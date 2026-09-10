Балетом "Лебединое озеро" на набережной реки открылся театральный фестиваль "Белая Вежа"

"Воплотили задуманное в реальность - показать балет на набережной. Мы предусмотрели разные форматы: можно посмотреть и в зрительном зале, и стоя. Чтобы было удобно смотреть издалека, делаем трансляцию, чтобы все пришедшие могли увидеть "Лебединое озеро", - отметили в Брестском академическом театре драмы.

Государственный академический театр классического балета не первый раз выступает на фестивале в Бресте. "Мы привозили сюда разные спектакли, в том числе авторские. У нас есть опыт работы на подобных сценах. Были поездки, где мы выступали на открытом воздухе. Приехали с теплыми чувствами. У вас вчера была жаркая погода. Сегодня она изменилась. Я надеюсь, что зритель своим теплом согреет нас чуть-чуть", - сказал премьер Артем Хорошилов.

Закрытие фестиваля состоится вечером 19 сентября в большом зале Брестского академического театра драмы. Финальным аккордом юбилейного форума станет театрализованная концертная программа "Цыгане России" в исполнении артистов Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн".-0-

Фото Виолетты Южаковой Фото Виолетты Южаковой