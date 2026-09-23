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Не родные, но близкие. Консультант Минтруда - о замещающих семьях для пожилых и людей с инвалидностью 

Опубликовано:

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23 сентября 2026, 18:27

Не родные, но близкие. Консультант Минтруда - о замещающих семьях для пожилых и людей с инвалидностью 

Бывает так, что близких нет, а семья - есть. Для одиноких пожилых людей и людей с инвалидностью, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Беларуси предусмотрена особая форма поддержки - замещающая семья. Человек, оставшийся один, получает не просто помощь, а дом, где о нем заботятся, и людей рядом, которые становятся ему по-настоящему близкими. Каждый при этом получает что-то свое: одни - тепло и уход, другие - благодарность и удовлетворение от доброго дела. О том, как работает эта форма социального обслуживания, кто может на нее рассчитывать и какие требования предъявляются к созданию замещающей семьи, рассказала корреспонденту БЕЛТА Анастасия Сороговец, консультант управления организации социального обслуживания главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты. 

Кто имеет право жить в замещающей семье

Замещающая семья - это форма жизнеустройства гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом, не являющимся ему близким родственником (помощник). Сейчас в замещающих семьях в Беларуси проживают порядка 430 одиноких пожилых граждан и людей с инвалидностью.

Как рассказала консультант управления, право на оказание социальных услуг в замещающей семье имеют граждане, которые достигли 70-летнего возраста и люди с инвалидностью I или II группы. При этом они не работают, постоянно проживают в Беларуси, не имеют несовершеннолетних детей или трудоспособных родственников, которые обязаны по закону их содержать. Также для проживания в замещающей семье у человека не должно быть заключено договора ренты или договора пожизненного содержания с иждивением, и за ним не должен осуществляться уход с выплатой пособия ухаживающему лицу.

Кто может быть помощником 

По словам Анастасии Сороговец, помощником может быть гражданин в возрасте от 18 до 70 лет, у которого нет инвалидности I или II группы, и он не обязан по закону содержать близкого родственника, находящегося в трудной жизненной ситуации. Помощник не должен иметь непогашенную или неснятую судимость за умышленные менее тяжкие преступления, а также за тяжкие или особо тяжкие преступления. 

Условия оказания социальных услуг 

Социальное обслуживание в замещающей семье осуществляется на принципах ведения совместного хозяйства и формирования совместного бюджета. Бюджет замещающей семьи формируется и расходуется в соответствии с соглашением о порядке формирования и расходования бюджета замещающей семьи, заключаемым между нетрудоспособным гражданином и помощником. "При этом сумма денежных средств, которые передает нетрудоспособный гражданин в бюджет замещающей семьи, не может превышать 75% назначенной ему пенсии с учетом надбавок, доплат и повышений", - подчеркнула консультант управления. 

В случае оказания социальных услуг человеку с инвалидностью I группы с резко выраженным нарушением способности к самообслуживанию помощнику предусмотрено денежное вознаграждение из средств местного бюджета в размере 100% бюджета прожиточного минимума ежемесячно, а при одновременном оказании социальных услуг двум нетрудоспособным гражданам - в размере 150%. 

Чтобы стать членом замещающей семьи, необходимо заключить договор между территориальным центром социального обслуживания населения, гражданином, находящимся в трудной жизненной ситуации, и помощником. Если человек, нуждающийся в оказании социальных услуг в замещающей семье, признан недееспособным, а законного представителя у него нет или его законный представитель хочет стать помощником, то представителем от лица недееспособного гражданина выступает орган опеки и попечительства. 

Инициатива о создании замещающей семьи может исходить как от нетрудоспособного гражданина, так и потенциального помощника. Для заключения договора оказания социальных услуг в форме социального обслуживания в замещающей семье как гражданину, находящемуся в трудной жизненной ситуации, так и помощнику необходимо обращаться в территориальный центр социального обслуживания населения по месту своего жительства (месту пребывания) либо по месту фактического проживания.

Какие документы необходимо предоставить

Одинокому пожилому человеку или человеку с инвалидностью I или II группы необходимо предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность, удостоверение инвалида (для граждан с инвалидностью) и медицинскую справку о состоянии здоровья, в которой будет указана информация о наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний для получения социальных услуг. 

Помощнику необходимо предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность, сведения о доходах за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления (за исключением сведений о размере пенсии). "Также необходимо подать медицинскую справку о состоянии здоровья. В ней должна быть указана информация об отсутствии заболеваний, при которых человек не может стать опекуном и попечителем. Такую справку нужно взять на себя и каждого проживающего совместно с помощником совершеннолетнего члена семьи", - рассказала Анастасия Сороговец.

Создание замещающей семьи

"Специалисты территориального центра проведут обследование материально-бытового положения заявителей, а также запросят иные необходимые для принятия решения документы. Они же помогут в создании замещающей семьи: организуют знакомство будущих "членов" семьи, оценят их психологическую совместимость, а в случае необходимости - обучат помощника оказывать социальные услуги", - отметила консультант управления. 

Где будет жить замещающая семья, у нетрудоспособного гражданина или у помощника, стороны решают по взаимному согласию. Но у пожилого человека или человека, имеющего инвалидность, обязательно должна быть своя отдельная жилая комната. "Если решили жить дома у помощника, то еще очень важно заручиться согласием всех проживающих совместно с ним совершеннолетних членов его семьи", - подчеркнула Анастасия Сороговец. 

Решение о целесообразности заключения договора принимается местным исполнительным и распорядительным органом на основании заключения специально созданной комиссии. 

БЕЛТА.-0- 
Теги
Беларусь Министерство труда и соцзащиты пожилые люди
Не родные, но близкие. Консультант Минтруда - о замещающих семьях для пожилых и людей с инвалидностью 
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