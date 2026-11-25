



По мнению Евгении Резниковой, важная черта белорусской хореографии - стремление авторов наполнить танец смыслом. Это касается всех направлений, в том числе эстрадного, современного, уличного и детского. "Хореографы начали думать: танец перестал быть просто набором движений, в нем появилась мысль. Очень радует, что вкладываются в постановки сюжетные линии и информацию для размышления зрителей", - отметила она.





Среди стилей, в которых особенно сильны белорусские коллективы, эксперт выделила современную хореографию. В стране есть сильные танцоры, способные успешно конкурировать со всеми на мировом уровне. Однако она также добавила, что достойные коллективы представлены во всех направлениях.





На семинаре Евгения Резникова выступила спикером с темой взаимодействия с детьми и драматургии в детском сюжетно-игровом танце. Она обратила внимание на то, что педагогам важно учитывать особенности мышления и поведения современных детей. "Сейчас дети совсем другие, чем даже 10-20 лет назад. Время диктует их особенности поведения и развития. У них действительно клиповое мышление, и это во многом сказывается на работе. Сегодня я поднимаю вопрос о том, насколько важна роль педагога в становлении ребенка", - подчеркнула эксперт.





Особенно это касается малышей. "Их круг общения не так широк - это родители, родственники и первые педагоги. Поэтому хореографам важно понимать, насколько они значимы для малышей и какую роль играет их личность", - отметила Евгения Резникова.





Подобные семинары способствуют обучению и обмену опытом специалистов, вне зависимости от их возраста и профессионального статуса. "В мое время не было такого количества источников информации, и все приходилось осваивать на собственном опыте, набивая шишки. Сегодня же, благодаря интернету и множеству онлайн и оффлайн классов и конференций, этот процесс стал гораздо проще. Особенно ценна возможность общения лицом к лицу", - подытожила педагог-хореограф.

Участницей мероприятия стала молодой специалист Елизавета Щепинова. Девушка первый год работает педагогом дополнительного образования по хореографии после окончания Пинского государственного колледжа искусств. Она занимается современным направлением с детьми от пяти до 16 лет. Участницей мероприятия стала молодой специалист Елизавета Щепинова. Девушка первый год работает педагогом дополнительного образования по хореографии после окончания Пинского государственного колледжа искусств. Она занимается современным направлением с детьми от пяти до 16 лет.





"Работать с детьми - нелегкий труд. Здесь важно найти подход к каждому и быть с ними на одной волне. Тогда все будет хорошо. Этому также помогают опыт, в будущем ты будешь видеть, кто чем дышит, знать, с кем как работать", - рассказала она.





"Я учу ребят быть на золотой середине: любить свое дело, получать удовольствие от танца, но при этом не забывать о технике и постоянном развитии. Современную хореографию отличает ощущение свободы в движении, нестандартный подход в постановке и музыкальные возможности", - поделилась Елизавета Щепинова. Молодой педагог пришла на семинар для получения новых знаний. В дальнейшем она будет стремиться выводить свои коллективы на конкурсы, в том числе на "Время танцевать".





Семинар стал важной площадкой для профессионального общения и обсуждения актуальных тенденций развития танца, объединив около 80 педагогов и руководителей хореографических коллективов со всей страны. Программа мероприятия охватывает актуальные для темы: эксперты рассказывают о работе с детскими коллективами, создании сюжетных номеров, особенностях современной хореографии и исполнении сложных технических элементов в народно-сценическом танце. Отдельное внимание уделили продвижению в социальных сетях, в том числе с использованием искусственного интеллекта и нейросетей.-0-

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит обучающий семинар в ходе подготовки к VI Открытому республиканскому конкурсу хореографического искусства "Время танцевать". О главных тенденциях в белорусской хореографии корреспонденту БЕЛТА рассказала педагог-хореограф высшей категории, руководитель детской образцовой студии танца "Кляксы" Евгения Резникова.