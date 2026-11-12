Актер из "Переломного момента" получил Евразийскую кинопремию "Бриллиантовая бабочка"

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусский актер Роман Наумович, снявшийся в фильме "Переломный момент", удостоен открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", называемой еще евразийским "Оскаром", передает корреспондент БЕЛТА с церемонии вручения награды в "Мастерской "12" Никиты Михалкова" в Москве.
Роман Наумович получил приз в номинации "Лучшая роль второго плана". Награду ему вручила популярная российская актриса Ирина Апексимова.
"Эмоции зашкаливают", - сказал, получая приз, Роман Наумович. Он поблагодарил Министерство культуры Беларуси и Национальную киностудию "Беларусьфильм" за возможность сняться в этой картине.
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