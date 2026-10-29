Архитектура страны глазами ребенка. В Минске открылась выставка "АрхНовация - 2026"





По словам методиста центра Светланы Скварнюк, "АрхНовация" - традиционный проект для юных художников, архитекторов, дизайнеров и фотографов со всей страны. Она также отметила, что тематика этого года немного отличается от прошлых лет. Среди направлений - "Архитектурный облик населенных пунктов Беларуси", "Профессионалы, которые строят страну", "Техника на строительных площадках" и "Город будущего: проекты и пространства". Приняли участие более 5 тыс. детей, на заключительный этап в центр поступило более 400 работ.





"Обратили внимание детей на отрасль, поэтому среди работ много изображений эскалаторов, кранов, бульдозеров, асфальтоукладчиков. Ребята познакомились со строительными специальностями: рисовали сварщиков в касках, архитекторов и многих других представителей направления. Судя по работам в живописи и графике, дети восхищаются строителями, возводят их в ранг героев, которые работают на высоте", - отметила она.

Консультант управления кадровой политики и идеологической работы Министерства архитектуры и строительства Юлия Гаранинова подчеркнула, что "АрхНовация" - не только творческий конкурс. "Для нас он в первую очередь интересен тем, что мы видим профориентационную составляющую. Талантливых детей важно заметить и привести в сферу со временем. Ведь архитектура и строительство - те направления, которые определяют облик нашей страны на десятилетия. Мне лично кажется, что для детей строитель - тот, кто создает что-то новое и видит результат своей работы. Особенно приятно видеть разнообразие объектов - они представлены со всей страны. Каждый показан настолько интересно, красиво, со смелостью и, главное, большой любовью и уважением к нашим традициям", - обратила внимание спикер. Консультант управления кадровой политики и идеологической работы Министерства архитектуры и строительства Юлия Гаранинова подчеркнула, что "АрхНовация" - не только творческий конкурс. "Для нас он в первую очередь интересен тем, что мы видим профориентационную составляющую. Талантливых детей важно заметить и привести в сферу со временем. Ведь архитектура и строительство - те направления, которые определяют облик нашей страны на десятилетия. Мне лично кажется, что для детей строитель - тот, кто создает что-то новое и видит результат своей работы. Особенно приятно видеть разнообразие объектов - они представлены со всей страны. Каждый показан настолько интересно, красиво, со смелостью и, главное, большой любовью и уважением к нашим традициям", - обратила внимание спикер.





Начальник "Центра талантов" Анна Аверина добавила, что открытие экспозиции - значимое событие. "Она проходит уже далеко не первый год, и нас всегда удивляют те талантливые работы, которые делают наши дети. Хочется, чтобы каждый из посетителей увидел, какие способные дети у нас в стране", - сказала эксперт.

Участник Мирослав Хиллер из средней школы №187 Минска представил макет костела Святых Петра и Павла в Жупранах. "Я делал его на протяжении 6 месяцев из картона, работа была очень сложной, и я рад, что представил его на конкурсе. Здесь каждый может полностью проявить свой творческий потенциал. Участвую не первый раз, доходил до разных этапов. Выбрал этот костел, потому что он отражает культурное наследие страны, сам по себе очень необычный", - поделился впечатлениями парень. Участник Мирослав Хиллер из средней школы №187 Минска представил макет костела Святых Петра и Павла в Жупранах. "Я делал его на протяжении 6 месяцев из картона, работа была очень сложной, и я рад, что представил его на конкурсе. Здесь каждый может полностью проявить свой творческий потенциал. Участвую не первый раз, доходил до разных этапов. Выбрал этот костел, потому что он отражает культурное наследие страны, сам по себе очень необычный", - поделился впечатлениями парень.





Выставку можно будет посетить до 14 ноября, а еще познакомиться с ней и строительной техникой во время экскурсии "Строим Беларусь вместе" через викторины и квесты.-0-





Фото центра допобразования детей и молодежи, БЕЛТА

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи начала работать республиканская выставка-конкурс детского творчества "АрхНовация - 2026", передает корреспондент БЕЛТА.