С 26 сентября по 29 ноября Белгосцирк представит программу "Цирковые континенты". В шоу примут участие лауреаты IV Минского международного фестиваля циркового искусства. "Артисты фестиваля продемонстрируют не только уникальные трюки, но и душу, и традиции разных континентов. Каждое выступление - это новая культура и новый язык эмоций. Лучшие номера из разных точек планеты прибыли в Беларусь, чтобы стать частью уникального шоу", - подытожил Владимир Шабан.-0- С 26 сентября по 29 ноября Белгосцирк представит программу "Цирковые континенты". В шоу примут участие лауреаты IV Минского международного фестиваля циркового искусства. "Артисты фестиваля продемонстрируют не только уникальные трюки, но и душу, и традиции разных континентов. Каждое выступление - это новая культура и новый язык эмоций. Лучшие номера из разных точек планеты прибыли в Беларусь, чтобы стать частью уникального шоу", - подытожил Владимир Шабан.-0-

Фото Ярослава Зарецкого Фото Ярослава Зарецкого

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артисты из 21 страны собрались на IV Минском международном фестивале циркового искусства. Об этом журналистам сообщил директор Белорусского государственного цирка Владимир Шабан, передает корреспондент БЕЛТА.Среди стран-участниц Франция, Израиль, Россия, США, Германия, Китай, Вьетнам, Венгрия, Танзания, Ангола, Колумбия. Продлится фестиваль четыре дня. Зрители смогут увидеть яркие и сложные номера во всех цирковых жанрах - от акробатики и жонглирования до дрессуры и клоунады. На манеж выйдут как именитые профессиональные артисты, так и начинающие.В качестве жюри и почетных гостей в Белгосцирк приглашены известные в цирковом мире продюсеры, режиссеры и директора цирков. Выступления артистов пройдут в программах "А" и "Б", после чего жюри определит участников гала-концерта.В программе "А" в первом отделении выступят воздушные гимнасты на ремнях из Казахстана, акробаты на подкидной доске из Венгрии, канатоходцы из Колумбии и не только. Во втором отделении можно будет увидеть большой аттракцион с тиграми из Италии, жонглера из Мексики, клоуна Bombillo из Колумбии и др. Также в конкурсную программу вошел номер с дрессированными медведями из России, эквилибрист на катушках из Бельгии, наездники на верблюдах из Узбекистана и многое другое.