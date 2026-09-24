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Новации законодательства. Что изменилось в сфере туризма в Беларуси

Опубликовано:

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24 сентября 2026, 09:41

Новации законодательства. Что изменилось в сфере туризма в Беларуси

В Беларуси с 24 сентября вступил в силу основной блок изменений в законодательство по вопросам туризма. Закреплены новые подходы к государственному регулированию и управлению. Главная особенность - выделение индустрии гостеприимства в самостоятельный сектор экономики. Об основных новациях рассказали в Национальном агентстве по туризму.

Дополнительные полномочия и национальные маршруты

Акцент сделан на развитии внутреннего и въездного туризма, привлечении инвесторов, цифровизации, туристической навигации, кадровом обеспечении отрасли. Расширены полномочия Президента и правительства. Глава государства вправе устанавливать особенности регулирования отношений в сфере туризма. Это позволит оперативно вводить специальные меры поддержки.

Обозначены ключевые функции Национального агентства по туризму. В их числе проведение единой государственной политики и координация деятельности республиканских, местных органов власти в индустрии гостеприимства, подготовка проектов и заключение международных договоров, привлечение инвестиций, продвижение национальных туристических маршрутов и др.

Национальное агентство по туризму наделено полномочием по согласованию назначений руководителей структурных подразделений облисполкомов, отвечающих за туристическую отрасль, для выстраивания сильной вертикали.

Уточнены функции Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму. "Его решения по координации строительства объектов туристической индустрии будут иметь обязательный характер для всех государственных органов, общественных и иных организаций, указанных в таких решениях. Это позволит оптимизировать процессы возведения объектов, сократить сроки строительства и обеспечить синхронизацию с инженерной и транспортной инфраструктурой", - отметили в Национальном агентстве по туризму.

Уточнена терминология. Закон ввел унифицированные определения ключевых терминов, включая такие, как "туристическая индустрия", "национальный туристический маршрут", "региональный туристический маршрут", "специальный мониторинг внутреннего туризма и международного въездного туризма". Национальному агентству по туризму и ряду других государственных организаций предоставлено право выступать рекламодателями социальной рекламы для продвижения внутреннего туризма.

Разовая экскурсия - без письменного договора

Также поправки затрагивают экскурсионные услуги, работу туроператоров. Договор оказания экскурсионных услуг считается заключенным в надлежащей форме при выдаче квитанции и чека либо при оплате через ЕРИП. На практике это означает, что при покупке разовой экскурсии отдельный письменный договор с подписями сторон будет нужен не всегда.

"При продаже разовой экскурсии через ЕРИП достаточно номера транзакции - отдельный текстовый договор не потребуется", - пояснили в Национальном агентстве по туризму.

Вместе с тем если экскурсию для своих работников заказывает организация, письменный договор все же рекомендуется заключать: он может понадобиться для бухгалтерского учета.

Срок ответа на претензию туриста

Изменения касаются и рассмотрения претензий. Для физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями, действует сокращенный срок: 7 календарных дней - если не требуется дополнительная проверка или экспертиза, 14 дней - в предусмотренных случаях. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей срок составляет 30 дней.

"Изменение устраняет неоднозначность, которая раньше возникала на практике: одни туркомпании применяли сокращенный срок и к туристам-ИП, другие - нет", - пояснили в Национальном агентстве по туризму.

Фонды ответственности туроператоров

Введено правило, согласно которому взносы туроператоров в фонд ответственности становятся невозвратными при выходе из ассоциации или прекращении деятельности, кроме предусмотренных законом случаев. К исключениям относятся, в частности, изменение способа обеспечения обязательств по договорам туристических услуг, ликвидация ассоциации туроператоров, отдельные случаи реорганизации.

Размер и порядок уплаты ежегодного взноса при этом не меняются. Ответственность туроператора перед туристом также остается прежней: туркомпания отвечает за весь комплекс туристических услуг, в том числе если отдельные обязательства ненадлежащим образом выполнили контрагенты.

Сохраняется и право туриста на расторжение договора - сроки и порядок расторжения не меняются.

ГИС "Туризм" - с 2027 года

Часть изменений вводится в действие с 1 января 2027 года. Так, государственная информационная система "Туризм" позволит систематизировать информацию о субъектах туристической индустрии, видах и стоимости оказываемых услуг. Она важна для анализа развития отрасли и продвижения туристического потенциала страны.

Регламенты административных процедур

С 24 сентября также вступили в силу постановления Национального агентства по туризму от 16 сентября 2026 года №5, 6 и 7. Определен порядок регистрации и продления срока регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в качестве резидента специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал". Установлены формы заявления об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, уведомления о прекращении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, решений о включении сведений о субъекте туристической деятельности в реестр субъектов туристической деятельности и о предоставлении сведений из реестра субъектов туристической деятельности.

БЕЛТА.-0-
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Беларусь туризм
Новации законодательства. Что изменилось в сфере туризма в Беларуси
Новации законодательства. Что изменилось в сфере туризма в Беларуси
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