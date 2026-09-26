Сергей Мусиенко: Вьетнам: как "молодой азиатский тигр" балансирует между амбициями и уязвимостями в "эпоху сжатия"





В мае 2025 года, когда генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам посещал Беларусь, обсуждался вопрос современного развития страны. И знаковым примером стало отношение Вьетнама к своим гражданам и своей репутации.





Реформы "Дой Мой" ("Обновление"), начатые в 1986 году практически синхронно с перестройкой в СССР, стали положительным поворотным моментом в истории Вьетнама. Они представляли собой не просто смену экономического курса, а глубокую революцию в мышлении, позволившую стране выйти из тяжелейшего кризиса и превратиться в одну из самых динамичных экономик региона.





По результатам 1986 года инфляция во Вьетнаме достигла пика в 774,7%, обесценив национальную валюту, ВВП на душу населения составлял около $100-$300, что делало страну одной из беднейших в мире. 6-й съезд Коммунистической партии Вьетнама в декабре 1986 года провозгласил курс на политику обновления. Главная идея заключалась в переходе от централизованной бюрократической плановой экономики к многоукладной товарной экономике, работающей по рыночному механизму при сохранении государственного управления и социалистической ориентации. Уровень бедности с 58% в 1993 году изменился до 1,9% в 2024 году. ВВП вырос с $6,3 млрд (1989) до прогнозируемых более $500 млрд (2025), индекс человеческого развития - с 0,499 (1990) до 0,766 (2025). ВВП на душу населения приближается к $5000.

Двойной портрет. Анализ устойчивости Вьетнама





Вьетнам, который длительное время страдал от агрессий, был разделен на север и юг, сейчас входит в число стран с выдающимися достижениями в развитии человеческого капитала по версии Всемирного банка (HCI+ 2026). А недавно статус Вьетнама был повышен до "страны с уровнем дохода выше среднего" с целью 10% роста ВВП в 2026 году. Однако за этими рекордами скрывается преодоление зависимости и давления. Вьетнам - это "новый азиатский тигр", у которого растут когти.

Идентичность: национальная сплоченность как ресурс





Вьетнамская идентичность - это живая память о борьбе за независимость, которая остается объединяющим фактором. В отличие от многих стран, у Вьетнама есть общий героический нарратив победителей, который не требует подтверждения. Национальное единство провозглашено стратегическим приоритетом: "Вьетнам един, вьетнамский народ един".





Важный ресурс - диаспора - с 2004 по 2026 год расширилась с 90 на свыше 130 стран, выросла с 2,7 до 6,5 млн человек и рассматривается как неотъемлемая часть нации, источник знаний, технологий и инвестиций. Речь идет не только о денежных переводах во Вьетнам, хотя на 2025 год их общий объем составил рекордные $16-18 млрд. Ожидается, в частности, вклад в такие сферы, как ИИ, полупроводники, ядерная энергетика и квантовая физика. Программа "Весна на родине - 2026" - символический акт, подтверждающий связь между диаспорой и родиной. В 2026 году в ней приняли участие около 1500 представителей диаспоры, включая 100 выдающихся вьетнамцев.

Государственная политика в вопросе сотрудничества с диаспорой - переход от восприятия ее как бенефициаров к статусу активных участников, партнеров и стратегического ресурса. Страна сохраняет культурное единство, а диаспора становится стратегическим ресурсом, а не источником раскола. Государственная политика в вопросе сотрудничества с диаспорой - переход от восприятия ее как бенефициаров к статусу активных участников, партнеров и стратегического ресурса. Страна сохраняет культурное единство, а диаспора становится стратегическим ресурсом, а не источником раскола.





Институты: новое руководство, старые вызовы





Вьетнам вступил в 2026 год с новым поколением опытных лидеров. После январского съезда Коммунистической партии, выборов в Национальное собрание в марте и первой сессии нового парламента в апреле к власти пришла новая команда.





Однопартийная система обеспечивает преемственность курса и, как следствие, политическую стабильность. В целях стратегического планирования правительство утвердило резолюцию 168/NQ-CP с обновленным сценарием роста для оставшихся кварталов 2026 года. Среди институциональных обновлений - ускорение административных реформ, цифровизация, борьба с коррупцией. Приоритеты отдаются строительству новой модели роста на основе науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации. Система стабильна и способна к мобилизации, но стратегические реформы (энергетика, человеческий капитал) требуют времени и ресурсов.





Социальная сплоченность: человек в центре





Вьетнам строит социальную политику вокруг принципа "человек - в центре развития". Это не просто лозунг, а основа стратегического планирования до 2035 года, среди целей которого - снижение многомерной бедности (цель 2026 года - на 1-1.5 п.п.), улучшение качества жизни, социальная интеграция уязвимых групп. В здравоохранении власти ставят целью обеспечить 15,3 врача и 34,7 больничных койки на 10 тыс. человек, охватить медицинской страховкой 95,5% населения. Всемирный банк отметил высокие образовательные результаты и эффективное использование человеческого капитала во Вьетнаме. Страна демонстрирует прогресс, но вызовы - региональное неравенство, качество образования в отдельных провинциях, социальная интеграция уязвимых групп - остаются.

Экономика: рекорды под давлением





Общий государственный долг Вьетнама на конец 2025 года, по данным правительства, составляет 35-36% ВВП. В первой половине 2026 года рост ВВП составил 8,18% - самый высокий показатель за многие годы. ВВП на душу населения вырос до $4970 (2025), что позволило Всемирному банку повысить статус страны. По итогам 2025 года общий товарооборот достиг рекордных $930,05 млрд. По данным Национального статистического управления, торговый профицит составил более $20 млрд в 2025 году. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) за январь-август 2026 года достигли $40,6 млрд (рост на 55,4% к аналогичному периоду прошлого года). Среди крупнейших инвесторов - Сингапур, Китай, Гонконг. Лидирующая отрасль - обрабатывающая промышленность (82,8% от освоенных ПИИ).

Сектор услуг уже дает 42% ВВП, и его структура меняется благодаря технологическому буму: во Вьетнаме насчитывается более 1 млн IT-специалистов и демонстрируются двузначные темпы роста цифровых услуг. Сектор услуг уже дает 42% ВВП, и его структура меняется благодаря технологическому буму: во Вьетнаме насчитывается более 1 млн IT-специалистов и демонстрируются двузначные темпы роста цифровых услуг.





Модель развития Вьетнама все больше напоминает филиппинскую. Массовое развитие международного туризма и современной курортной инфраструктуры началось значительно позже, после реформы "Дой Мой" и снятия американского эмбарго в 1994 году. Ранее курорты создавались в первую очередь для нужд колониальной администрации и европейцев. В провинции Зялай одобрено строительство трех гигантских плавучих комплексов с мариной для суперъяхт (общая площадь более 500 га). Корпорация Sun Group - главный застройщик современного облика курорта Фукуока - строит огромный "гостиничный город" на 12 тыс. номеров к саммиту АТЭС-2027, включая отели Conrad, Hilton и W Hotels.

Вьетнам больше не просто сборочный цех Юго-Восточной Азии. Доля высокотехнологичного производства (электроника, полупроводники, точная инженерия) превысила 30% от общего объема обрабатывающей промышленности. Экспорт электроники как отдельной категории за 2025 год уже превысил $120 млрд, что позволило стране обогнать Таиланд в ключевых сегментах. Вьетнам опережает своих региональных конкурентов в гонке за привлечение инвестиций в индустрию электромобилей и передовое производство. Рост впечатляет, но торговый дефицит и тарифные риски создают уязвимости. Вьетнам повторяет путь Китая 20-летней давности, но в "эпоху сжатия" этот путь более сложен. Вьетнам больше не просто сборочный цех Юго-Восточной Азии. Доля высокотехнологичного производства (электроника, полупроводники, точная инженерия) превысила 30% от общего объема обрабатывающей промышленности. Экспорт электроники как отдельной категории за 2025 год уже превысил $120 млрд, что позволило стране обогнать Таиланд в ключевых сегментах. Вьетнам опережает своих региональных конкурентов в гонке за привлечение инвестиций в индустрию электромобилей и передовое производство. Рост впечатляет, но торговый дефицит и тарифные риски создают уязвимости. Вьетнам повторяет путь Китая 20-летней давности, но в "эпоху сжатия" этот путь более сложен.





Внешняя устойчивость: между США и Китаем





Вьетнам - страна-буфер между двумя гигантами. Его внешняя устойчивость подорвана структурной зависимостью от США и Китая. В 2026 году Вьетнам официально вышел на первое место в мире по объему профицита в торговле с США, опередив по этому показателю Китай. Но существуют тарифные риски: США ввели пошлины 12,5% на ряд товаров из Вьетнама (текстиль - $17,8 млрд экспорта в 2025 году, обувь - $11,2 млрд, древесина - $9,5 млрд) и ведут расследование по реэкспорту электроники из Китая через Вьетнам, что создает неопределенность для экспортеров. Благодаря инвестициям в глубоководные порты и скоростные магистрали страна пытается стать координационным хабом региональных цепочек поставок, а не просто пунктом сборки. Любой торговый конфликт ударит по экспортной модели. Вьетнам - заложник баланса между США и Китаем.

Человеческий капитал: признанный лидер





Вьетнам признан Всемирным банком одной из лучших стран в мире по развитию и использованию человеческого капитала. По индексу HCI+ Вьетнам входит в топ-5 стран (наряду с Ямайкой, Кенией, Кыргызстаном, Руандой) с выдающимися достижениями по сравнению со странами схожего дохода. Оценка HCI+ 216 из 325 баллов отражает инвестиции в здоровье, образование и занятость. Страна демонстрирует высокие результаты в международных оценках, устойчивое и последовательное улучшение качества базового образования, значительный рост наемной занятости, переход от неформального труда к формальному.





Вьетнам эффективнее среднего по своей группе доходов конвертирует инвестиции в образование, здравоохранение и экономический рост. В стране почти 2,8 млн студентов, 90 программ подготовки "талантливых инженеров" и магистров, 59 программ по полупроводникам (с 2026-2027 учебного года), поддержка до 1 млрд донгов ($38 тыс.) в год на 100 докторантов.





Согласно целевому показателю 2026 года, 29,5% работников должны иметь диплом или сертификат. Но уже ощущается нехватка высококвалифицированных кадров в STEM, ИИ, полупроводниках, биотехнологиях. И хотя качество образования в отдельных провинциях варьируется, человеческий капитал - главное конкурентное преимущество Вьетнама в "эпоху сжатия". Как отмечает Всемирный банк, закрытие разрыва в человеческом капитале относительно стран с высоким уровнем дохода может увеличить будущие доходы на 27%.





Энергетика: внешне - ахиллесова пята





Энергетика, казалось бы, самый слабый параметр Вьетнама. Страна была чистым импортером энергии в 2015 году. Но эта слабость оказалась и точкой роста - объем выработки электроэнергии во Вьетнаме вырос с 9,06 млрд кВт.ч в 1991 году до 322,8 млрд кВт.ч в 2025-м. Увеличение более чем в 30 раз за 34 года определяется бурно растущими потребностями промышленности. В структуре энергетики Вьетнама уголь занимает 32,1%, гидроэнергетика - 28,1%, возобновляемые источники энергии - 27,9%.





Страна запустила общенациональное использование биотоплива Е10 с 1 июня 2026 года. После многолетней паузы активно возрождает свою ядерную программу. Ее ключевой проект - строительство двух АЭС в провинции Ниньтхуан (сейчас часть провинции Кханьхоа). Строительство "Ниньтхуан-1" (два реактора ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт) планируется при участии "Росатома". "Ниньтхуан-2" изначально планировалось построить с участием Японии, но она вышла из проекта. Сейчас Вьетнам ищет нового партнера (интерес проявляют Республика Корея, Франция, США).





В августе 2026 года СП "Вьетсовпетро" успешно пробурило разведочную скважину на месторождении Mang Cau. По предварительной оценке, это позволит нарастить извлекаемые запасы газа примерно на 500 млн куб.м. В 2025 году были введены в эксплуатацию платформа BK-24 на месторождении "Белый Тигр" и проект разработки месторождения "Белый Кит - Южный Белый Кит" с общим объемом инвестиций почти $650 млн. Отталкиваясь от критериев ООН, можно считать энергетику Вьетнама находящейся на грани критического уровня риска.





Интересный факт. В середине 90-х, когда вовсю шла приватизация и кругом были "эффективные" менеджеры, случился казус: совместное российско-вьетнамское предприятие "Вьетсовпетро", добывавшее нефть на буровых платформах в большой удаленности от берега, честно перечислило в бюджет РФ сумму, большую чем ВСЕ налоги, собранные в России от приватизированной нефти и газа! Чубайс даже летал разбираться, чтобы деньги не "вошли" в страну.





Демография: пока в "золотом периоде"





Вьетнам все еще находится в "золотом периоде" демографии, но он подходит к концу.





Население страны выросло с 66 млн человек в 1990 году до 102,18 млн человек в 2026-м. Трудоспособное население (15-64 года) составляет 67,4%. Суммарный коэффициент рождаемости снизился с 2,11 (2021) до 1,93 (2025-2026) - ниже уровня воспроизводства, по этому показателю Вьетнам догоняет зажиточные страны. Наблюдается и гендерный дисбаланс. Соотношение полов при рождении - около 110 мальчиков на 100 девочек. Ожидаемая продолжительность жизни составляет 74,8 года.

С июля 2026 года действует новый закон о народонаселении, который гарантирует право на выбор количества детей, вводит семь месяцев декретного отпуска при рождении второго ребенка и приоритет в получении социального жилья для семей с двумя детьми. С июля 2026 года действует новый закон о народонаселении, который гарантирует право на выбор количества детей, вводит семь месяцев декретного отпуска при рождении второго ребенка и приоритет в получении социального жилья для семей с двумя детьми.





Согласно официальному докладу "Профиль миграции Вьетнама - 2023" (опубликован МИД в октябре 2024), 70-80% вьетнамских студентов (около 250 тыс.), обучавшихся за свой счет, остаются за границей. 20-30% возвращающихся - это большой потенциал. Вьетнам сохраняет демографическое преимущество, но "золотой период" не вечен. Инвестиции в качество человеческого капитала остаются главным приоритетом. Окно между 2026 и 2036 годами - это не просто десятилетие. Это последний период, когда Вьетнам может конвертировать демографический дивиденд в технологический суверенитет.





Продовольствие: самодостаточность





Вьетнам входит в топ-15 мировых экспортеров сельхозпродукции. По итогам 2025 года общий экспорт достиг $70,09 млрд. В частности, экспорт риса - 8,06 млн т (на $4,1 млрд) при производстве 43,5 млн т. Фрукты и овощи - новый "звездный" сектор с оборотом $8,6 млрд. Только за один квартал 2026 года экспортировано дуриана на $863,5 млн. Вьетнам - крупнейший в мире производитель и экспортер кофе сорта робуста ($8,92 млрд в 2025 году). Среди других крупных статей экспорта продовольствия - морепродукты ($11,34 млрд в 2025 году). Вывод - в "эпоху сжатия" Вьетнам с голоду не умрет.

Жилье: социальный буфер





Во Вьетнаме на пике строительного цикла (2020-2021 годы) ежегодно возводилось порядка 112,5 млн кв.м жилья. Общий уровень владения жильем в стране - около 89,7% (сельская местность - 96,2%, города - 79,8%). Среди молодежи в возрасте 25-35 лет доля владельцев недвижимости достигает 90,8%. Следует отметить, что подавляющее большинство жилья во Вьетнаме относится к типу частных домов (около 97,8%), тогда как на квартиры приходится лишь около 2,2%.

По данным Министерства строительства на 2021 год, доля непосредственно социального жилья в общем предложении на рынке составляла около 1,02%. В 2025 году Вьетнам выполнил годовой план по социальному жилью на 102-103%, построив более 102 тыс. квартир. Согласно государственной программе, к 2030 году планируется построить 1 млн социальных квартир. В крупных городах существует кризис доступности жилья, но он не критичен. Новый закон о жилье приоритизирует семьи с двумя детьми при покупке, аренде или лизинге социального жилья. Высокий уровень домовладения создает социальный буфер. По данным Министерства строительства на 2021 год, доля непосредственно социального жилья в общем предложении на рынке составляла около 1,02%. В 2025 году Вьетнам выполнил годовой план по социальному жилью на 102-103%, построив более 102 тыс. квартир. Согласно государственной программе, к 2030 году планируется построить 1 млн социальных квартир. В крупных городах существует кризис доступности жилья, но он не критичен. Новый закон о жилье приоритизирует семьи с двумя детьми при покупке, аренде или лизинге социального жилья. Высокий уровень домовладения создает социальный буфер.





Вердикт: устойчивость Вьетнама стабильная, с восходящим трендом.





Три главных вывода





Вьетнам - это "Китай 25-летней давности". У страны есть все, что было у Китая в начале 2000-х: растущее население, низкий долг, высокие темпы экономического роста, сильная идентичность. Но он вступает в "эпоху сжатия" с энергетической зависимостью. В отличие от Китая, у Вьетнама пока нет "Силы Сибири" и Арктического коридора.





Главная проблема - не экономика, а энергетика. Экономика Вьетнама (рост 8,18% в первом полугодии 2026 года) - это зона стабильности. Но энергетическая зависимость (44% импорта) делает ее уязвимой к любым внешним шокам. Как отмечают в ООН, "энергетическая незащищенность угрожает промышленной конкурентоспособности, стабильности цепочек поставок и макроэкономической устойчивости".

Вьетнам - это "строительная площадка", а не "музейный экспонат". В отличие, например, от Британии, Вьетнам не ностальгирует по прошлому. Он строит будущее: 90 программ подготовки инженеров, признание Всемирного банка - это и его сила, и его уязвимость: фундамент еще не застыл. Вьетнам - это "строительная площадка", а не "музейный экспонат". В отличие, например, от Британии, Вьетнам не ностальгирует по прошлому. Он строит будущее: 90 программ подготовки инженеров, признание Всемирного банка - это и его сила, и его уязвимость: фундамент еще не застыл.





Три сценария для Вьетнама до 2035





Инерционный (60%). Страна продолжает расти на 7-8% в год, энергозависимость сохраняется, но не критична. Вьетнам становится "новой Индонезией" - крупной, но не глобальной державой. К 2035 году входит в топ-30 экономик мира.





Коллапсный (10%). Энергетический шок (резкий рост цен на нефть, конфликт в Южно-Китайском море) обрушивает экономику. Дефицит электроэнергии парализует промышленность, инфляция превышает 10%, социальные протесты усиливаются. Вьетнам откатывается на уровень 2010 года. Есть и "коридор неопределенности", в виде возможного введения США повышенных пошлин на вьетнамские товары.





Адаптационный (30%). Вьетнам строит АЭС или заключает долгосрочные контракты на поставки энергии из России/Китая. Диверсифицирует экспортные рынки, снижая зависимость от США. Человеческий капитал становится драйвером роста. Страна использует демографическое окно для наращивания качества человеческого капитала в STEM и полупроводниках. В государственном управлении запускает институциональную разблокировку - переход от жесткого предварительного одобрения к гибкому пост-контролю. Вьетнам снижает логистические издержки (16-18% ВВП против среднемировых 10,7%) и создает международные финансовые центры в Хошимине и Дананге. К 2035 году страна входит в зону стабильности.





P.S. Вьетнам - это "Китай, который не успел вырасти". У него есть все, что нужно для выживания в "эпоху сжатия": демография, еда, жилье, идентичность и мечта. Но энергетическая зависимость и геополитическая уязвимость делают его чувствительным к внешним шокам. В "эпоху сжатия" Вьетнам - это строительная площадка, которая может стать небоскребом. Все зависит от того, успеет ли страна построить энергетический фундамент до того, как ресурсы перестанут расти.

Потенциал Вьетнама на 2026-2030 заложен в конкретных целях, которые требуют перехода к новой модели роста: +10% ВВП в среднем за год; вход в топ-30 экономик мира к 2030 году; уровень ВВП на душу населения в $8500 к 2030 году; вклад цифровой экономики - около 30% ВВП к 2030 году; локализация 40-45% в ключевых отраслях как попытка удержать добавленную стоимость внутри страны. Смысл этих целей в том, чтобы сменить драйверы: вместо государственных и прямых иностранных инвестиций как главных опор ставка делается на частный сектор и наукоемкое производство в системе ценностей "вьетнамской мечты". Потенциал Вьетнама на 2026-2030 заложен в конкретных целях, которые требуют перехода к новой модели роста: +10% ВВП в среднем за год; вход в топ-30 экономик мира к 2030 году; уровень ВВП на душу населения в $8500 к 2030 году; вклад цифровой экономики - около 30% ВВП к 2030 году; локализация 40-45% в ключевых отраслях как попытка удержать добавленную стоимость внутри страны. Смысл этих целей в том, чтобы сменить драйверы: вместо государственных и прямых иностранных инвестиций как главных опор ставка делается на частный сектор и наукоемкое производство в системе ценностей "вьетнамской мечты".





Сергей МУСИЕНКО.-0-





Автор выражает благодарность Оливье Рокпло, профессору Университета Сорбонна (Франция), доктору исторических и политических наук, специалисту по России и Вьетнаму.