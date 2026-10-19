Комментарии
19 октября 2026, 14:59
Снежана Кавриго
Метеозависимость - не миф? Врач объяснила, почему смена погоды влияет на самочувстви
Снежана Кавриго
Заведующая Минским городским центром здоровья, главный внештатный специалист по формированию здорового образа жизни комитета по здравоохранению Мингорисполкома
Головная боль, слабость, скачки давления и сонливость при смене погоды знакомы многим. Метеочувствительность не считается самостоятельным заболеванием, однако ухудшение самочувствия может быть связано с хроническими патологиями и особенностями адаптации организма. Почему погода влияет на здоровье и как помочь себе в такие дни, корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующая Минским городским центром здоровья, главный внештатный специалист по формированию здорового образа жизни комитета по здравоохранению Мингорисполкома Снежана Кавриго.
Почему организм реагирует на погоду?
Метеозависимость часто воспринимают как отдельное заболевание, однако такого диагноза в международной классификации болезней нет. При этом симптомы, возникающие на фоне погодных изменений, могут быть вполне реальными. "Метеозависимость - это не самостоятельная болезнь, а комплексная реакция организма на резкие изменения погоды, свидетельствующая о нарушении адаптационных механизмов", - пояснила Снежана Кавриго.
По ее словам, ухудшение самочувствия может сопровождать перепады атмосферного давления и температуры, сильный ветер, изменения влажности воздуха. Значение имеют и другие факторы, в том числе сокращение светового дня.
Головная боль, слабость и скачки давления
При смене погоды некоторые люди замечают головную боль, головокружение, слабость, учащенное сердцебиение, сонливость или нарушения сна. Возможны также боли в мышцах и суставах, в том числе в местах старых травм. "Метеозависимость - это не выдумка. Такие симптомы могут быть связаны со скрытыми или хроническими патологиями, которые обостряются под воздействием факторов внешней среды", - отметила специалист.
При этом, подчеркнула она, важно не списывать любое недомогание на погоду. Если симптомы повторяются, усиливаются или сопровождаются заметными изменениями артериального давления, необходимо обратиться к врачу и выяснить их причину.
Кто находится в группе риска?
Особенно внимательно следить за самочувствием стоит людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, патологиями суставов и позвоночника, хроническими болезнями органов дыхания. Дополнительными факторами могут быть перенесенные черепно-мозговые травмы и длительный стресс. "Чаще всего от метеочувствительности страдают пожилые люди с хроническими заболеваниями. У новорожденных системы адаптации еще не сформированы полностью, поэтому они также могут быть чувствительны к изменениям внешней среды", - рассказала Снежана Кавриго.
При этом реакции индивидуальны: у одних людей погодные перемены проходят практически незаметно, у других сопровождаются выраженным дискомфортом.
Магнитные бури: стоит ли беспокоиться?
Геомагнитная активность нередко становится поводом для тревожных прогнозов о здоровье. Однако убедительных доказательств того, что магнитные бури вызывают выраженное ухудшение самочувствия у большинства здоровых людей, недостаточно. "Не стоит заранее ожидать недомогания только потому, что прогнозируется магнитная буря. Если головная боль, слабость или другие симптомы возникают регулярно, лучше обсудить их с врачом, а не объяснять исключительно геомагнитной активностью", - отметила специалист.
Как помочь организму?
Специального лекарства от метеочувствительности нет. Поэтому основное внимание следует уделять общему состоянию здоровья и контролю хронических заболеваний. "Укреплять адаптационные возможности организма помогают полноценный сон, регулярная физическая активность, отдых и соблюдение здорового образа жизни", - рассказала Снежана Кавриго.
В дни резких погодных изменений желательно избегать переутомления, уменьшить физические и эмоциональные нагрузки, ограничить избыток соли и отказаться от алкоголя. Людям с хроническими заболеваниями важно продолжать назначенное лечение и при необходимости контролировать артериальное давление. Принимать дополнительные препараты или самостоятельно менять дозировки назначенных лекарств не следует. Закаливающие процедуры, в том числе контрастный душ, также нужно выбирать с учетом состояния здоровья.
Когда нужно обратиться к врачу?
Даже если ухудшение самочувствия регулярно совпадает со сменой погоды, игнорировать симптомы нельзя. Внезапная сильная головная боль, боль в груди, выраженная одышка, нарушение речи или внезапная слабость в конечностях требуют немедленной медицинской помощи. "Главное - не заниматься самолечением и не объяснять все симптомы метеозависимостью. Если недомогание повторяется или становится сильнее, необходимо обратиться к специалисту, чтобы установить его причину", - подчеркнула Снежана Кавриго.
По словам специалиста, внимательное отношение к собственному здоровью, полноценный отдых, умеренная физическая активность и контроль хронических заболеваний помогают поддерживать хорошее самочувствие в любое время года.-0-
Снежана Кавриго
Метеозависимость - не миф? Врач объяснила, почему смена погоды влияет на самочувстви
Сергей Мусиенко
Эфиопия - гигант на разломе. Как древнейшая цивилизация Африки пытается удержать единство в "эпоху сжатия"
"У нас общий этический подход". Швейцарский хирург о совместных проектах с РНПЦ травматологии и ортопедии