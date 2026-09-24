Денис Мороз: Собственная АЭС и обновленные сети. Как изменилась белорусская энергетика за 25 лет





От импорта - к самообеспечению электроэнергией





В начале 2000-х годов необходимо было решать стратегические вопросы развития белорусской экономики. Росло потребление энергетических ресурсов, восстанавливались промышленные производства и нужно было отвечать на вопрос, что будет дальше с энергетикой. Поэтому было принято решение о создании отдельного органа государственного управления - Министерства энергетики. Вместе с правительством и главой государства Минэнерго определяло дальнейший курс развития отрасли. Важнейшей задачей было обеспечение энергетической независимости страны.





"Беларусь в тот период была импортером электрической энергии. Мы были вынуждены покупать достаточно значительные объемы. В 2001 году импортировали порядка 8 млрд кВт.ч. А в 2019 году наша страна превратилась в чистого экспортера электрической энергии. Мы создали энергетические мощности, которые производили необходимый объем электроэнергии для возрастающей потребности как внутри страны, так и за рубежом", - отметил Денис Мороз.





Мощность энергосистемы и выработка электроэнергии в Беларуси за 25 лет выросли примерно в 1,6 раза, потребление - почти на 30%, протяженность электросетей увеличилась на 46,42 тыс. км. Потери тепла снизились с почти 10% до менее 7%.





Атомная генерация





Белорусская АЭС стала крупнейшим проектом развития энергетики за последние десятилетия. Решение о строительстве атомной станции было принято в 2008 году для повышения энергетической безопасности страны. Первый энергоблок введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года, второй - 1 ноября 2023 года. Установленная мощность станции в балансе объединенной энергосистемы Беларуси - 2400 МВт. С момента включения станции в энергосистему выработано более 67,5 млрд кВт.ч электроэнергии. Доля БелАЭС в выработке электроэнергии энергосистемы составляет порядка 40%.





Для интеграции БелАЭС в энергосистему построено более 1 тыс. км новых воздушных линий напряжением 330 кВ и реконструировано около 700 км действующих линий 110-330 кВ. Станцию с Гродненской, Витебской и Минской областями соединили семь линий напряжением 330 кВ.





В 2024 году на четырех энергообъектах введены пиково-резервные источники суммарной мощностью 825,6 МВт. Установки способны выдать номинальную мощность в сеть в течение 15 минут. На 20 энергообъектах для интеграции БелАЭС введены электрокотлы суммарной мощностью 916 МВт.





Пункт захоронения радиоактивных отходов





Еще до завершения строительства Белорусской АЭС активно обсуждался вопрос, как поступать с радиоактивными отходами. В стране принята соответствующая стратегия и решено построить пункт захоронения радиоактивных отходов. Создано специальное предприятие - БелРАО, которое организует эту работу. Рассматриваются три альтернативные площадки для размещения пункта: Хойникский район (Гомельская область), Островецкий район (Гродненская область) и Мстиславский район (Могилевская область). "Это специфический объект. Есть определенные требования к геологии, гидрологии и другим параметрам. Мы провели масштабную работу и проанализировали всю Беларусь. Выделили сначала порядка 20 потенциальных площадок. Дальше экспертным сообществом было определено, что наибольшими перспективами обладают три площадки, по которым и проводилась оценка воздействия на окружающую среду. Это уже предпроектная подготовка, когда прорабатываются детали сооружения этого объекта", - пояснил министр.





После оценки воздействия на окружающую среду в трех перспективных районах прошли общественные обсуждения: 20 августа в Островце, 26 августа - в Мстиславле, а 10 сентября - в Хойниках. Затем с учетом всех факторов и предложений будет приниматься решение о месте сооружения пункта захоронения радиоактивных отходов. Как подчеркнул министр, вопросы безопасности - на первом месте. Будет предусмотрена многобарьерная защита и специальные инженерно-технические решения.





Обновление тепловых сетей и цифровые технологии





К началу 2026 года из 7,8 тыс. км тепловых сетей организаций ГПО "Белэнерго" в однотрубном исчислении 4,1 тыс. км выполнены из предварительно изолированных труб. Обновление инфраструктуры сопровождается снижением потерь.





В 2021 году открыта первая в стране цифровая подстанция класса напряжения 330 кВ "Могилев-330". Еще один пример - подстанция 110 кВ "Аульс", где автоматизированная система управления технологическими процессами создана на базе программного обеспечения отечественного разработчика.





Новые направления электропотребления





"В начале 2000-х годов объем электропотребления составлял больше 30 млрд кВт.ч. В 2025 году он превысил 43 млрд кВт.ч. Это означает, что росла экономика, рос уровень жизни населения, и все это сопровождалось развитием энергетики", - констатировал Денис Мороз.





Увеличение выработки электроэнергии в стране позволило развивать новые направления электропотребления. Использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения населением и приравненными к нему потребителями выросло с 93 млн кВт.ч в 2020 году до 1,2 млрд кВт.ч в 2025 году - почти в 13 раз. За январь - июль 2026 года показатель составил около 1 млрд кВт.ч. На 1 августа 2026 года электрическую энергию для этих целей использовали более 143 тыс. бытовых абонентов.





За 2021-2025 годы для этих целей подключено 89 979 индивидуальных жилых домов. За январь - июль 2026 года - еще 10 818. За семь месяцев 2026 года поступило 22 470 запросов на выдачу технических условий, выдано 21 121 техническое условие, или 94%. Рост электроотопления показывает, как развитие энергетики меняет бытовые условия. Расширение возможностей подключения требует реконструкции распределительных сетей.





Электротранспорт становится заметным направлением нового спроса на электроэнергию. Вместе с ростом парка развивается зарядная инфраструктура, а при планировании электрических сетей учитываются новые нагрузки. На 1 сентября количество электромобилей в стране уже превысило 70 тыс. Электропарк растет быстрыми темпами. "Мы работаем над тем, чтобы достичь 10% электрических автомобилей в общем объеме транспорта в Беларуси к 2030 году. Это означает, что к этому моменту нужно будет построить порядка 16 тыс. зарядных станций. Мы в тесном контакте с операторами, развиваем под это нашу энергетическую инфраструктуру и уверены, что эту задачу все вместе реализуем", - подчеркнул министр.





По данным на 1 августа 2026 года, в стране более 2,7 тыс. электрозарядных станций. "Для сравнения: на начало года количество зарядных станций было около 2,2 тыс. Есть два национальных оператора электрозарядных станций и еще ряд операторов. Мы считаем, что это достаточно конкурентный рынок зарядной инфраструктуры. Он развивается и растет достаточно высокими темпами. Ожидаем дополнительного прироста. Думаю, что к концу года мы больше 3 тыс. зарядных станций точно получим", - сказал Денис Мороз.





Газификация и использование торфа





"Если в начале 2000-х годов достаточно небольшое количество населенных пунктов было газифицировано, то сегодня наша страна является одной из самых газифицированных в мире. Обеспечено газом около 85% квартир в Беларуси. Это один из самых высоких показателей на постсоветском пространстве. Для этого ежегодно формировались государственные программы, строились газовые сети, их протяженность на настоящий момент превышает 69 тыс. км. Это достаточно большая цифра. Мы и дальше будем заниматься развитием этого направления", - обозначил министр.





К 1 июля 2025 года природным газом газифицированы все 118 районных центров и все 85 поселков городского, рабочего и курортного типа. Природный газ подведен к 3787 сельским населенным пунктам, в том числе к 1048 агрогородкам. Доля газифицированных агрогородков - 72,9%. За 2016-2025 годы по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" построено более 1 тыс. км газопроводов к 268 населенным пунктам.





Еще одна важная составляющая для Министерства энергетики - торфяное направление. "Торф - это одно из важнейших национальных достояний нашей страны, один из немногих энергетических ресурсов, которым мы обеспечены в достаточном количестве. В нашей стране больше 300 млн т торфа - это то, что можно промышленно добывать. Мы видим сегодня колоссальный спрос на торфяную продукцию в стране и за рубежом. В том числе достаточно большие объемы поставляем в Китай", - обратил внимание Денис Мороз.





В системе ГПО "Белтопгаз" торфяная отрасль представлена 11 организациями, где работают около 3 тыс. человек. Ежегодно добывается порядка 2 млн т торфа. Потребление около 1 млн т торфяного топлива в год позволяет замещать порядка 450 млн куб.м импортируемого природного газа. Торфяные топливные брикеты используются как коммунально-бытовое топливо, в том числе более чем в 200 тыс. домовладений небольших городов и сельских населенных пунктов. За 2016-2026 годы реализовано 12 проектов по переводу котельных на торфяное топливо.





Наряду с топливом предприятия выпускают кипованный торф, питательные грунты, профессиональные субстраты и гуматы. За январь - июль 2026 года произведено 379,8 тыс. т брикетов и торфяной сушенки, а также 119,7 тыс. т продукции нетопливного назначения. Таким образом, торф сохраняет свое значение как местное топливо и одновременно становится сырьем для продукции сельскохозяйственного назначения.





Планы на будущее





В Беларуси принято решение и дальше развивать атомную энергетику. "В прошлом году в ноябре на уровне главы государства было проведено совещание, посвященное определению перспектив развития энергетики в нашей стране. Реализовав масштабный проект по сооружению Белорусской атомной электростанции, увидев те тенденции, которые есть на настоящий момент (а они связаны с увеличением спроса на электрическую энергию), нам нужно было ответить на вопрос, как дальше будет развиваться энергетика и за счет чего этот возрастающий спрос будет удовлетворяться. На уровне главы государства было принято решение о том, что атомная энергетика будет развиваться дальше. Нам поручена проработка вопроса строительства третьего энергоблока на Белорусской атомной электростанции, а также параллельно проработка вопроса строительства второй атомной станции", - сказал Денис Мороз. По третьему энергоблоку БелАЭС ведутся переговоры с госкорпорацией "Росатом".





Кроме того, в приоритете электросетевая инфраструктура. "Мы ежегодно прирастаем по объему реконструкции и строительства электросетевой инфраструктуры. Если в период предыдущей пятилетки мы реконструировали 12,5 тыс. км электрических сетей, то план на эту пятилетку составляет больше 18,5 тыс. км. И только в 2026 году мы запланировали реконструировать 4 тыс. км для того, чтобы удовлетворить спрос населения и экономики на электрическую энергию", - отметил министр.





По мнению главы Минэнерго, перспективным направлением для энергетической отрасли является цифровизация, внедрение искусственного интеллекта. На 2026-2030 годы предусмотрены реконструкция и модернизация 103 подстанций напряжением 35 кВ и выше, включая восемь с применением цифровых технологий.





Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-