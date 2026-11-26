Завершила вечер сольная постановка "Моя Мария" от Минсу Кима под музыку Франца Шуберта. На языке пластики корейский хореограф и танцовщик рассказал о том, как в жизни неразрывно сплетаются горечь и сладость. Эту работу уже успели увидеть зрители в Германии, США и Республике Корея. В 2024 году она громко заявила о себе на международной сцене: получила приз зрительских симпатий и премию "Лучший исполнитель" на фестивале соло и дуэтов в Кельне, а также заслужила высокие оценки критиков на фестивале Battery Dance в Нью-Йорке.-0-

Фото Александра Хитрова Фото Александра Хитрова

26 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На XXXVII Международном фестивале современной хореографии в Национальном академическом драматическом театре им. Я.Коласа состоялся вечер современного танца "В соло и дуэтах", где зрителям представили пять постановок от артистов из Республики Корея, Италии, Японии и Германии, передает корреспондент БЕЛТА.Название вечера говорило само за себя - на сцену выходили только солисты и дуэты. Открыло программу работа "Настройка" от коллектива Lucas Crew Dance Compan на музыку Сакула Верка в хореографии Минсу Кима. Постановка погрузила зрителей в философию восточной культуры, где путь к истине лежит через медитацию, самопознание и полный контроль над телом и разумом. Артисты выступили под звуки барабана тайко, подстроившись под его четкий ритм и мощное звучание.Далее зрителей ждал моноспектакль "20 секунд" итальянки Сильвии Ремиджио, в котором важную роль играли необычные световые и звуковые решения.Немецкий коллектив Frantics Dance Company представил постановку "Обыкновенные люди" на музыку современных зарубежных авторов в хореографии Марко Ди Нардо и Хуана Тирадо. Спектакль погрузил во взаимодействие соперничества и сотрудничества, пронизывающее повседневность. Он стал лауреатом многих престижных конкурсов и фестивалей в Ганновере, Нидерландах, Италии, Швейцарии и др.Хуан Тирадо, который является членом жюри Международного конкурса современной хореографии, отметил, что на фестивале решающее значение имеют потенциал танцовщика и его сценическая подача. Кроме того, замысел постановщика должен точно передаваться через исполнение артистов.