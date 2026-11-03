Александра Ефремова наградили знаком "Отличник кинематографии Кыргызской Республики"

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссера кино и театра, актера, художественного руководителя Театра-студии киноактера при киностудии "Беларусьфильм" Александра Ефремова наградили нагрудным знаком "Отличник кинематографии Кыргызской Республики", передает корреспондент БЕЛТА.



Награждение состоялось в Театре-студии киноактера во время проведения мероприятий Национального конкурса XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад". После спектакля "Легкой жизни никто не обещал", поставленного Александром Ефремовым, нагрудный знак вручила председатель Национального конкурса, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики и Российской Федерации Ассоль Молдокматова.



"Александр Васильевич много лет возглавляет кинофестиваль "Лістапад" и одновременно помогает кинематографистам Кыргызской Республики участвовать в нем. Это очень важно: границы не только разъединяют, но и соединяют. Творческие люди становятся связующими нитями, которые объединяют народы и культуры, помогают вести диалог. Мы высоко ценим вклад Александра Васильевича в это дело", - отметила Ассоль Молдокматова.



Говоря о перспективах сотрудничества Беларуси и Кыргызстана в кинематографии, Ассоль Молдокматова выразила надежду на совместные проекты и возможность создания кинопродукции.



Александр Ефремов выразил искреннюю признательность. "Для меня это необыкновенно приятно. Наши страны дружны, мы хорошо знаем друг друга и эти фестивали дают нам очень многое. Мы встречаемся и сопоставляем те ценности, ради которых существует кинематограф и наше искусство", - подчеркнул режиссер.



XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0