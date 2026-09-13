Артисты из Китая устроили уличное представление в центре Бреста во время фестиваля "Белая Вежа" 

С ярким шоу гости из Поднебесной выступили под открытым небом утром 13 сентября на площадке у фонтана на пешеходной улице Советской. Китайские артисты продемонстрировали зрителям богатую палитру Уцзюй. Это традиционный китайский оперный жанр из провинции Чжэцзян, который также называют цзиньхуаской оперой. Она сочетает пластику и вокал, боевые искусства и невероятные исторические костюмы. Представление получилось непродолжительным, но емким. Мини-сюжеты сменялись один за другим. Мастера сцены использовали музыкальные инструменты и маски.
Центральными образами в уличном представлении стали обезьяна и дракон. Брестчане остались под впечатлением от красочного шоу. Китайские гости в свою очередь на "Белой Веже" получают широкий спектр эмоций. "В Беларуси очень красивые пейзажи, красивые города. С радостью участвуем в фестивале. Получая такую возможность, многие артисты, руководители организаций узнали о таком великолепном городе Бресте. Мы очень рады", - добавил гость из КНР.
На "Белой Веже" это четвертый фестивальный день. Помимо спектакля китайского коллектива, публика увидит еще три постановки. Гродненский областной театр кукол выступит с классикой белорусской литературы - "Сымонам-музыкай". Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала привез в Брест спектакль "Кукуруза души моей". Гомельский областной драматический театр покажет комедию "Одураченный муж".
Завершится юбилейная "Белая Вежа" 19 сентября. В ее афише на протяжении десяти дней заявлено выступление 30 коллективов из десяти стран мира.-0-
Фото Виолетты Южаковой