Дмитрий Андалюкевич: Ловушка для автолюбителей. Когда покупка запчастей в соцсетях может обернуться потерей денег





"Минчанин занимался ремонтом кузова своей машины и активно подыскивал необходимые детали. Подходящее объявление нашлось на просторах одной из популярных соцсетей. Страница выглядела убедительно: аккуратное оформление, каталог товаров и масса привлекательных предложений", - рассказал правоохранитель.





Мужчина связался с "менеджером", чтобы уточнить наличие нужных товаров. Продавец сработал профессионально: заверил, что все детали есть на складе и готовы к отправке. Единственным условием для оформления заказа была предоплата. Доверившись собеседнику, минчанин перевел на указанный банковский счет 1,3 тыс. рублей.





На этом психологическая обработка не закончилась. Спустя некоторое время собеседник вновь вышел на связь, чтобы окончательно усыпить бдительность покупателя. Он прислал "фотоподтверждение" - поддельную накладную службы доставки, свидетельствующую о том, что заказ укомплектован и отправлен. Под предлогом полной оплаты отправления мошенник убедил минчанина перечислить оставшуюся сумму - около 2,8 тыс. рублей.





Как только деньги поступили на счет, "продавец" мгновенно удалил переписку, заблокировал пользователя и перестал выходить на связь. Запчастей покупатель так и не дождался. Общая сумма ущерба превысила 4 тыс. рублей.





Как отмечает Дмитрий Андалюкевич, мошенники, промышляющие созданием фейковых интернет-магазинов в соцсетях, действуют по отработанным схемам. Они привлекают покупателей ценами, которые чуть ниже рыночных, оперативно отвечают на сообщения, вежливо консультируют и создают иллюзию солидной компании.





Но любые положительные отзывы, тысячи подписчиков и сотни лайков на странице не должны вводить человека в заблуждение: сегодня все эти показатели легко накручиваются с помощью специальных ботов и программ.





"Лучше совершать крупные покупки (особенно автозапчасти, технику, дорогостоящие гаджеты) на официальных торговых площадках, в зарегистрированных интернет-магазинах с реальным юридическим адресом, контактными телефонами и историей работы. У таких компаний есть сайт, реквизиты. Главное правило безопасности при покупках в соцсетях - отказ от перевода денег вперед. Оплачивайте товар только после получения", - отметил Дмитрий Андалюкевич.





Не лишним будет уделить пару минут поиску информации. "Вбейте название аккаунта, номер телефона или номер карты продавца в поисковую строку браузера. На независимых форумах и отзовиках часто можно найти информацию о том, не принадлежит ли данный ресурс мошенникам. Еще одним способом проверки продавца является @ScamBY_bot в Telegram. Он предоставит вам достоверную информацию о продавце и поможет уберечь деньги от аферистов", - подчеркнул офицер.





Кроме того, фотографии накладных, квитанций из транспортных компаний, паспортов "менеджеров" или даже видео с якобы складом товаров легко создаются с помощью графических редакторов. "Также если аналогичный товар на рынке стоит в полтора-два раза дороже, а в сомнительном паблике вам предлагают скидку "только сегодня и только при переводе на карту", это повод немедленно закрыть вкладку. Помните: бдительность и критическое мышление - лучшая защита от киберпреступников. Если вы все же стали жертвой обмана, незамедлительно сохраните всю переписку, чеки о переводах и обратитесь в ближайший отдел внутренних дел лично или по номеру 102", - подытожил правоохранитель.





БЕЛТА.-0-