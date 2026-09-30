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"А мы жывём, пакуль жыве наш спеў". К 95-летию со дня рождения Нила Гилевича

Опубликовано:

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Культура
30 сентября 2026, 07:03

"А мы жывём, пакуль жыве наш спеў". К 95-летию со дня рождения Нила Гилевича

Нил Гилевич. Фото из семейного архива
Нил Гилевич. Фото из семейного архива
Нил Гилевич. Фото из семейного архива
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения белорусского народного поэта, переводчика, литературоведа, фольклориста, драматурга, ученого Нила Семеновича Гилевича. Его творческое наследие трудно вместить в одно определение: он писал стихи и поэмы, исследовал белорусскую литературу и народную песню, собирал фольклор, переводил произведения зарубежных авторов, создавал драматические произведения, публицистику. При этом центральным для всего его творчества оставалось слово - родное, живое, услышанное в детстве и пронесенное через всю жизнь.

Нил Гилевич родился 30 сентября 1931 года в деревне Слобода Логойского района Минской области в крестьянской семье. Здесь прошли его детство и юность, в том числе годы в немецкой оккупации. Пережитое в это время позднее отразилось и в творчестве: в 1988 году вышла автобиографическая повесть "Перажыўшы вайну". В первые послевоенные годы будущий писатель работал сельским почтальоном, а в 1947 году переехал в Минск, где в 1951 году окончил Минское педагогическое училище им. Н.К.Крупской, а в 1956-м - филологический факультет Белорусского государственного университета. После учебы продолжил образование в аспирантуре БГУ.

С 1960 года жизнь Гилевича на долгие годы оказалась связана с БГУ. Он работал на кафедре белорусской литературы: в 1963 году защитил кандидатскую диссертацию по истории белорусской поэзии ХХ века, в 1978-м получил ученое звание профессора, а в 1980 году ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки БССР. В 1958-1963 годах Гилевич работал литературным консультантом газеты "Звязда". В 1980-1989 годах был первым секретарем правления Союза писателей БССР, а в 1990-1995 годах возглавлял Постоянную комиссию Верховного Совета Республики Беларусь по образованию, культуре и сохранению исторического наследия.

Путь в литературу Нил Гилевич начал еще в юности. В 15-летнем возрасте он дебютировал в печати со стихотворением "Яблынька", опубликованным в 1946 году в журнале "Бярозка". Первый сборник стихов "Песня ў дарогу" вышел в 1957 году. Вслед за ним появились книги "Прадвесне ідзе па зямлі" (1959) и "Неспакой" (1961), которые позже стали поэтической доминантой Нила Гилевича: образы матери и родного языка приравниваются к малой родине, к матери-Беларуси, белорусской народной песне, символизирующей душу нации, ее самобытную культуру.

Особое место в творчестве Гилевича занимал родной язык. Опубликованное в 1960 году стихотворение "Роднае слова" ознаменовало появление одной из главных тем его творчества, к которой поэт обращался на протяжении всей жизни.

Гилевич был не только автором, но и исследователем народной культуры. Во второй половине 1960-х - начале 1970-х годов он много сил отдавал фольклористике, организовывал фольклорную практику студентов с выездами в районы Беларуси. В экспедициях собирались записи народных песен, сказок, рассказов и других образцов устного творчества. В университетском фольклорном архиве накопились десятки тысяч записей. Гилевич систематизировал огромный материал и отобрал из многочисленных вариантов произведений наиболее полные и художественно выразительные тексты.

Результатом этой работы стали фундаментальные фольклорные издания. В 1973 году вышел сборник "Песні сямі вёсак", в 1974-м - "Песні народных свят і абрадаў", в 1976-м - "Лірычныя песні", в 1979-м - "Лірыка беларускага вяселля". В 1983 году увидел свет том "Народныя казкі-байкі, апавяданні і мудраслоўі". Всего в первых четырех песенных томах было собрано около 5 тыс. народных песен. Подготовленный позднее сборник "Замовы" был издан уже в 2000 году.

Одним из наиболее известных произведений Гилевича стал роман в стихах "Родныя дзеці", опубликованный в 1985 году. К работе над ним поэт возвращался на протяжении многих лет. В произведении соединились лиризм, публицистичность, юмор и наблюдения за жизнью белорусской деревни. Важное место в наследии писателя занимают также сатирические и юмористические произведения.

Поэму "Сказ пра Лысую гару" можно назвать первым поэтическим бестселлером в истории Беларуси, книга разошлась огромным тиражом в 160 тыс. экземпляров. Более 30 лет она выходила под авторством Франтишка Ведьмака-Лысогорского, а в 2003 году наконец была издана под именем Нила Гилевича.

Еще одна важная сторона литературной деятельности Гилевича - перевод. Он переводил с болгарского, русского, украинского, польского, сербохорватского, лужицкого и других языков.

Поэт был тесно связан и с музыкальной культурой. Его стихи становились песнями, а к произведениям обращались белорусские композиторы. Среди авторов музыки на стихи Гилевича - Николай Аладов, Анатолий Богатырев, Эдуард Ханок и другие композиторы.

Нил Гилевич - заслуженный деятель науки БССР, кандидат филологических наук, профессор. Его заслуги были отмечены государственными наградами и международными премиями. В 1980 году за книгу поэзии "У добрай згодзе" ему была присуждена Государственная премия БССР имени Янки Купалы. А 30 сентября 1991 года, в день его 60-летия, Нилу Гилевичу было присвоено звание народного поэта Беларуси.

В последние десятилетия жизни Гилевич продолжал работать практически во всех жанрах, к которым обращался прежде. В конце 2013 года вышла последняя книга из 23-томного собрания сочинений Нила Гилевича. В 2015 году издан сборник эссе и воспоминаний Нила Семеновича "У віры быцця".

Нил Гилевич умер 29 марта 2016 года в возрасте 84 лет, похоронен на Кальварийском кладбище в Минске. Материалы, связанные с его жизнью и творчеством, хранятся в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства. Его собственные слова о том, что богатство человека - в его слове, сегодня звучат особенно точно: слово Нила Гилевича продолжает жить в белорусской культуре.

К 95-летию со дня рождения поэта в Логойском районе проходит серия литературных и музыкальных мероприятий. В юбилейный день, 30 сентября, в Логойске состоится День писателя "А мы жывём, пакуль жыве наш спеў…".-0-
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