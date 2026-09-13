Дмитрий Сурович: "По открытому полю уже никто не ездит". Как развиваются бронетанковые войска в Беларуси 

По словам Дмитрия Суровича, современный танк является уникальным и незаменимым боевым средством, альтернативы которому в ближайшей перспективе не будет. Сегодня это сложнейшая многоцелевая машина, оснащенная автоматом заряжания, лазерными дальномерами, тепловизорами, инфракрасными приборами наблюдения и комбинированной бронезащитой, способная преодолевать водные преграды и двигаться по пересеченной местности.Вместе с техническим совершенствованием изменился и портрет самого танкиста. "Сегодня это не просто механики-водители, которые управляют рычагами. С учетом насыщения техники новыми электронными комплексами, экипаж должен в них разбираться. Говоря языком молодежи, танкист должен быть продвинутым пользователем гаджетов, чтобы быстро освоить современный прицел. Он обязан иметь отличную реакцию, понимать тактику работы комплекса и быть крепким духом", - отметил офицер.Подготовку офицеров-танкистов в Беларуси осуществляет Военная академия, срок обучения в которой составляет четыре года. Дмитрий Сурович подчеркнули, что конкурс на эту специальность традиционно высок, что подтверждает ее престиж. Начальник бронетанкового управления в этой связи напомнил исторический факт: в годы Великой Отечественной войны первыми после артиллеристов бархатные петлицы получили именно танкисты, что подчеркивало их весомый вклад в Победу.Говоря о развитии бронетанковых войск в Беларуси, Дмитрий Сурович в качестве примера привел недавнюю церемонию передачи модернизированных танков Т-72БМ2 в 11-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду. Техника прошла обновление на 140-м ремонтном заводе. За счет совершенствования системы управления огнем повышена огневая мощь танка, а также возросла защищенность экипажа. Помимо усовершенствования основных боевых свойств, в машине применен и ряд других технических решений, способствующих более эффективному решению задач."Мы идем по пути модернизации имеющегося парка: советская надежность сочетается с современными прицельными и защитными комплексами, что кратно повышает боевую эффективность", - пояснил начальник бронетанкового управления.Отдельное внимание офицер уделил современной роли танков на поле боя. Несмотря на то что из-за широкого применения беспилотников массированные танковые прорывы в классическом понимании сегодня затруднены, офицер убежден, что танк не утратил своей актуальности.Чтобы адаптироваться под современные реалии, войска ведут активную работу по защите экипажей от БПЛА: уже разработаны и внедрены специальные комплекты противодроновой защиты. Однако главным фактором выживания на поле боя стала маскировка и внезапность действий."Опыт специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация, показывает: по открытому полю уже никто не ездит. Нормально замаскированная боевая машина получает координаты цели, наносит огневое поражение и уходит. Это реальность сегодняшнего дня. Да, тактика претерпела изменения, но танки остаются мощным огневым средством, которое наравне с артиллерией уничтожает цели", - констатировал начальник управления.Офицер отметил, что прогнозировать на десятилетия вперед сложно, однако вектор развития очевиден. Оснащение танков в войсках будет идти по пути внедрения прицельных комплексов с функциями разведки, усиления противодроновой защиты, а также увеличения маневренности и огневой мощи.Подводя итог, руководитель управления отметил, что, несмотря на технологическую эволюцию, неизменным остается главный принцип. "Для любого военного человека, и для танкиста в частности, самая главное - точно и в срок выполнить поставленную боевую задачу. И наши экипажи с этим отлично справляются", - резюмировал Дмитрий Сурович.БЕЛТА.-0-