Александр Олешко о "Лістападзе": праздник кино для зрителей и кинематографистов

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский международный кинофестиваль "Лістапад" - это праздник кино, который необходим не только кинематографистам, но и зрителям. Таким мнением о фестивале перед его открытием с журналистами поделился заслуженный артист России Александр Олешко, передает корреспондент БЕЛТА.



"Я очень люблю кинофестиваль "Лістапад", ведь однажды представлял здесь фильм "Хитровка. Знак четырех" Карена Шахназарова, в котором снимался. Это замечательный праздник кино, дружбы, общения. Он необходим не только кинематографистам, но и людям, которые живут в Беларуси или сюда приезжают", - сказал Александр Олешко.



"Мне очень нравится, что фестиваль осенний. Когда людям вроде бы уже холодно и они хотят согреться, у них есть такая возможность - прийти сюда, посмотреть на артистов, увидеть новое кино. Я специально выбрал костюм, который напоминает кленовый листок", - подчеркнул артист.



Александр Олешко добавил, что очень любит Беларусь и ее гостеприимных жителей, и обязательно уедет отсюда с молочной продукцией, колбасами и конфетами фабрики "Коммунарка".



XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-