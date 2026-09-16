Аншлаг под звуки Рахманинова. В Белгосфилармонии открылся симфонический сезон





Полный зал собрал концерт Государственного академического симфонического оркестра Беларуси. К коллективу в этот вечер присоединился пианист, почетный гость из Китая, доктор музыкальных искусств и магистр музыки Джульярдской школы Ци Сюи.





Выбор музыки главный дирижер и художественный руководитель оркестра Александр Анисимов объяснил двумя причинами: "Во-первых, хотелось сразу заявить о том, что мы знаем о любви нашей публики к каким-то конкретным произведениям и композиторам. И первый концерт хотелось сделать праздником, встречей с чем-то, может быть, уже известным, с любимыми мелодиями. А вторая причина - это выбор нашего гостя из Китая, замечательного пианиста, который очень хотел сыграть третий концерт Рахманинова. Так и сложилась наша программа открытия. И все же первые звуки, которые услышит публика, - это звуки Михаила Глинки. Маленький фрагмент из его знаменитой увертюры к опере "Руслан и Людмила". Это будет нашим позывным: "Внимание, сейчас начнется праздник!" - рассказал он.





В новом сезоне публику ожидает насыщенная программа. Так, в ноябре Государственный симфонический оркестр представит премьеру оперы белорусского композитора Сергея Бельтюкова, еще одной симфонической премьерой станет исполнение музыки белорусского композитора Галины Гореловой. В стенах филармонии прозвучат русская и зарубежная классическая музыка, классика XX и XXI века.





"Мы будем приглашать нашу публику не только в большой, но и в малый зал. Это наша обжитая сцена, мы любим там экспериментировать, играть в ансамбле, соло, дуэтом, трио и квартетом. Я думаю, что и встречи с талантливыми юными музыкантами колледжа при Белорусской государственной академии музыки станут важным событием. Вот с этим багажом мы и идем в новый сезон", - добавил Александр Анисимов.





Главный дирижер и художественный руководитель музыкального коллектива подчеркнул, что академический симфонический оркестр серьезно относится к каждому выходу к публике. "Мы за последние годы завоевали очень большую веру публики в то, что концерт будет интересный. Что от концерта публика получит большое удовольствие и заряд энергии, хорошего настроения. Вот эту функцию мы и хотим сохранить на протяжении всего сезона", - сказал он.





Над программой музыканты работали с конца августа. Об этом журналистам рассказал концертмейстер группы ударных инструментов Арам Бекназарян. "Лично для меня Рахманинов стоит особняком в плеяде русских композиторов XX века. Если говорить о том, что выделяет его среди Прокофьева, Скрябина, Шостаковича, Стравинского, то для меня в первую очередь Сергей Рахманинов - это человек, который как никто другой умел передать глубину человеческих переживаний. Как сказали бы сейчас психологи, это был максимально эмпатичный фантазист. Если у нас на афише этот композитор, то никогда нет свободных мест и всегда аншлаги. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить огромную благодарность главному действующему лицу в процессе - нашему зрителю. Люди часто говорят нам о том, что если идут в филармонию и на афише есть две надписи: "Государственный академический симфонический оркестр Беларуси" и "Александр Анисимов" - значит, их ждет незабываемый вечер. Потому что, как известно, маэстро - большой экспериментатор. И он наряду с сочинениями, которые входят в золотой фонд классической музыки, всегда вставляет в концерт что-то необычное. Мы с большой радостью и с большой ответственностью относимся к аншлагам. И именно с этими чувствами идем в новый сезон", - поделился музыкант.





Сергей Герман, помощник концертмейстера, подчеркнул, что Сергей Рахманинов является глыбой классической музыки. "Александр Анисимов решил начать сезон с музыки Рахманинова, потому что это фактически является вершиной профессионализма - продирижировать такое выдающиеся произведение, как "Симфонические танцы", - сказал он.





Артистка Государственного академического симфонического оркестра Беларуси Олеся Салистая добавила, что все программы, которые играет оркестр, оставляют в душе очень трогательные и приятные воспоминания.-0-

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белгосфилармонии под звуки музыки Сергея Рахманинова открылся симфонический сезон, передает корреспондент БЕЛТА.