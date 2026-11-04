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Хуэйжун Чжао: Партнерство Беларуси и Китая стало реальной опорой для укрепления мира - Хуэйжун Чжао

Опубликовано:

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04 ноября 2026, 19:50
Хуэйжун Чжао

Партнерство Беларуси и Китая стало реальной опорой для укрепления мира - Хуэйжун Чжао

Хуэйжун Чжао
Хуэйжун Чжао
Заместитель директора Китайско-белорусского аналитического центра развития Китайской академии общественных наук
Успешная практика китайско-белорусских отношений всепогодного всестороннего стратегического партнерства внесла позитивный вклад в мир, стабильность и развитие как в Евразии, так и в глобальном масштабе. Об этом сказала корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Китайско-белорусского аналитического центра развития Китайской академии общественных наук Хуэйжун Чжао, которая участвовала в работе IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Она считает, что равноправные и взаимовыгодные отношения между государствами служат реальной опорой для укрепления мира. 

Общая задача международного сообщества 

"Сегодня мы находимся в переходном периоде смены старого и нового международного порядка: адаптивность прежних рамок глобального управления продолжает снижаться, многие региональные конфликты затягиваются, риски выходят за их пределы, а неопределенность переходного периода заметно возрастает", - подчеркнула Хуэйжун Чжао. 

По ее мнению, в этих условиях вопрос о том, как продвигать построение более справедливого и разумного международного порядка, управлять конфликтными рисками и поддерживать прочный мир, стал общей задачей международного сообщества. Она считает, что стабильные, предсказуемые и основанные на консенсусе межгосударственные отношения являются прочной опорой регионального и глобального мира. 

Высокий уровень взаимного доверия между Беларусью и КНР

Несмотря на то, что Китай и Беларусь географически далеки друг от друга и различаются по условиям, они смогли достичь высокого уровня взаимного доверия, глубокого сотрудничества и долгосрочного взаимовыгодного результата. Накопленный опыт взаимодействия имеет важное значение для современной практики международных отношений.

Хуэйжун Чжао отметила приверженность регулярному глубокому диалогу между странами: "КНР и Беларусь имеют высокое совпадение в понимании международного порядка и внешнеполитических принципов. При этом стороны постоянно укрепляют базу сотрудничества через непрерывные контакты. Международная среда меняется, меняется и интерпретация консенсуса сторонами - без регулярного диалога консенсус легко вырождается во взаимные подозрения".

Она обратила внимание на приверженность стратегическому руководству со стороны глав государств. "Руководители двух государств поддерживают высокочастотный механизм встреч - не менее двух раз в год, - продолжила Хуэйжун Чжао. - Дипломатия глав государств точно задает направление и рамки развития двусторонних отношений, позволяет своевременно реагировать на ключевые озабоченности друг друга и оперативно урегулировать возникающие проблемы, обеспечивая устойчивое развитие отношений. Чем шире сферы сотрудничества и больше вопросов для согласования, тем важнее роль контактов глав в калибровке курса и управлении ожиданиями: она обеспечивает продвижение сотрудничества в конкретных областях в рамках общей архитектуры".

Принцип равенства

Китайская гостья отдельно остановилась на обоюдной приверженности принципу равноправного сосуществования государств: "Равные отношения больших и малых стран - ключевая предпосылка здорового развития международных отношений. Китайско-белорусское сотрудничество неизменно следует принципу равенства всех государств независимо от размера, взаимного уважения суверенитета и права выбора пути развития - это ключевое основание долгосрочных устойчивых отношений". 

Взаимная выгода

Хуэйжун Чжао также коснулась темы совершенствования институциональной поддержки сотрудничества и реализации принципа взаимной выгоды. 

"На протяжении многих лет Беларусь и Китай постепенно выстроили всестороннюю систему институционального сотрудничества - в законодательной, торгово-экономической, гуманитарной и многосторонней сферах, придерживаясь взаимной выгоды и совместного развития, чтобы результаты сотрудничества служили народам двух стран, - сказала она. - Значение институционализации именно в том, чтобы перевести сотрудничество с драйвера намерений на драйвер правил, чтобы оно сохраняло непрерывность и предсказуемость при изменении внешней среды". 

Заместитель директора Китайско-белорусского аналитического центра развития также обратила внимание: "В мае 2026 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Директиву "О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой", определившую конкретные направления и задачи сотрудничества на ближайшие пять лет. Значение подобных документов - превратить стратегический консенсус в исполнимые и воспроизводимые правила, чтобы сотрудничество не колебалось из-за отдельных событий".

Углубление гуманитарных обменов

По мнению Хуэйжун Чжао, важно уделять внимание подготовке кадров, молодежным обменам, женским обменам и другим направлениям народной дипломатии, которые способствуют взаимопониманию народов. 

"Основа мира - в порядке, основа порядка - в доверии, основа доверия - в людях, - подчеркнула она. - Молодежные обмены определяют, как следующие поколения будут понимать друг друга. Женские обмены позволяют вносить в диалог более близкие к повседневной жизни темы и углублять его на общественном уровне. Гуманитарные связи дают долгосрочный накопительный эффект".

Китай предлагает построить Сообщество единой судьбы человечества и выдвигает четыре глобальные инициативы. "Их смысл заключается в следующем: общее развитие для процветания, общая безопасность для стабильности, диалог цивилизаций для укрепления взаимного доверия, совершенствование глобального управления ради общего благополучия, - продолжила представительница Китая. - Александр Лукашенко поддерживает эти подходы, Беларусь твердо поддерживает и участвует в Глобальной инициативе по безопасности и Глобальной инициативе по развитию".

Китайско-белорусские отношения важны не только в двустороннем измерении. "Они иллюстрируют важный тезис: на этапе трансформации мирового порядка предсказуемые, основанные на правилах, равноправные и взаимовыгодные отношения между государствами служат реальной опорой региональному миру и дают воспроизводимый опыт для более справедливого международного порядка", - подчеркнула заместитель директора.

"Парламентская дипломатия, женский и молодежный диалог занимаются именно этим - наращивают доверие. Такое накопление идет медленно, но оно является самым надежным фундаментом мира", - резюмировала Хуэйжун Чжао.

Алина ГРИШКЕВИЧ,
БЕЛТА.-0-
Теги
Беларусь Китай
Партнерство Беларуси и Китая стало реальной опорой для укрепления мира - Хуэйжун Чжао
Хуэйжун Чжао
Партнерство Беларуси и Китая стало реальной опорой для укрепления мира - Хуэйжун Чжао
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