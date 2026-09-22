Белгосфилармония приглашает в музыкальное путешествие по Европе

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгосфилармония приглашает ценителей классической музыки на две камерные программы, во время которых прозвучат вокальные произведения европейских композиторов и знаменитые неаполитанские песни. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.



Так, 24 сентября зрители услышат концерт вокальной музыки "Звучащие пейзажи Европы". По словам организаторов, программа объединяет произведения, в которых музыка рисует городские улицы Парижа, переносит в солнечные уголки Испании, театральные залы и тихие романтические уголки Европы. Это концерт-галерея, где каждый номер - отдельная картина, а вместе они складываются в богатую панораму европейского музыкального искусства.



Прозвучат яркие, узнаваемые и невероятно выразительные произведения Пуленка, Дебюсси, Равеля, Массне, Гуно, Кальмана, Альбениса, Бизе, Легара - от утонченной французской лирики и импрессионистических звуковых картин до огненных испанских ритмов, пышных оперных страниц и искрометных оперетт.



Концерт "Вечер в Неаполе" состоится 6 октября. "Это музыкальное путешествие на живописные набережные и улочки города страсти и бесконечно прекрасной музыки," - подчеркнули организаторы.-0-