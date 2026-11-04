"Ангелы Ладоги": фильм о мужестве и надежде в годы ВОВ показали на "Лістападзе"





Российская картина посвящена событиям Великой Отечественной войны. Ее действие разворачивается в ноябре 1941 года, когда вокруг Ленинграда начинает смыкаться кольцо блокады. Отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на еще не вставший, тонкий лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшим соперникам в спортивных регатах нужно стать настоящей командой, чтобы самим выжить и подарить надежду другим.





Глава представительства Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин пояснил, что фильм для главного кинопоказа выбрали не случайно. "Мы обращаемся к событиям Великой Отечественной войны, потому что это время, когда наша общая родина подверглась тяжелейшим испытаниям. Это период героизма, самоотверженности, взаимовыручки и единства, о которых важно напоминать. События Великой Отечественной войны до сих пор привлекают внимание кинематографистов и других деятелей культуры. Они не перестанут находить своих авторов и зрителей", - сказал он и подчеркнул особую значимость темы спасения детей.

Начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Ирина Дрига рассказала, что российский кинематограф представлен на "Лістападзе" с первых лет существования фестиваля. В этом году во всех конкурсных программах участвуют фильмы российских авторов от картин прославленных мастеров до работ студентов вузов. Российские кинематографисты вошли и в составы жюри. Начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Ирина Дрига рассказала, что российский кинематограф представлен на "Лістападзе" с первых лет существования фестиваля. В этом году во всех конкурсных программах участвуют фильмы российских авторов от картин прославленных мастеров до работ студентов вузов. Российские кинематографисты вошли и в составы жюри.





Белорусские зрители ранее видели премьерные показы фильма "Ангелы Ладоги", однако интерес к картине не ослабевает. Режиссером и постановщиком кинокартины выступил Александр Котт, который также причастен к известному фильму "Брестская крепость".





"Российские и белорусские кинематографисты вместе создают фильмы об общей истории и событиях Великой Отечественной войны. Мы были едины всегда. Яркое тому подтверждение - премьера фильма "Батька Минай. Партизанская легенда", созданная белорусскими и российскими авторами. Пока состоялся только фестивальный показ, но в феврале работа выйдет в широкий прокат. Тогда зрители смогут увидеть очередной пример хорошего, профессионального белорусско-российского кино", - констатировала Ирина Дрига.





Заместитель председателя Совета Конфедерации союзов кинематографистов стран СНГ, член правления Белорусского союза кинематографистов Алексей Безуглый подчеркнул, что Минский международный кинофестиваль "Лістапад" собирает гостей со всех континентов. Сюда приехали авторитетные и уважаемые представители киноиндустрии, а уровень фильмов растет из года в год.

Размышляя о том, каким должно быть хорошее кино, он отметил, что картина должна увлечь зрителя и полностью погрузить его в происходящее. После просмотра человек выходит со светлым и добрым чувством, ощущая послевкусие. У него должно быть желание помолчать, поразмышлять и еще немного побыть в созданной фильмом атмосфере. Не менее значимы и высокие гуманистические ценности. Размышляя о том, каким должно быть хорошее кино, он отметил, что картина должна увлечь зрителя и полностью погрузить его в происходящее. После просмотра человек выходит со светлым и добрым чувством, ощущая послевкусие. У него должно быть желание помолчать, поразмышлять и еще немного побыть в созданной фильмом атмосфере. Не менее значимы и высокие гуманистические ценности.





Белорусский кинематограф, в свою очередь, по-прежнему ориентирован на молодое поколение. По словам Алексея Безуглого, одна из самых сложных, но необходимых задач - осмыслить происходящее сегодня и расставить акценты на актуальных событиях. "Юному поколению нужно дать критерии для сравнения, чтобы они могли самостоятельно разобраться в прошлом, будущем и понять, от какой пропасти Александр Лукашенко отвел страну. Об этом нужно говорить постоянно. Рефреном должны быть духовные скрепы и исторические ориентиры. Не уставать напоминать и о невинно погибших людях. Президент Беларуси делает все, чтобы сберечь мир. Низкий поклон ему за то, что он делает в этой невероятно сложной международной обстановке", - убежден он.-0-

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кинотеатре "Победа" во время Дня национального кино России состоялся показ фильма "Ангелы Ладоги". Мероприятие - часть программы XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад", передает корреспондент БЕЛТА.