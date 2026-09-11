Атмосфера дружбы и яркость талантов. Фестиваль "Сожскi карагод" открылся в Гомеле

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XII Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскі карагод" торжественно открылся в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.





На стадионе "Центральный" хореографические коллективы из восьми стран мира через танец, в сопровождении вокальных композиций, световых инсталляций, лазерного шоу, графического контента погрузили зрителей в настоящую магию и волшебство.

В Год белорусской женщины в прологе рассказали о прекрасных представительницах родной земли. "Женщины - душа и сила Беларуси. Сколько в истории примеров их самоотверженного служения своему Отечеству, какой они яркий след оставили своими добрыми деяниями!" - обратили внимание публики во время пролога. И в подтверждение этих слов о святой небесной заступнице Беларуси Евфросинии Полоцкой рассказала хореографическая композиция "Крест Евфросинии".

Председатель Гомельского горисполкома Руслан Пархамович обратил внимание: атмосфера дружбы, мира и взаимопонимания, которая царит на фестивале, объединяет всех ценителей хореографического мастерства. "Мы уверены: "Сожскi карагод" вновь подарит незабываемые эмоции и станет праздником единения", - сказал он.

После того как залпы салютов были даны в честь открытия фестиваля, своими хореографическими зарисовками порадовали зрителей гости фестиваля. Динамичный флешмоб под "Касіў Ясь канюшыну" устроили студенты вузов и ссузов областного центра.

После финального аккорда блока выступления "Березки" хореографические коллективы России исполнили знаменитую "Калинку". И уступили подмостки для ансамбля песни, музыки и танца "Белые росы" и хореографических коллективов Гомеля и области с жизнерадостной, искрометной "Лявоніхай". После финального аккорда блока выступления "Березки" хореографические коллективы России исполнили знаменитую "Калинку". И уступили подмостки для ансамбля песни, музыки и танца "Белые росы" и хореографических коллективов Гомеля и области с жизнерадостной, искрометной "Лявоніхай".

Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" впервые собрал в юго-восточном регионе танцевальные коллективы из разных стран в 1997 году. Форум нацелен на расширение и укрепление межнациональных творческих связей, взаимодействие национальных культур. Учредителями события выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельский областной и городской исполнительные комитеты.-0-

Фото Марины Васильевой Фото Марины Васильевой

Как подчеркнул на церемонии открытия заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников, за годы своего существования фестиваль стал прекрасной, доброй традицией. "Он неизменно остается востребованным, вызывая живой отклик как у профессионалов, так и у преданных зрителей", - сделал акцент Дмитрий Алейников.И вот уже "плывут" над сценической площадкой статные красавицы в красных сарафанах с зелеными веточками березы и бирюзовыми платочками в руках - артисты российского коллектива - Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С.Надеждиной. Их женский хоровод с плывущим шагом сделал коллектив знаменитым на весь мир, стал шедевром хореографического мастерства. "За всю историю танца "Березка" (а его премьера состоялась в 1948 году) девушки прошли своим фирменным "плывущим шагом" в хороводе почти 50 тыс. км. А это больше длины экватора Земли", - такой факт публика встретила возгласом удивления.Динамикой, энергией, экспериментами наполнили свои номера коллективы современного танца.Венчает торжественную церемонию открытия "Сожскага карагода" большой дружный хоровод участников. Этой традиции много лет. В одном кругу, взявшись за руки, - представители разных стран, исполнители разных стилей и направлений. "Потому что "Сожскі карагод" - это танец единства, дружбы и вечного круговорота жизни, синергия юности, увлеченности и творчества", - поставили финальную точку открытия.Всего в творческом форуме в этом году принимают участие 56 творческих команд. На протяжении фестивальных дней проходят просмотры конкурсных программ, по итогам которых определят победителей в различных номинациях, а также назовут обладателя Гран-при.