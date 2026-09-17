Андрей Ковальчук: Народное единство как залог незыблемости конституционного строя. Судья КС об устойчивости белорусского государства

День народного единства имеет значение не только как памятная дата, связанная с событиями сентября 1939 года, но и как повод осмыслить исторический опыт, который дает основание белорусскому народу для национальной гордости. Вполне закономерно, что День народного единства наряду с Днем Независимости и Днем Победы вошел в триаду главных государственных праздников. О национальной консолидации, глубинной сути белорусского характера и народном единстве как залоге незыблемости конституционного строя высказался в интервью БЕЛТА судья Конституционного Суда Андрей Ковальчук.

- День народного единства официально закреплен в статусе государственного праздника относительно недавно, однако историческая память о 17 сентября 1939 года жила в народе всегда. После воссоединения Западной Беларуси с БССР эта дата отмечалась как праздничная, но в послевоенный период из дипломатических соображений - ради сохранения дружественных отношений с Польшей - на ней не делали акцент на государственном уровне.Тем не менее запрос на праздник, символизирующий национальную консолидацию, вызревал в обществе десятилетиями. Четко и громко он прозвучал в феврале 2021 года на VI Всебелорусском народном собрании.Этот праздник отражает глубинную суть белорусского характера: стремление жить в мире, согласии и добрососедстве. Но вместе с тем - готовность белорусов мгновенно сплотиться перед лицом любых внешних угроз.Исключительное значение воссоединения 1939 года емко сформулировал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко: "Память об этом событии живет в сердцах белорусов, потому что оно стало актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли. Вот почему нужны суверенитет и независимость - чтобы нас никогда больше против нашей воли не делили".- Главный вектор заложен уже в преамбуле Основного Закона: народ Беларуси принимает Конституцию исходя из ответственности за настоящее и будущее Родины, желая обеспечить мир и гражданское согласие, благополучие граждан, незыблемость народовластия, независимость и процветание.Этот важнейший тезис нашел свое отражение в послании Конституционного Суда от 12 марта 2026 года "О состоянии конституционной законности в Республики Беларусь", в котором, в частности, отмечено, что залогом незыблемости конституционного строя является народное единство, которое проявляется в сплочении граждан Беларуси всех поколений, национальностей, социальных слоев и религиозных конфессий на основе сохранения исторической памяти, твердого следования культурным и духовным традициям и нравственным ценностям белорусского общества.Конституционная идентичность белорусского государства, отражающая уникальность его развития и особенности действующего правопорядка, базируется на фундаментальных положениях Конституции, устанавливающих неотчуждаемость суверенитета, незыблемость конституционного строя, народовластие, приоритет прав и свобод личности, социальную справедливость, равенство прав и возможностей, социальную ответственность, обязанность сохранения национальных культурных и духовных традиций. Конституционная идентичность обладает гарантией неприкосновенности, обусловленной неотъемлемым правом белорусского народа на самоопределение.- Исторические факты неопровержимы: в 1921-1939 годах на территории Западной Беларуси польские власти проводили политику насильственной полонизации. В нарушение условий Рижского мирного договора права белорусов системно ущемлялись. К 1939 году не осталось ни одной белорусской школы, ликвидировались православные приходы, блокировался доступ к образованию и госслужбе. Предпринятые польским режимом меры вполне соответствует понятию этноцида - то есть действиям по уничтожению национальной идентичности белорусского народа.Контраст стал очевиден сразу после сентября 1939 года, когда в регионе начался стремительный подъем: возрождалось школьное обучение на родном языке, учреждались национальные высшие и средние специальные учебные заведения, создавалась система бесплатной медицины, строились промышленные предприятия.Знать эту правду жизненно необходимо. Забыть уроки истории - значит рисковать потерей государства в будущем. К сожалению, отдельные наши соотечественники поддаются влиянию зарубежной пропаганды, направленной на разобщение белорусского народа и порождение напряженности в обществе с целью создания предпосылок для "цветной революции". В настоящее время попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств уже не являются чем-то экстраординарным. В условиях, когда переписывание истории поставлено на поток, вполне разумной представляется законодательная оценка событий, происходивших на территории Западной Беларуси. Это способ сохранения исторической правды и официального обозначения позиции Республики Беларусь по отношению к тому, что произошло во времена польской оккупации.- Конституция закрепляет равенство национальных общностей перед законом, уважительное отношение к их правам и интересам, равенство религий и вероисповеданий, а также право на самостоятельное отношение каждого к религии и право на сохранение своей национальной принадлежности.В Беларуси проживают люди многих национальностей. Наибольшее количество составляют белорусы, русские, поляки, украинцы, евреи, армяне, татары, цыгане. Это предполагает наличие разных религиозных общин, среди которых выделяются православные, римско-католические, протестантские, иудейские, мусульманские. Тем не менее в Беларуси нет и не было конфликтов на этнической и религиозной почве. Такой результат мог быть достигнут только благодаря особому вниманию государства и его целенаправленной деятельности по укреплению мира и согласия среди граждан. Можно отметить проводимую на постоянной основе работу по сохранению исторической памяти белорусского народа, популяризации национальных традиций. Регулярно на государственном уровне осуществляются мероприятия с участием представителей различных национальностей и религиозных организаций. Развитое законодательство, наличие у белорусов традиционно высокой толерантности к представителям других национальностей и религиозных групп, эффективная политика белорусского государства являются теми важнейшими факторами, которые позволяют исключить конфликты в этноконфессиональной сфере.- Праздник уже обрел свои яркие традиции во всех уголках Беларуси - от диалоговых площадок и выставок до масштабных концертов. Однако с учетом глубокого смысла даты 17 сентября ключевой акцент сегодня сделан на просветительской и воспитательной работе с молодежью. Это встречи с представителями государственных органов, общественных объединений и научного сообщества, открытые уроки и лекции, тематические форумы, интеллектуальные турниры.Символичным венцом этой работы станет открытие нового здания Национального исторического музея, архитектурно повторяющего контуры карты Беларуси, и парка Народного единства. Это важнейшие проекты, которые сохранят нашу историю для будущих поколений.БЕЛТА.-0-