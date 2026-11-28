28 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 27 ноября в рамках XXXVII Международного фестиваля современной хореографии состоялось выступление артистов театра "Балет Евгения Панфилова" из Перми, которые показали концертную программу "100 образов за четверть века". Зрителям представили спектакль "Либертад", посвященный Фриде Кало, и премьеру "Франческа да Римини" на музыку Чайковского в постановке Алексея Расторгуева.
Учредители фестиваля - Министерство культуры, Витебский областной и городской исполнительный комитеты и Национальный академический театр оперы и балета.-0-
Фото Александра Хитрова