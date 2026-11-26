26 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На XXXVII Международном фестивале современной хореографии в Национальном академическом драматическом театре им. Я.Коласа состоялся вечер современного танца "В соло и дуэтах", где зрителям представили пять постановок от артистов из Республики Корея, Италии, Японии и Германии, передает корреспондент БЕЛТА.
Название вечера говорило само за себя - на сцену выходили только солисты и дуэты. Открыло программу работа "Настройка" от коллектива Lucas Crew Dance Compan на музыку Сакула Верка в хореографии Минсу Кима. Постановка погрузила зрителей в философию восточной культуры, где путь к истине лежит через медитацию, самопознание и полный контроль над телом и разумом. Артисты выступили под звуки барабана тайко, подстроившись под его четкий ритм и мощное звучание.
Далее зрителей ждал моноспектакль "20 секунд" итальянки Сильвии Ремиджио, в котором важную роль играли необычные световые и звуковые решения.
Немецкий коллектив Frantics Dance Company представил постановку "Обыкновенные люди" на музыку современных зарубежных авторов в хореографии Марко Ди Нардо и Хуана Тирадо. Спектакль погрузил во взаимодействие соперничества и сотрудничества, пронизывающее повседневность. Он стал лауреатом многих престижных конкурсов и фестивалей в Ганновере, Нидерландах, Италии, Швейцарии и др.
Хуан Тирадо, который является членом жюри Международного конкурса современной хореографии, отметил, что на фестивале решающее значение имеют потенциал танцовщика и его сценическая подача. Кроме того, замысел постановщика должен точно передаваться через исполнение артистов.
Завершила вечер сольная постановка "Моя Мария" от Минсу Кима под музыку Франца Шуберта. На языке пластики корейский хореограф и танцовщик рассказал о том, как в жизни неразрывно сплетаются горечь и сладость. Эту работу уже успели увидеть зрители в Германии, США и Республике Корея. В 2024 году она громко заявила о себе на международной сцене: получила приз зрительских симпатий и премию "Лучший исполнитель" на фестивале соло и дуэтов в Кельне, а также заслужила высокие оценки критиков на фестивале Battery Dance в Нью-Йорке.-0-
Фото Александра Хитрова