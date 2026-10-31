Сергей Мусиенко: Монголия в "эпоху сжатия": медный фундамент, энергетический дефицит и стратегия "третьего соседа"

Обладая колоссальными запасами меди, угля и урана, Монголия демонстрирует один из самых высоких темпов экономического роста в регионе. Однако за весомыми макроэкономическими показателями скрываются объективные вызовы: специфика географического положения, сырьевой характер экспорта и необходимость форсированного развития базовой инфраструктуры. В "эпоху сжатия" Улан-Батор пытается превратить ресурсы в устойчивость, делает ставку на масштабную индустриализацию, возведение национального суверенитета в культ и дипломатию "третьего соседа" - поиск надежных партнеров по всему миру, ведь исторические и экономические мосты связывают кочевую державу со многими странами, включая Беларусь.





Минск - Улан-Батор: общая историческая память и спортивные триумфы





Беларусь и Монголию связывает глубокая историческая память времен Великой Отечественной войны, а также прочные спортивные традиции.





Монголия - единственная страна, которая в первый же день Великой Отечественной войны заявила о всесторонней поддержке Советского Союза. Страна, население которой на тот момент составляло менее 1 млн человек, оказала СССР колоссальную моральную и материальную помощь.





Эскадрилья "Монгольский арат" - уникальный пример того, как народ сухопутной страны профинансировал и подарил боевую авиацию Красной армии. Монгольские животноводы за несколько месяцев собрали денег на 12 истребителей Ла-5, позже добавили более современные Ла-5ФН. Монголия также взяла на себя обязательства по вещевому обеспечению эскадрильи советских летчиков. За отличие в боях за освобождение Орши и ж/д узла Орша (в процессе операции "Багратион") 2-му гвардейскому истребительному авиаполку 19 июля 1944 года было присвоено почетное наименование "Оршанский". В тот же период 322-я дивизия, в состав которой входил полк, получила наименование "Минская". Эскадрилья "Монгольский арат" прошла путь от Смоленщины до Германии (включая штурм Берлина) и Чехословакии.





Всего за годы войны Монголия поставила в СССР более 500 тыс. лошадей, а также около 500 тыс. т мяса и мясопродуктов, около 64 тыс. т шерсти, кожи, войлока, овчины, а также десятки тысяч полушубков, шинелей, жилетов, кожаной обуви, валенок и др. - сотни вагонов централизованных грузов и индивидуальных посылок.

Монголия оказывала и масштабную материальную помощь освобожденным районам Беларуси. В 1944 году, после освобождения БССР, монгольский народ передал в дар республике почти 5,6 тыс. лошадей, которые были критически важны для восстановления сельского хозяйства и транспорта. (Помню этих коренастых, неприхотливых и сильных лошадок в селах Слутчины в начале 70-х. И как тогда гордо щеголял сосед, ветеран-полковник, в монгольских унтах в лютый мороз.) Монголия оказывала и масштабную материальную помощь освобожденным районам Беларуси. В 1944 году, после освобождения БССР, монгольский народ передал в дар республике почти 5,6 тыс. лошадей, которые были критически важны для восстановления сельского хозяйства и транспорта. (Помню этих коренастых, неприхотливых и сильных лошадок в селах Слутчины в начале 70-х. И как тогда гордо щеголял сосед, ветеран-полковник, в монгольских унтах в лютый мороз.)





Главный "белорусский след" эскадрильи "Монгольский арат" пока не отмечен на картах наших городов. Символический объект - аллея дружбы Беларуси и Монголии - в честь 30-летия дипотношений появился в 2023 году в минском парке имени Павлова. Аналогичная - в Улан-Баторе.





Монголия - признанная мировая держава в единоборствах, ее успехи распределены между несколькими дисциплинами. Среди видов борьбы лидируют дзюдо, вольная борьба и самбо, а также традиционное японское сумо. Именно дзюдо принесло Монголии больше всего олимпийских наград и ее первую золотую медаль (Найдангийн Түвшинбаяр, 2008). Историческим для страны в этой дисциплине стал чемпионат мира 1989 года в Белграде, именно тогда монгольское дзюдо впервые поднялось на пьедестал мирового первенства: Одвогийн Балжинням завоевал серебро (до 95 кг), Дашгомбын Баттулга - бронзу (до 60 кг). Оба спортсмена тренировались под руководством белорусского тренера Семена Гуманова в период его работы в Монголии, и этот чемпионат стал главным подтверждением успеха его тренерской методики.





Расстояние между Минском и Улан-Батором в тысячи километров не помешало Беларуси и Монголии за последние годы заметно активизировать политический диалог. Первый официальный визит Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Беларусь, который состоялся 24-26 октября, стал продолжением диалога на высшем уровне, начатого в Улан-Баторе в 2024 году во время первого визита в эту страну Президента Беларуси Александра Лукашенко. Во время нынешних переговоров во Дворце Независимости в Минске стороны договорились развивать промышленную кооперацию, сельское хозяйство, транспортную логистику и легкую промышленность, поставили цель утроить товарооборот к 2029 году. На бизнес-форуме подписано около двадцати документов на $50 млн. Между профильными ведомствами двух стран подписано соглашение о сотрудничестве в сфере спорта. Все это отражает главную задачу визита монгольского лидера: перевести взаимопонимание на политическом уровне в практическую плоскость.

Парадокс Монголии. Анализ устойчивости страны в "эпоху сжатия"





Монголия демонстрирует один из самых высоких темпов роста в регионе - 6,9% в 2025 году (в I полугодии 2026-го ускорился до 7,8%), экспорт достиг $15,7 млрд, торговый профицит - $4,4 млрд. Однако 89,4% экспорта идет в Китай и страна не может полноценно пережить зиму без импорта электричества из России и Китая.





Монголия стоит на пороге крупнейших проектов: медеплавильный завод, алюминиевый парк, урановый рудник. По сути, это строительная площадка с медным фундаментом, но пока без энергетических стен. В "эпоху сжатия" страна мудро пытается превратить свои ресурсы в устойчивость.





Идентичность: кочевое наследие против урбанизации





Монгольская идентичность во многом строится на кочевой культуре и буддизме, но стремительная урбанизация подрывает эту основу. Символы национальной идентичности и государственного суверенитета, связывающие воедино историю, повседневную жизнь и менталитет народа, - Чингисхан, традиции аратов (крестьян-скотоводов) и культ батыров (выдающихся воинов, богатырей).





Почитание Чингисхана в Монголии - это государственный культ, возведенный в ранг официальной идеологии. Чингисхан - основатель и первый великий хан Монгольской империи, полководец, организовавший завоевательные походы в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ, в Восточную Европу и другие регионы. Создал крупнейшую в истории континентальную империю. В Монголии почитание Чингисхана закреплено на высшем уровне. В первый день лунного Нового года (Цагаан Сар) президент, спикер парламента и премьер-министр официально отдают дань уважения позолоченной статуе Чингисхана в Национальном музее Чингисхана. Эта традиция была установлена по инициативе Президента Ухнаагийн Хурэлсуха. На 2026 год запланировано празднование 820-летия со дня основания Великой Монгольской империи, а день рождения хана отмечается как День национальной гордости. Самый видимый символ почитания - 40-метровая конная статуя из нержавеющей стали в Цонжин-Болдоге (в 50 км от Улан-Батора).

Почти половина населения живет в Улан-Баторе, который занимает лишь 0,3% территории страны. Наблюдается культурный разрыв: молодежь в городах отходит от кочевых традиций, тогда как сельское население сохраняет их. Язык и письменность: монгольская кириллица сосуществует с традиционным письмом со времен Чингисхана, но в повседневной жизни доминирует кириллица. Почти половина населения живет в Улан-Баторе, который занимает лишь 0,3% территории страны. Наблюдается культурный разрыв: молодежь в городах отходит от кочевых традиций, тогда как сельское население сохраняет их. Язык и письменность: монгольская кириллица сосуществует с традиционным письмом со времен Чингисхана, но в повседневной жизни доминирует кириллица.





Кочевое наследие остается символом национальной гордости, но урбанизация начинает размывать его практическую основу.





Институты и политическая система





Монголия - парламентская республика с многопартийной системой, но политическая стабильность остается еще хрупкой. Частая смена правительств и коалиций создает неопределенность для долгосрочного планирования. С 1995 года в Монголии сменились шесть президентов и полтора десятка правительств.





Фискальная дисциплина: дополнительный бюджет 2025 года сократил расходы примерно на 2% ВВП, чтобы уложиться в дефицитный потолок. Суверенный риск оценивается как умеренный. Монетарная политика жесткая, высокая ставка для борьбы с инфляцией.





В стране фискальная дисциплина есть, но нестабильность подрывает стратегическое планирование.





Социальная сплоченность: разрыв город - село





Разрыв между городом и селом, рекордные цены на еду и застой зарплат создают напряжение. Экономический рост не доходит до значительной части населения. Бедность 27,1% по национальной черте (2022), но в сельской местности - 35,5%, городах - 23% (данные за весну 2026 года). Инфляция - 8,1% в середине 2025 года, прогноз - около 10% к концу 2026-го. Безработица низкая, но 115 300 человек - неудовлетворенный спрос на труд (несоответствие навыков).

Экономика: медный бум и угольный рекорд





Монголия показывает один из самых высоких темпов роста в регионе, но он крайне уязвим. Рост ВВП - 6,9% в 2025-м, прогноз - 5% на 2026-й и 5,5% в среднем на 2027-2028 годы. В I полугодии 2026-го рост ускорился до 7,8%. Торговля - профицит $4,4 млрд (2025). Экспорт - $15,7 млрд, импорт - $11,3 млрд. Критическая зависимость: 89,4% экспорта идет в Китай.





На месторождении Оюу-Толгой (проект Rio Tinto) в 2025 году было произведено 345 199 т меди в концентрате - исторический рекорд, рост на 61% к 2024 году. Второй крупный производитель - "Эрдэнэт". Это главный драйвер роста.





Добыча угля достигла 95,45 млн т в 2025 году (рост в 18 раз к 2000 году - 5,2 млн т). Экспорт - рекордные 90 млн т (+7,5% к 2024 году).

Новые проекты: Новые проекты:





- медеплавильный завод на базе предприятия "Эрдэнэт": мощность - выпуск 124 тыс. т катодной меди в год, стоимость - $772 млн, стратегический инвестор - китайская NFC, завершение планируется в 2027 году;





- алюминиевый промышленный парк в аймаке (области) Сухэ-Батор (у границы с Китаем): стоимость - $18,2 млрд, мощность - 3 млн т алюминия в год;





- урановое месторождение Зуувч-Овоо: запасы - 93 тыс. т, номинальная мощность - 2500 т в год, технология - подземное скважинное выщелачивание, партнер - французская компания Orano, запуск запланирован на 2028 год (проект критически важен не только для Франции, но и для других стран);





- "Улаан нуур" по добыче метана угольных пластов: первый этап - инвестиции в размере $762,5 млн, 175 скважин, финансирование - Китай.





Таким образом, медь и уголь создают впечатляющий рост, но зависимость делает его хрупким.





Внешняя устойчивость: между Китаем и Россией





Монголия - буферное государство между двумя гигантами, и это определяет ее внешнюю уязвимость. Импорт электроэнергии: примерно 60% из Китая, около 40% из России. Есть зависимость от прямых иностранных инвестиций (FDI) в горнодобычу (Оюу-Толгой - Rio Tinto). Китайские проекты: железные дороги (Ганцмод - Гашуунсухайт, 65% готовности; вторая линия Замын-Ууд - Эрлянь), ГЭС "Эрдэнэбурэн" (мощность - 90 МВт, PowerChina), ЛЭП в Нарийн-Сухайте и округе Алтай. Британские проекты: метро Улан-Батора (UKEF) - дальновидная инициатива, которая существенно изменит жизнь в столице, гранты.





Ресурсы редкоземельных элементов в Монголии оцениваются Геологической службой США (USGS) в 31 млн т, что ставит страну на второе место в мире после Китая (44 млн т). В госреестре Монголии числятся шесть крупных месторождений с общими запасами около 2,4 млн т оксидов редкоземельных металлов в 499,3 млн т руды. Крупнейший проект - Khalzan Buregtei (Халзан-Бурэгтэй), позиционируется как один из немногих в мире источников тяжелых РЗМ (включая диспрозий), критичных для высоких технологий. Также Монголия обладает значительными ресурсами урана (ключевой проект - Зуувч-Овоо).

Закупки Банка Монголии в 2025 году составили 16,3 т драгоценных металлов (в основном золото). На месторождении Оюу Толгой в том же году было добыто 455,9 тыс. унций золота (рост на 121% к 2024 году). Это значительный объем, хотя рудник в первую очередь ориентирован на медь. Значительная часть золота в Монголии традиционно поступает от старателей и мелких артелей, которые сдают металл в центробанк. В сентябре прошлого года был запущен новый рудник Bayan Khundii (Баян-Хундий) с проектной мощностью около 85 тыс. унций золота в год. Вся продукция будет продаваться Банку Монголии по спотовым ценам. Запуск Bayan Khundii - это попытка Монголии диверсифицировать экспорт и увеличить валютные резервы за счет золота, а не только меди и угля. Закупки Банка Монголии в 2025 году составили 16,3 т драгоценных металлов (в основном золото). На месторождении Оюу Толгой в том же году было добыто 455,9 тыс. унций золота (рост на 121% к 2024 году). Это значительный объем, хотя рудник в первую очередь ориентирован на медь. Значительная часть золота в Монголии традиционно поступает от старателей и мелких артелей, которые сдают металл в центробанк. В сентябре прошлого года был запущен новый рудник Bayan Khundii (Баян-Хундий) с проектной мощностью около 85 тыс. унций золота в год. Вся продукция будет продаваться Банку Монголии по спотовым ценам. Запуск Bayan Khundii - это попытка Монголии диверсифицировать экспорт и увеличить валютные резервы за счет золота, а не только меди и угля.





Монголия через освоение ресурсов и являясь наблюдателем в ШОС пытается уходить от роли заложницы в геополитике.





Если говорить о сотрудничестве Беларуси и Монголии, то наша страна после визита Президента в 2024 году в Улан-Батор начала активнее выдавать гранты на образование. Например, в 2026 году в Белорусском государственном медицинском университете на лечебном факультете по грантам обучаются семь граждан Монголии. За I квартал 2026 года поставки Беларуси выросли на 79%, сухого цельного молока - на 63%, сухого обезжиренного - почти вдвое, сыров - в 6,3 раза. В апреле отправлена первая партия сгущенного молока. Также поставляются масло, йогурты, мороженое, шоколад, сахар, детское питание, игристые вина, карьерная, пассажирская и коммунальная техника, электротехника, фармацевтические товары и др. В июне 2026 года подписан пакет соглашений о проектировании молочно-товарных комплексов в Монголии. Монгольская сторона уже определила площадку для комплекса на 1000-1500 голов скота и прорабатывает вопросы финансирования. Беларусь также предлагает Монголии совместную сборку сельхозтехники и поставки электротехнической продукции для модернизации инфраструктуры.





Ключевым событием стало Временное торговое соглашение между Монголией и ЕАЭС (подписано 27 июня 2025 года в Минске в рамках председательства Беларуси в ЕАЭС), которое существенно упростило монгольским товарам доступ на рынок Беларуси, а белорусским - на монгольский.

Во время официальных переговоров с Ухнаагийн Хурэлсухом 26 октября Александр Лукашенко сказал, что в сложный для многих стран период Беларусь изыскала возможность помочь Монголии в этом году с нефтепродуктами. Во время официальных переговоров с Ухнаагийн Хурэлсухом 26 октября Александр Лукашенко сказал, что в сложный для многих стран период Беларусь изыскала возможность помочь Монголии в этом году с нефтепродуктами.





"Новое интересное направление - легкая промышленность, где мы начали вместе производить ткани изо льна и кашемира. Это будет уникальный экологичный продукт, сочетающий прохладу белорусской природы и тепло монгольских степей. Не просто полотно, а символ живого переплетения двух культур и наших экономик", - отметил Президент Беларуси в тот же день.





Результаты белорусско-монгольских переговоров на высшем уровне показали твердое намерение обеих сторон конвертировать высокий уровень политического взаимопонимания между Минском и Улан-Батором не только в значимые два-три проекта, но и в широкое сотрудничество по многим направлениям.





Человеческий капитал





Индекс человеческого капитала плюс (HCI+; шкала 0-325) Монголии равен 210,19 (2025 год) - выше среднего по странам с доходом выше среднего (204). Его ключевые составляющие:





- здоровье: 42 (регион - 45);

- выживаемость до 60 лет: 79%;

- образование (сочетает количество и качество обучения): 128 (выше среднего по региону - 124);

- ожидаемые годы обучения: 13,6, но с поправкой на качество - 9,4;

- гендерный разрыв: женщины - 210, мужчины - 209.





Охват высшим образованием - 69% (против 52% в регионе и 24% в группе доходов). За последние 5 лет студенты Монголии завоевали более сотни медалей на международных олимпиадах (математика, физика, химия, биология, информатика). Также в стране с 2021 года существует государственная программа "Президентский стипендиат-2100". По ней каждый год из каждого сомона (сельского района) и хороо (административной единицы столицы и городов) отбирается по одному лучшему выпускнику, которых направляют на обучение в различные вузы мира. Это гарантирует шанс на получение элитного образования не только жителями Улан-Батора, но и молодежью из самых отдаленных уголков страны.

Человеческий капитал - растущий актив, способный поддержать адаптационный сценарий развития страны. Человеческий капитал - растущий актив, способный поддержать адаптационный сценарий развития страны.





Энергетика: зависимость от соседей





Как уже упоминалось, страна не может полностью обеспечить себя энергией. Зимний пик спроса составляет примерно 1956 МВт, собственная установленная мощность - 1836 МВт. Энергосистема Монголии работает в синхронизации с энергосистемой России, в пиковые нагрузки электроэнергия импортируется из РФ и Китая. В 2025 году импорт электроэнергии был 2,7 млрд кВт.ч.

Кроме того, тепловые станции Монголии работают в среднем на 50% выше проектной мощности, что создает риск аварий зимой. Кроме того, тепловые станции Монголии работают в среднем на 50% выше проектной мощности, что создает риск аварий зимой.





Между тем страна реализует масштабную стратегию модернизации энергетики, в связи с чем продвигаются такие проекты: строительство ГЭС "Эрдэнэбурэн", ТЭЦ-5, модернизация сетей, закладка ЛЭП из Китая. Проект строительства АЭС в Монголии находится на стадии активных переговоров и предварительного планирования. Ключевой партнер - госкорпорация "Росатом" (речь идет о станции малой мощности с реакторами РИТМ-200, в чем наши строители могли бы оказать помощь).





В "эпоху сжатия" развитие Монголии оказывается пока с опорой на энергетику соседей.





Демография: снижение рождаемости





Население Монголии в 1995 году составляло 2,336 млн человек (Улан-Батор - 0,661 млн), 2026-м - 3,556 млн (столица - 1,749 млн) - концентрация населения в Улан-Баторе создает пробки и нагрузку на инфраструктуру.

Рождаемость в 2025 году - 56 200 детей, суммарный коэффициент рождаемости (СКР) - 2,4 (выше воспроизводства, но склонно к падению). Естественный прирост населения - 38 587 человек (+11,1 на 1000), но темпы замедляются. Рождаемость в 2025 году - 56 200 детей, суммарный коэффициент рождаемости (СКР) - 2,4 (выше воспроизводства, но склонно к падению). Естественный прирост населения - 38 587 человек (+11,1 на 1000), но темпы замедляются.





Монголия находится на пике так называемого демографического окна - периода, когда доля трудоспособного населения максимальна, а нагрузка на экономику минимальна.





За последние два десятилетия Монголия добилась впечатляющего прогресса в снижении материнской и младенческой смертности. Так, материнская смертность с 2000 года снизилась в шесть раз - до 26,4 на 100 тыс. родов, младенческая - в 2,5 раза - до 12,3 на тысячу новорожденных. Текущий уровень неонатальной смертности - 7,7 на тысячу живорождений, есть потенциал для снижения до 5,5. В 2025 году была запущена инициатива "Здоровый новорожденный" для дальнейшего улучшения выживаемости и здоровья новорожденных.





В итоге население растет, но урбанизация создает социальное давление.





Продовольствие: рекордные цены и импортная зависимость





Урожай пшеницы в 2025 году из-за засухи и жары в мае - июле был 282 тыс. т - почти на 40% ниже среднего за 5 лет. Импортировали в 2025-2026 годах пшеницы 150 тыс. - 230 тыс. т, что значительно выше среднего. Цены на муку были рекордными, правительство временно отменило импортные пошлины (октябрь 2025 - апрель 2026).





Цены на говядину и баранину тоже достигли рекордных уровней в январе 2026 года - на 40-50% выше, чем годом ранее. Причина - потери скота в 2023-2024 годах и сильный экспортный спрос из Китая.





Производство картофеля и овощей упало на 23% и 22% соответственно.





Происходит деградация пастбищ, опустынивание и дефицит воды, изменение климата сокращает пахотные земли, леса и водные ресурсы.





Однако в 2026 году ситуация с продовольствием в Монголии кардинально изменилась. Страна по итогам уборочной кампании ожидает самый большой урожай в своей истории, что позволит полностью покрыть потребности в пшенице, муке и картофеле:





- общий сбор всей сельхозпродукции: около 1,1 млн т;

- пшеница: 497,1 тыс. т - самообеспеченность 100%;

- картофель: 168,2 тыс. т - самообеспеченность 100%;

- овощи: 218,4 тыс. т - самообеспеченность около 70%.

Это кардинально отличается от 2025 года, когда урожай пшеницы был почти на 40% ниже среднего из-за засухи и страна была вынуждена резко наращивать импорт. Это кардинально отличается от 2025 года, когда урожай пшеницы был почти на 40% ниже среднего из-за засухи и страна была вынуждена резко наращивать импорт.





Рекордный урожай стал возможен во многом благодаря российским семенам. Из-за дефицита собственного посевного материала Монголия импортировала из РФ в 35,7 раза больше, чем годом ранее. Аналогичная ситуация с картофелем: внутренних запасов семян не хватило после неудачного 2025 года и ключевым фактором удержания посевных площадей стали поставки из РФ. Это означает, что продовольственная независимость Монголии остается хрупкой: страна зависит от внешних поставок не готового зерна, а семенного фонда, без которого следующий урожай может снова провалиться.





В 2026 году Монголия совершила качественный рывок в растениеводстве, который снял остроту кризиса с хлебом и картофелем.





Жилье: кризис в Улан-Баторе





Юрточные районы, более 53% домохозяйств Улан-Батора - юрты или самострой. Без анализа экологии это выглядит как городская проблема, хотя на самом деле это следствие степной экономики.

Зимой уровень загрязнения воздуха в столице Монголии мелкими частицами (PM2.5) может достигать 175-180 мкг/куб.м - это в 12 раз выше суточной нормы ВОЗ (15 мкг/куб.м) и даже в 2,3-2,4 раза выше самой мягкой промежуточной цели ВОЗ (75 мкг/куб.м). Это происходит из-за того, что в юрточных районах, где проживает около миллиона человек (более половины населения города), нет центрального отопления. Чтобы выжить, жители сжигают в печах все, что горит: уголь, дрова, шины, пластик и даже мусор. По оценкам, среднее домохозяйство в юрточном районе сжигает около 3,3 т угля за зиму. Именно это является главным источником частиц: сжигание угля в домашних печах дает до 80% всех выбросов PM2.5 в городе. Зимой уровень загрязнения воздуха в столице Монголии мелкими частицами (PM2.5) может достигать 175-180 мкг/куб.м - это в 12 раз выше суточной нормы ВОЗ (15 мкг/куб.м) и даже в 2,3-2,4 раза выше самой мягкой промежуточной цели ВОЗ (75 мкг/куб.м). Это происходит из-за того, что в юрточных районах, где проживает около миллиона человек (более половины населения города), нет центрального отопления. Чтобы выжить, жители сжигают в печах все, что горит: уголь, дрова, шины, пластик и даже мусор. По оценкам, среднее домохозяйство в юрточном районе сжигает около 3,3 т угля за зиму. Именно это является главным источником частиц: сжигание угля в домашних печах дает до 80% всех выбросов PM2.5 в городе.





Для переселения людей из юрточных районов и заодно решения экологической проблемы в Улан-Баторе с финансовой помощью Китая идет строительство 1008 квартир. Внедряется международный экологический стандарт EDGE при строительстве 10 тыс. новых доступных домов. Кроме того, программа Всемирного банка по модернизации жилья юрточных районов должна помочь снизить потребление тепла на 50%. Это говорит о том, что параллельно со сносом и переселением идет мягкая модернизация там, где это возможно.





Льготная ипотека для регионов: чтобы разгрузить Улан-Батор, введена программа для жителей аймаков (провинций), где первоначальный взнос снижен с обычных 30% до 12%, а процентные ставки субсидируются (например, 3% годовых в первые годы). Это уже привело к тому, что заявки из регионов одобряются за недели, а не за месяцы, как в столице.





Кризис юрточных районов - это не только жилищная проблема, но и проблема здоровья и производительности.





Итоговый вердикт: стабильность, страна на подъеме.





Три сценария для Монголии до 2035 года





1. Инерционный (55%). Рост продолжается на 5-6%, медь и уголь растут, китайские проекты завершаются. Но зависимость от Китая сохраняется, проблема юрточных районов не решается.





2. Коллапсный (15%). Падение цен на медь или замедление Китая обрушивают экономику. Зимний энергетический кризис парализует страну.





3. Адаптационный (30%). Медеплавильный завод и алюминиевый парк создают добавленную стоимость. Строительство НПЗ и ГЭС снижает энергозависимость. АЭС - ключевой проект. Диверсификация экспорта (Европа, Япония) снижает зависимость от Китая.





P.S. Монголия - это страна, которая может стать "азиатским тигром", если поспешит. У нее есть медь, уголь, уран, алюминиевый парк, медеплавильный завод и золото. Пока не хватает электроэнергии. Но есть понимание, желание созидать и опора на традиции. В "эпоху сжатия" это делает ее уязвимой к шоку, будь то падение цен на сырье, суровая зима или смена политики соседей. Однако кочевая закалка и настоящие соседи позволят все преодолеть. Монголия строит "трубу" для ресурсов, фундамент для диверсифицированной экономики и социальной инфраструктуры. В чем может по-братски помочь Беларусь.





Сергей МУСИЕНКО.-0-





* Автор выражает благодарность Министерству образования Беларуси за содействие в подготовке материала.



