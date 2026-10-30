Анфиса Чехова о фестивале "Лістапад": ждем глубоких сценариев

Она пожелала молодым конкурсантам, которые еще начинают свой путь в мире кинематографа, получить максимальное удовольствие от всего происходящего.
"Неважно, кто выиграет и займет первое место. Главное во время этого фестиваля максимально получать кайф, познакомиться с новыми людьми, показать свои работы и просто получить удовольствие от этой атмосферы", - добавила актриса.
По мнению продюсера и актера Александра Златопольского, благодаря таким фестивалям часто рождаются новые фильмы, ведь здесь кинематографисты могут ближе познакомиться и объединиться. "Мы тоже планируем снимать кое-что в Минске. Это будет комедия, доброе кино", - подытожил он.
XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-
Фото Андрея Синявского