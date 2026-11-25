По мнению Евгении Резниковой, важная черта белорусской хореографии - стремление авторов наполнить танец смыслом. Это касается всех направлений, в том числе эстрадного, современного, уличного и детского. "Хореографы начали думать: танец перестал быть просто набором движений, в нем появилась мысль. Очень радует, что вкладываются в постановки сюжетные линии и информацию для размышления зрителей", - отметила она.
Среди стилей, в которых особенно сильны белорусские коллективы, эксперт выделила современную хореографию. В стране есть сильные танцоры, способные успешно конкурировать со всеми на мировом уровне. Однако она также добавила, что достойные коллективы представлены во всех направлениях.
На семинаре Евгения Резникова выступила спикером с темой взаимодействия с детьми и драматургии в детском сюжетно-игровом танце. Она обратила внимание на то, что педагогам важно учитывать особенности мышления и поведения современных детей. "Сейчас дети совсем другие, чем даже 10-20 лет назад. Время диктует их особенности поведения и развития. У них действительно клиповое мышление, и это во многом сказывается на работе. Сегодня я поднимаю вопрос о том, насколько важна роль педагога в становлении ребенка", - подчеркнула эксперт.
Особенно это касается малышей. "Их круг общения не так широк - это родители, родственники и первые педагоги. Поэтому хореографам важно понимать, насколько они значимы для малышей и какую роль играет их личность", - отметила Евгения Резникова.
Подобные семинары способствуют обучению и обмену опытом специалистов, вне зависимости от их возраста и профессионального статуса. "В мое время не было такого количества источников информации, и все приходилось осваивать на собственном опыте, набивая шишки. Сегодня же, благодаря интернету и множеству онлайн и оффлайн классов и конференций, этот процесс стал гораздо проще. Особенно ценна возможность общения лицом к лицу", - подытожила педагог-хореограф.
Участницей мероприятия стала молодой специалист Елизавета Щепинова. Девушка первый год работает педагогом дополнительного образования по хореографии после окончания Пинского государственного колледжа искусств. Она занимается современным направлением с детьми от пяти до 16 лет.
"Работать с детьми - нелегкий труд. Здесь важно найти подход к каждому и быть с ними на одной волне. Тогда все будет хорошо. Этому также помогают опыт, в будущем ты будешь видеть, кто чем дышит, знать, с кем как работать", - рассказала она.
"Я учу ребят быть на золотой середине: любить свое дело, получать удовольствие от танца, но при этом не забывать о технике и постоянном развитии. Современную хореографию отличает ощущение свободы в движении, нестандартный подход в постановке и музыкальные возможности", - поделилась Елизавета Щепинова. Молодой педагог пришла на семинар для получения новых знаний. В дальнейшем она будет стремиться выводить свои коллективы на конкурсы, в том числе на "Время танцевать".
Семинар стал важной площадкой для профессионального общения и обсуждения актуальных тенденций развития танца, объединив около 80 педагогов и руководителей хореографических коллективов со всей страны. Программа мероприятия охватывает актуальные для темы: эксперты рассказывают о работе с детскими коллективами, создании сюжетных номеров, особенностях современной хореографии и исполнении сложных технических элементов в народно-сценическом танце. Отдельное внимание уделили продвижению в социальных сетях, в том числе с использованием искусственного интеллекта и нейросетей.-0-