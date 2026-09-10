Балетом "Лебединое озеро" на набережной реки открылся театральный фестиваль "Белая Вежа"

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Балетом "Лебединое озеро" открылся сегодня в Бресте 30-й международный театральный фестиваль "Белая Вежа"
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Юбилейный форум начал удивлять зрителей в первый же день. Торжественное открытие фестиваля прошло в необычном формате. Сцена разместилась на набережной реки Мухавец. В антураже ночного города легендарный балет "Лебединое озеро" танцуют артисты Государственного академического театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева из Москвы. Представление может посмотреть любой желающий. Грация, пластика, синхронность, завораживающие костюмы, чарующая музыка - ими публика будет наслаждаться почти два с половиной часа. В Брест россияне привезли эталонное воспроизведение хореографии Петипа и изначальных задумок Чайковского.
"Воплотили задуманное в реальность - показать балет на набережной. Мы предусмотрели разные форматы: можно посмотреть и в зрительном зале, и стоя. Чтобы было удобно смотреть издалека, делаем трансляцию, чтобы все пришедшие могли увидеть "Лебединое озеро", - отметили в Брестском академическом театре драмы.
Государственный академический театр классического балета не первый раз выступает на фестивале в Бресте. "Мы привозили сюда разные спектакли, в том числе авторские. У нас есть опыт работы на подобных сценах. Были поездки, где мы выступали на открытом воздухе. Приехали с теплыми чувствами. У вас вчера была жаркая погода. Сегодня она изменилась. Я надеюсь, что зритель своим теплом согреет нас чуть-чуть", - сказал премьер Артем Хорошилов.
Прима-балерина Дарья Макарова добавила, что артисты тоже поделятся своей энергией и эмоциями с публикой. "Лебединое озеро" - классика. Это ответственность, потому что многие великие артисты исполняли балет, и необходимо соответствовать. При этом нужно добавлять что-то свое и идти в ногу со временем", - убеждена балерина.
На брестской сцене труппу театра зрители увидят еще раз. Во Дворце культуры профсоюзов вечером 11 сентября коллектив покажет еще один шедевр - балет "Дон Кихот". На два часа зрители окунутся в атмосферу солнечной Испании, страсти и легкого юмора.
За десять дней зрители увидят на "Белой Веже" 30 спектаклей в исполнении коллективов из десяти стран. Половина из них - театра драмы. В афишу вошли постановки театра кукол, музыкальные и музыкально-пластические, экспериментальные, моноспектакли, уличные представления, постановки для детской аудитории.
Закрытие фестиваля состоится вечером 19 сентября в большом зале Брестского академического театра драмы. Финальным аккордом юбилейного форума станет театрализованная концертная программа "Цыгане России" в исполнении артистов Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн".-0-
Фото Виолетты Южаковой