки Купалы в новом сезоне. Об этом журналистам рассказал художественный руководитель театра, режиссер Дмитрий Акимов.



"В наших планах восемь постановок, то есть кардинальное обновление репертуарной политики театра. Цель - формирование культурного кода и акцент на национальную идентичность. Для этого мы обращаемся не только к известным белорусским авторам, но и к переводам. Так, 27 марта ко Дню театра у нас пройдет премьера по пьесе Мольера в переводе белорусского классика. Также мы обратимся к творчеству Шамякина - в честь юбилея автора. 7-8 октября я представлю зрителю постановку "Сэрца на далоні". Режиссером премьеры на камерной сцене выступит артист нашего театра Илья Круг, который уже показал свой режиссерский потенциал во время читки произведения "Вырай". Также вместе с Викторией Клевко они выпустят спектакль по ее новому роману "Мая першая Ева", - рассказал Дмитрий Акимов.



По его словам, театр не хочет потерять молодого зрителя, поэтому обращается и к подростковой аудитории. В декабре планируется премьера по роману Евгения Хвалея "Принцесса тусовки". Для самых маленьких зрителей и их родителей готовится спектакль, который будет включать в себя четыре сказки белорусского фольклора, связанные темой семейственности и домашнего очага.



"Задача театра - расширение зрительской аудитории. Мы очень хотим, чтобы к нам приходили чаще, чтобы у нас был разносторонний репертуар, который отвечает названию театра, поэтому обращаемся к национальной драматургии и литературе", - добавил Дмитрий Акимов.



"В ближайшее время планируем запустить проект, приуроченной к юбилею Янки Купалы, который ждет нас в следующем году, - конкурс-лабораторию по написанию пьес о биографии Янки Купалы. Он будет проводиться совместно с Купаловским музеем и Центром белорусской драматургии. Это может быть и художественный взгляд на биографию автора, и документальный, может присутствовать элемент байопика или фанфика, все что угодно. Несколько пьес получат призы, а Гран-при - это постановка спектакля к юбилею автора", - пояснил художественный руководитель театра.



Кроме того, недавно на театральной сцене прошел творческий проект "Купала. Лаборатория", в ходе которого приглашенные режиссеры работали с труппой над созданием новых сценических эскизов. По итогам лаборатории руководство театра приняло решение поставить на малой сцене эскиз Андрея Шляпина по пьесе "Мудромер". В планах - проведение других лабораторий и творческих конкурсов, которые помогут набрать обновленный репертуар и найти новых драматургов.-0-