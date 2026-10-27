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Артисты Санкт-Петербурга выступили с большим концертом в Бресте

Опубликовано:

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Культура
27 октября 2026, 21:17

Артисты Санкт-Петербурга выступили с большим концертом в Бресте

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Творческие коллективы и сольные исполнители из российского Санкт-Петербурга привезли в Брест большой концерт. На нем присутствовали председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент БЕЛТА. 

Российские артисты для выступления на сцене Брестского академического театра драмы подготовили программу "Из Петербурга с любовью", рассчитанную на полтора часа. За это время публика насладилась вокальными и хореографическими номерами. В частности, в город над Бугом приехали талантливые солисты, ансамбль танца "Барыня", казачий ансамбль "Атаман" имени А.М.Красноперца. В репертуаре гостей есть и белорусские народные песни. 
Петр Пархомчик поблагодарил исполнителей Санкт-Петербурга за их мастерство и талант. Он отметил, что с российским регионом Брестскую область связывают тесные отношения, сотрудничество развивается в разных сферах. "Делаем серьезные успехи. За прошлую пятилетку товарооборот Брестской области и Санкт-Петербурга увеличился в 2,5 раза. В этом году мы демонстрируем динамику роста плюс 16%. Там полюбили наши молочные и мясные продукты и недовольны, когда они по каким-то причинам пропадают с прилавков. Постараемся сделать так, чтобы наша продукция на постоянной основе была в северной столице России", - заверил председатель Брестского облисполкома.
По словам Александра Беглова, недавно в Санкт-Петербурге выступал известный белорусский творческий коллектив. "Зал был полон, и такие же аплодисменты от благодарных жителей нашего города звучали: потому что это национальная гордость. Мы с большим удовольствием и почтением принимали этот ансамбль", - отметил губернатор Санкт-Петербурга. 

Также в городе прошел концерт-реквием "Каждый третий", посвященный подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. "Был полон зал (почти 6 тыс. человек), наши ветераны, блокадники. Такой концерт-реквием - наша общая память. Хотел сказать слова благодарности Президенту за такой подарок, спасибо большое всем белорусам", - сказал Александр Беглов. 

Концерт приурочен к визиту делегации Санкт-Петербурга в Брестскую область, который начался сегодня и продлится по 29 октября. Программа получилась насыщенной. Запланированы официальные встречи и переговоры, посещение ряда предприятий, мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и молодежного патриотического центра, национального парка "Беловежская пуща".-0-
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Беларусь концерт Россия
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