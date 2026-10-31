Арендаревич предложил создать совместные сценарные лаборатории для молодых кинематографистов СГ

"Сотрудничество в Союзном государстве в области кинематографии идет в динамике, но хотелось бы, чтобы оно развивалось чуточку активнее. Среди наших предложений - создание и подписание дорожной картой о развитии совместного кинопроизводства и создание сценарных лабораторий", - сказал Евгений Арендаревич.
По его словам, такие лаборатории можно организовать на базе Академии искусств: со студентами творческих вузов будут делиться опытом именитые российские и белорусские кинематографисты. Подобные практики помогут молодым кинематографистам ближе узнать друг друга, глубже познакомиться с индустрией и могут привести к рождению интересных сценариев.
"Сегодня нам бы хотелось видеть фильмы о взрослении, труде, может быть, личной любви или совести. Нам нужна детская анимация. Современные добрые и умные критики", - добавил Евгений Арендаревич.
XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-
Фото Андрея Синявского