Режиссер-постановщик - Алексей Матвеев, сценографию создала Светлана Рарий.

Таганрогский театр - один из старейших на юге России. Он был основан в 1827 году, когда в городе начала выступать первая постоянная драматическая труппа.-0-

Фото Виолетты Южаковой

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Большом зале Брестского академического театра драмы состоялся показ комедии "Семейка Краузе" в исполнении труппы Таганрогского драматического театра имени А.П. Чехова. Мероприятие прошло в рамках ноябрьских гастролей российского коллектива в Беларуси.Спектакль в жанре комедии основан на пьесе современного драматурга Александра Коровкина. По сюжету зрители вместе с актерами разбирались в запутанной истории: куда исчез аферист Бабакин, откуда взялась Марианна, почему Роберт хочет жениться на Инге и что скрывают тетушки. Зрителям вместе с артистами предстояло узнать, что же все-таки произошло в доме семейки Краузе.Этим вечером помимо "Семейки Краузе" зрителям также представили спектакль "Тетушка Чарлея" по пьесе Томаса Брэндона.