Американский музыкант Винсент Гросс и международный квартет Арка Овруцкого представили программу лучших хитов Луи Армстронга





Фото Рамиля Насибулина Фото Рамиля Насибулина Винсент Гросс выступает в жанрах джаз, госпел, блюз, соул и фанк. Он сочетает вокальную импровизацию с выразительными инструментальными соло. Выпускник Консерватории Пибоди Университета Джонса Хопкинса, участник проектов, номинированных на премию Grammy. Его сольный альбом My Funny Valentine вышел в 2020 году.-0-

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 11 октября звезда американского джаза уникальный вокалист и трубач из Балтимора (США) Винсент Гросс совместно с международным квартетом Арка Овруцкого представили новую программу "Луи Армстронг. Лучшее". На концерте прозвучали любимые композиции, ставшие джазовыми стандартами: Autumn Leaves, What a Wonderful World, Hello Dolly, I Cover The Waterfront, Autumn in New York, When You’re Smiling, Cheek to Cheek, The Nearness of You, St. James Infirmary, You Don’t Know What It Means to Miss New Orleans и многие другие хиты.