"У нас общий этический подход". Швейцарский хирург о совместных проектах с РНПЦ травматологии и ортопедии

В Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии прошел республиканский научно-практический семинар "Современные подходы к эндопротезированию крупных суставов". Основным его событием стал мастер-класс, который в ходе международной программы сотрудничества провели для 20 белорусских специалистов главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава, директор РНПЦ травматологии и ортопедии, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии БГМУ, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор Михаил Герасименко и его швейцарский коллега Нэдер Хелми.Были осуществлены две хирургические операции с использованием инновационного инструментария для кинематического выравнивания - эта передовая методика позволяет установить имплантат с максимальным учетом индивидуальной анатомии пациента, сохраняя естественную биомеханику движений коленного сустава. В качестве хирурга-консультанта во время операций выступал профессор Нэдер Хелми, а проводили их профессор Михаил Герасименко и специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии. Для белорусских врачей это была прекрасная возможность увидеть тончайшие нюансы работы зарубежного эксперта в режиме реального времени.Как подчеркнул Михаил Герасименко, Беларусь стала первой страной в СНГ, которая на практике применила этот инновационный подход в эндопротезировании коленного сустава, что закрепило за республикой статус технологического лидера региона в сфере ортопедии.Кроме работы у операционного стола, участников семинара ждал интенсивный лекционный курс от швейцарского профессора. Участники познакомились с самыми современными техниками первичного эндопротезирования коленного сустава, передовыми решениями в области сложного ревизионного (повторного) эндопротезирования тазобедренного сустава, когда требуется заменить ранее установленный протез.По мнению Михаила Герасименко, эти мероприятия стали для медицинского сообщества отличной площадкой для профессионального роста. "Диалог с зарубежными коллегами, разбор клинических случаев и освоение высокотехнологичных методов позволяют оперативно внедрять лучшие мировые практики в больницах по всей стране. Результат такого сотрудничества - тысячи новых успешных операций и возвращение радости движения тысячам белорусских пациентов", - считает директор РНПЦ травматологии и ортопедии.У Нэдера Хелми был действительно очень напряженный график пребывания в Беларуси, но он все же нашел время рассказать о сотрудничестве с белорусскими коллегами и ответить на вопросы о себе, а также пояснить, отличаются ли медики Швейцарии и Беларуси."Мне было интересно узнать технологии и способы лечения пациентов белорусскими специалистами. Со знакомства с профессором Герасименко началось сотрудничество с РНПЦ травматологии и ортопедии", - отметил Нэдер Хелми.Михаил Герасименко в свою очередь рассказал, что в октябре 2025 года они работали вместе в операционной в клинике у профессора Хелми в Золотурне и он показывал свои методики эндопротезирования крупных суставов. "Это очень важный и интересный опыт", - подчеркнул он."Не могу сказать, что белорусские врачи сильно отличаются от швейцарских, - продолжил разговор Нэдер Хелми. - Наша основная цель - оптимально выполнить операцию в соответствии с особенностями пациента и самыми современными возможностями медицины".Как добавил Михаил Герасименко, любая операция сложная, если к ней подходить серьезно. "Любая операция требует определенного эмоционального напряжения, а в эндопротезировании - всегда и физического", - пояснил он."Мы должны улучшать здоровье пациентов и использовать для этого все, что имеется в арсенале медицинских возможностей", - считает швейцарский профессор. Он также уверен, что если новые технологии не улучшают здоровье людей, тогда нет необходимости их использовать. "Не все новые технологии однозначно лучше для пациентов. Именно поэтому нам нужно быть осторожными. Новое - не всегда значит лучшее", - добавил он.Белорусский и швейцарский профессора согласны в том, что новые технологии должны улучшать процесс лечения пациентов - это основная цель новых технологий.На вопрос, что важнее для хирурга - руки или сердце, профессор Хелми ответил: "Это философский вопрос, и я отвечу - мозг. Могу ответить еще проще - я лечу пациентов точно так же, как лечил бы свою мать".На мое высказывание, что для этого надо иметь огромное сердце, профессора улыбаются. И вот почему. Оказывается, в медицине есть такое заболевание, как кардиомегалия, большое сердце… Нам, журналистам, это точно надо знать."Я знаю в работе своего коллегу, и меня привлекает то, что он придерживается самых высоких этических стандартов. Именно это сблизило нас профессионально", - сказал швейцарский хирург."Я вижу пациентов и думаю о них, - добавил Нэдер Хелми. - Мы должны использовать новые технологии и техники, чтобы улучшить их состояние, мы должны обладать внутренним чувством и желанием выходить из зоны комфорта и предлагать что-то новое для лечения"."Когда говорят о новых технологиях, многие думают о роботах, особенных инструментах, но это заблуждение, - уверен швейцарский хирург. - Это не новые технологии - это новые методы мышления в подходах к лечению пациентов".Михаил Герасименко обратил внимание, что профессор Хелми - разработчик принципиально нового одномыщелкового эндопротеза коленного сустава, который уже производится в Швейцарии и успешно используется на практике. "Что это - новая технология или не новая? Конечно, новая технология. При этом надо понимать, что для каждой новой технологии должны быть специалисты, способные внедрить ее в клиническую практику. Тогда совместные усилия и врача, и разработчика, и производителя дают результат", - пояснил он.- Для каждого пациента мы всегда делаем максимум.- Когда пациент возвращается и говорит спасибо. Все просто.- Играю в гольф.- Просто общий спорт, фитнес, но не сильно увлекаюсь. А вот моя жена хотела бы, чтобы я активно занимался спортом. Тяжело совмещать. Я в семь утра начинаю и в семь вечера завершаю работу. В выходные тоже часто работаю.- Я встретил здесь прекрасных людей."По приезде в Минск профессора Хелми у нас практически не было времени, чтобы показать ему наш замечательный город, познакомить с культурными и историческими достопримечательностями, музеями. Его визит был плотно загружен профессиональной деятельностью, подготовкой к операциям, операциями, живым общением с белорусскими специалистами. Не было времени даже пройтись по центру и показать наши отделения, наши презентации, основные направления, которые развиваем помимо протезирования, к примеру, детская восстановительная ортопедия. Надеюсь, в следующий раз, когда профессор Хелми к нам приедет, будет немного больше времени для знакомства с клиникой, а также с достопримечательностями города, и удастся показать нашу открытую и красивую Беларусь", - заключил Михаил Герасименко.Этот и ряд других белорусско-швейцарских проектов стали возможны в том числе благодаря вкладу почетного консула Республики Беларусь в Люцерне (Швейцарская Конфедерация) Германна Александера Бейелера, который активно содействует налаживанию профессиональных обменов и развитию двустороннего сотрудничества по самым различным направлениям.БЕЛТА.-0-