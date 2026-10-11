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Михаил Гаврук: "Работа мечты" ценой в смартфон: как мошенники превращают ваш гаджет в "кирпич"

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Комментарии
11 октября 2026, 17:26
Михаил Гаврук

"Работа мечты" ценой в смартфон: как мошенники превращают ваш гаджет в "кирпич"

Михаил Гаврук
Михаил Гаврук
Заместитель начальника Советского РУВД Минска - начальник криминальной милиции
В эпоху цифровизации поиск работы все чаще перемещается в мессенджеры и соцсети. Казалось бы, что может быть проще: откликнулся на вакансию, прошел собеседование онлайн и начал зарабатывать не выходя из дома. Однако именно здесь кроется главная ловушка. Заманчивые предложения часто оказываются первым шагом к потере не только денег, но и самого устройства. Как работают современные киберпреступники и почему смартфон может внезапно превратиться в бесполезный "кирпич", рассказал БЕЛТА заместитель начальника Советского РУВД Минска - начальник криминальной милиции Михаил Гаврук.

Офицер указывает на то, что все начинается с безобидного объявления. Человеку, например, предлагают вакансию менеджера по продвижению товаров на популярных маркетплейсах. Суть работы кажется элементарной: главное - действовать по инструкции.

"На определенном этапе "куратор" сообщает вам, что для дальнейшей работы необходимо установить специальное приложение. Чаще всего это программы для удаленного доступа. Под предлогом "настройки рабочего кабинета" или чего-либо еще мошенники получают полный контроль над вашим смартфоном. Но и это не все. Мошенники могут дистанционно сбросить настройки телефона до заводских или заблокировать его через облачные сервисы (iCloud). В итоге ваш смартфон превращается в "кирпич" - устройство, которое невозможно использовать без знания паролей злоумышленников", - предупредил Михаил Гаврук.

По такой схеме жертвами мошенников стали две минчанки. 18-летняя жительница столицы откликнулась на вакансию по продвижению товаров на маркетплейсе. "Работодатель" предложил установить приложение, а затем убедил выйти из личного iCloud и войти по чужим данным. Спустя два часа iPhone заблокировали. 19-летняя студентка также искала подработку. После выполнения нескольких простых заданий ее пригласили на видеозвонок со "специалистом", который убедил ее выйти из своего iCloud и войти в чужой аккаунт. Вскоре девушка потеряла доступ к смартфону. За разблокировку устройства мошенники потребовали у студентки 860 рублей. Девушка платить отказалась и обратилась в милицию.

"Бдительность - лучшая защита. Чтобы не остаться без денег и гаджета, придерживайтесь простых правил. Никогда не устанавливайте приложения, которые позволяют посторонним людям управлять вашим телефоном. Это "красный флаг" в 100% случаев. Никогда не вводите на своем iPhone чужие данные Apple ID или iCloud и не отключайте Face ID / Touch ID по просьбе посторонних. Приложения устанавливайте только из официальных источников", - подчеркнул заместитель начальника Советского РУВД Минска.

В условиях, когда киберпреступники ежедневно придумывают новые способы обмана, правоохранители Советского района столицы усиливают работу с различными категориями граждан. Особый акцент в профилактической работе они делают на пожилых людях. Например, старший инспектор профилактики ООПП Эдуард Пузин и участковый инспектор милиции Александр Климович провели рейд, направленный на предупреждение фактов мошенничества.

"Мошенники не дремлют: они постоянно совершенствуют свои методы, пытаясь войти в доверие к пенсионерам, играя на их чувствах, страхах", - говорит Александр Климович. Чтобы противостоять этой угрозе, сотрудники милиции вышли на улицы района, посетили учреждения здравоохранения и, конечно, заглянули в гости к пенсионерам. Одной из тех, кого посетили правоохранители, стала минчанка Мария Михайловна. Женщина проживает одна, и, к сожалению, уже не раз сталкивалась с телефонными аферистами.

"Первый раз я даже поверила им, - признается пенсионерка. - Но в самый последний момент, когда нужно было действовать, решила перестраховаться и позвонила своему участковому инспектору. Эдуард Валентинович сразу подтвердил: это мошенники. С тех пор я стала гораздо осторожнее. В последующие разы, когда раздавались подобные звонки, я уже четко осознавала, что меня пытаются обмануть, и просто клала трубку". История Марии Михайловны - отличный пример того, как бдительность и тесная связь с участковым инспектором милиции помогают сохранить свои сбережения.

Далее правоохранители посетили еще одну семью: пожилую мать и ее сына, который также находятся на заслуженном отдыхе. Как выяснилось в ходе беседы, они тоже не понаслышке знакомы с "телефонными атаками". Эдуард Пузин и Александр Климович подробно разъяснили гражданам актуальные схемы обмана: от старой схемы "ваш родственник попал в ДТП" до новых схем, когда преступники под предлогом замены домофонов, счетчиков, электрооборудования, продления договоров, а в дальнейшем в ходе общения представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Милиционеры просят минчан не оставаться в стороне. "Если у вас есть пожилые родственники или соседи, обязательно расскажите им о методах мошенников. Ваша забота и внимание могут стать тем самым барьером, который защитит их от преступных посягательств", - подчеркнули стражи порядка.

БЕЛТА.-0-
Теги
МВД
"Работа мечты" ценой в смартфон: как мошенники превращают ваш гаджет в "кирпич"
Михаил Гаврук
"Работа мечты" ценой в смартфон: как мошенники превращают ваш гаджет в "кирпич"
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