18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представит три номера на IV Минском международном фестивале циркового искусства. Об этом журналистам сообщил директор Белорусского государственного цирка Владимир Шабан, передает корреспондент БЕЛТА.



Руководитель Белгосцирка отметил, что в этом году серьезно расширилась география фестиваля, в два раза увеличилось количество приехавших артистов. "Если раньше к нам приезжали около 70 артистов, то сегодня их около 120. Белорусский государственный цирк - лучший цирк в Европе. Поэтому каждый артист считает за честь выступить на нашем манеже. Мы были буквально завалены заявками на участие и делали отбор для того, чтобы на фестивале были представлены абсолютно все цирковые номера, которые интересны зрителям", - рассказал Владимир Шабан.



Беларусь на IV Минском международном фестивале циркового искусства представит три номера. "Два из них - воздушные гимнасты. Две семейные пары: одни будут работать на цепях, другие - на ремнях. Глеб и Элина Казленко недавно выступали с этим номером на IV Московском международном фестивале на Цветном бульваре, и когда номер закончился, жюри встало, потом встал зал, аплодисменты долго не смолкали. Гимнасты получили высшую награду. Третьим номером выступит соло-жонглер Павел Евсюкевич - удивительный человек, знает свою профессию, выступал во многих странах мира", - рассказал директор Белгосцирка.



Элина Казленко подчеркнула, что о наградах не думает, главное - выложиться, полностью отработать номер. "Если начнешь думать о призах, то будешь просто гнаться за этим. А цирковой фестиваль - это совсем другое. Мы представим номер о любви, о том, что отношения - это работа именно двух людей, которые могут ссориться, но цепи, как символ любви, напоминают нам, что мы прикованы друг к другу и не можем друг друга отпустить", - поделилась артистка Белгосцирка.-0-