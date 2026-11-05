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Татьяна Столярова: Новые материалы и лазеры: Беларусь презентует научно-технические разработки на Китайской выставке импорта

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05 ноября 2026, 16:23
Татьяна Столярова

Новые материалы и лазеры: Беларусь презентует научно-технические разработки на Китайской выставке импорта

Татьяна Столярова
Татьяна Столярова
Заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь
В Шанхае с 5 по 10 ноября проходит 9-я Китайская международная выставка импорта (China International Import Expo). Беларусь представляет там свою национальную экспозицию. Ее неотъемлемая часть - коллективный раздел отечественных научно-технических разработок. Выставка стала площадкой для демонстрации достижений, а также для поиска новых партнеров и открытия перспективных рынков для белорусских инноваций. О том, какие наиболее интересные разработки Беларуси представлены в Шанхае, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Татьяна Столярова.

"Свои технологии презентуют организации Национальной академии наук Беларуси, учреждения Министерства образования и субъекты инновационной инфраструктуры. На экспозиции демонстрируется 41 научно-техническая разработка в виде натурных образцов, макетов, мультимедийных и рекламных презентаций по следующим направлениям: новые материалы, приборостроение, технологии для промышленности, агропромышленный комплекс и продовольствие, здравоохранение и биотехнологии", - рассказала Татьяна Столярова.

Магнитные и радиопоглощающие материалы

НПЦ НАН по материаловедению представил новый магнитный материал, который может заменить ламинированную электромагнитную сталь для высокочастотных применений в таких изделиях, как трансформаторы-дроссели, современные вентильные высокооборотные электродвигатели и генераторы. Основное преимущество нового материала перед электромагнитной сталью состоит в отсутствии потерь на вихревые токи на высоких частотах за счет электрической изоляции отдельных частиц железа в композитном материале.

Институт ядерных проблем БГУ презентовал радиопоглощающие материалы серии "КУП". Они предназначены для эффективного решения практических задач, связанных с электромагнитной совместимостью и защитой элементов и блоков летательных аппаратов от воздействия электромагнитного излучения в широком диапазоне частот. Применяются для покрытия внутренней ниши метеорадара в самолетах, в компактных безэховых камерах и др. Особенностью данного класса поглотителей является термическая стойкость в окисляющих средах до 400-450 градусов, а также высокая химическая стойкость к кислотам, щелочам, растворителям.

Среди других разработок того же института - многоцелевой сцинтилляционный материал для регистрации ионизирующего излучения (совместно с Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова). В зависимости от своего физико-химического состава широко используется в физике высоких энергий, геофизике, медицине, для мониторинга радиационной обстановки в верхних слоях атмосферы и в околоземном космическом пространстве. Может использоваться для оснащения нового поколения спутников, работающих в околоземном пространстве. Материал полностью адаптивен под космические условия, выдерживает низкие температуры, вспышки на Солнце и другие высокоэнергетические явления Вселенной. На его основе создан матричный детектор гамма-квантов и нейтронов для трекового гамма-спектрометра, установленного на российском наноспутнике. 
Лазеры и лазерные кристаллы

На выставке представлены лазер с поперечной диодной накачкой и материалы для лазерной техники (лазерные кристаллы). Излучатели применяются в специальных изделиях и обладают характеристиками мирового уровня. В числе важных свойств - минимальные габариты, надежность, применение для их изготовления элементной базы, производимой на территории Беларуси и России. Для получения импульсного режима генерации применяются насыщающиеся поглотители на основе кристаллов магний-алюминиевой шпинели, легированной ионами двухвалентного кобальта, производство которых освоено в БНТУ. В настоящий момент БНТУ проводит работы по изготовлению на собственной производственно-лабораторной базе опытных образцов излучателей для предложения их на рынок в качестве самостоятельных изделий.

Стерилизация ран и мониторинг качества воздуха

Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси презентовал аппарат, который генерирует воздушную плазменную струю, содержащую азотные реактивные частицы и оказывающую бактерицидное действие на микробные клетки различного уровня организации и стимулирующую заживление инфицированных ран. Его преимущества - обеспечение терапевтического эффекта при стерилизации и заживлении ран, остановка кровотечений при лечении ряда кожных заболеваний и ожогов. Аппарат не имеет аналогов в Беларуси, эффективность подтверждена рядом испытаний.

Компания-резидент Парка высоких технологий презентовала малогабаритную автоматическую станцию мониторинга качества воздуха. Ее задача - непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха в городах и промышленных зонах. Станция измеряет газообразные загрязнители. Данные передаются автоматически, доступна удаленная диагностика, обеспечивается высокая точность и стабильность измерений.

Также свои разработки представил БГУИР - программно-аппаратные комплексы обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Они предназначены для анализа и обеспечения электромагнитной совместимости в локальных бортовых и наземных радиоэлектронных группировках, генерации спецификаций бортовых и наземных радиоэлектронных комплексов, моделирования радиоприема в сложной электромагнитной обстановке, радиочастотного планирования, оценки электромагнитной экологии. Технологии и программно-аппаратные комплексы являются уникальными разработками и не имеют аналогов в мире. В отличие от зарубежных решений, комплексы обеспечивают более высокую точность моделирования в условиях сложной электромагнитной обстановки и позволяют гибко адаптировать алгоритмы под конкретные требования. 

Что касается в целом белорусской экспозиции, лейтмотивом и главной темой этого года выступает "Беларусь технологичная" в развитие объявленных Беларусью и Китаем Годов промышленной кооперации (2026-2027-й). В концептуальном оформлении применены световые элементы и текстиль с национальным орнаментом, контурные решения в пиксельной технике, подчеркивающие цифровизацию и технологическое развитие.

Валерия ГАВРИЛОВА,
Фото belinterexpo.by,
БЕЛТА.-0-
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Беларусь Китай
Новые материалы и лазеры: Беларусь презентует научно-технические разработки на Китайской выставке импорта
Татьяна Столярова
Новые материалы и лазеры: Беларусь презентует научно-технические разработки на Китайской выставке импорта
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