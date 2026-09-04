Екатерина Зенкевич: "Кругосветка" по юго-востоку страны. Какие туристические маршруты создают сельсоветы в Гомельской области 

Событийный календарь Гомельской области включает десятки позиций. На слуху фестивали "Льняная карусель" в Корме, "Зов Полесья" в Лясковичах Петриковского района, "Сожский хоровод" в Гомеле, фестиваль юмора в Автюках Калинковичского района, где набирает мощь и интерактивный фест "Мамонт.by", "Берегиня" в Октябрьском районе. Однако многие аутентичные и глубокие фесты откровенно нуждаются в рекламе. Тот случай, как говорят в народе про хозяюшек: "Умела гатаваць, ды не ўмела падаваць".К примеру, в агрогородке Урицкое готовятся к гастрономическому фестивалю "Картофельный бум - 2026", где предложат отведать разнообразное меню из картофеля - от традиционных драников и бабки до экспериментальных рецептур. Таких изюминок только в юго-восточном регионе - многие сотни.Глубинки просто наполнены своей неповторимой красотой, открытой душой местных жителей, живописной природой, уникальными традициями и старинными ремеслами, которые передаются из поколения в поколение. Рассмотреть их лучше и призван новый проект, инициированный Гомельским областным Советом депутатов.Екатерина Зенкевич напомнила, что этим летом на выездном заседании экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики Национального собрания в Россонском районе Витебской области рассмотрены новые тренды и точки роста для повышения туристического потенциала. Ракурс задала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, отметив, что "необходимо использовать потенциал депутатского корпуса сельсоветов"."И тогда мы поставили для себя амбициозную задачу - сделать туристический маршрут по каждому сельсовету, а их у нас 230", - обратила внимание председатель областного совета депутатов. Решение этой задачи заняло несколько недель. Сельсоветы буквально с ходу включились в работу. Этот проект готов на 90%. Карты большинства маршрутов уже размещены на сайтах местных райисполкомов.Пройтись пешком, проехать на велосипеде, пробраться по лесным дорогам на квадроциклах, сплавиться на байдарке по реке или проехать на автомобиле - каждый из маршрутов раскрывает душу конкретного уголка, при этом дарит незабываемые эмоции.Эти же маршруты в том числе ведут и к выполнению экономических показателей, ведь по поручению главы государства необходимо вдвое увеличить удельный вес туристических услуг в ВВП к 2030 году. Уже сейчас показатели идут с плюсом, однако потенциал регионов гораздо шире, поэтому и на этой цифре останавливаться не намерены. Главный путь к успеху - показать людям потенциал своего же края.По программе социально-экономического развития туризм определен одним из приоритетов. "Все они (от демографической ситуации до туристической отрасли) взаимосвязаны единой концепцией, о которой часто говорит наш Президент: "Сильные регионы - сильная страна", - акцентировала Екатерина Зенкевич.В Национальном агентстве по туризму отметили, что не всегда отчетные цифры показывают реальную картину - в действительности туристов в разы больше. Это продемонстрировал и совместный с мобильными операторами биллинг мест притяжения туристов. "К примеру, по Витебской области за определенный период было не 300 тыс. человек, а 1,5 млн. Откровением стал и тот факт, что четыре и более дней путешествуют по Беларуси даже не российские гости, а люди из Израиля, Литвы и Латвии", - привела пример член Совета Республики.Сегодня очевиден запрос на постиндустриальный туризм вдали от суеты больших городов. В тренде - агроусадебная атмосфера, аутентичность, тематические фестивали-ярмарки и др. Этим и богаты живописные уголки Гомельской области.Туристические маршруты от сельсоветов станут увеличительным стеклом, чтобы потенциальные туристы смогли их посетить, лучше рассмотреть и прочувствовать.За примерами далеко ходить не нужно. Так, впервые прошлым летом прошел фестиваль "Мамонт.by" в агрогородке Юровичи Калинковичского района на месте древнейшей в Беларуси стоянки первобытного человека. Он был реализован как гражданская инициатива. "Никто не ожидал, что сразу он соберет более шести тысяч человек. Даже ремесленники были приятно удивлены такому интересу и спросу на сувениры и мастер-классы. А ведь в Юровичах есть и место духовной силы - Свято-Рождество-Богородичный мужской монастырь, куда устремляются паломники поклониться чудотворной иконе", - рассказывает Екатерина Зенкевич, отмечая, что в Юровичах каждый уголок проникнут особой атмосферой.Целый кладезь ценностей, по ее мнению, - школьные музеи и районные библиотеки, экспозиции которых хранят удивительные вещи, а через них - память о людях, их судьбах и поступках. К примеру, есть краеведческий и этнографический проект "Ельскі фартушок", где бережно сохраняют историческую память и истории судеб жителей. Здесь есть вышиванки, передники, отражающие местный строй. Среди них выделяется платок с историей жизни одной женщины. В тяжелые, голодные годы Великой Отечественной войны она готова была обменять свою семейную реликвию на продукты для детей, однако, узнав о ее положении, человек безвозмездно передал ей провиант. Это только один из примеров.Прогуляться у "Князь-озера", добыть с его дна тысячелетние залежи сапропеля и сделать селфи на железной дороге, которой больше нет, - в Житковичском районе предлагают настоящий тур с погружением в прошлое и благами настоящего.Оригинальный маршрут проложили в Морохоровском сельском совете. Начать его предлагают с озера Червоное - крупнейшего на Полесье и третьего по величине в стране. При всем его величии и огромной глади оно мелководно. С ним связана старинная легенда: якобы на острове стоял замок, который ушел под воду во время весеннего разлива. Археологических подтверждений этому пока не найдено, но предание живет и сегодня. Говорят, что доброму человеку Князь-озеро открывает свою красоту, а от злого спрячет все свои тайны. Здесь водятся щуки, окуни, лещи, караси, сомы, судаки, сазаны, лини и другие рыбы, поэтому сюда устремляются и рыбаки. Лучшие виды на озеро открываются на рассвете и вечером, когда вода особенно спокойна, а небо отражается в глади.На дне озера скрывается уникальное природное богатство - сапропель, который образуется тысячелетиями и служит ценным удобрением для растений и почвы. Здесь покажут и расскажут, как идет добыча этого ресурса.Особый колорит поездки можно ощутить в конце весны - начале лета, когда цветет понтийская азалия - реликтовый вид, сохранившийся с ледникового периода. В Беларуси встречается только на Полесье, преимущественно в Гомельской области. В мае-июне она озаряется желтым цветом, украшая болотные окраины, лесные опушки и сосняки, наполняя местность тонким, нежным и пленительным ароматом.В Морохоровском крае можно пройти путями железной дороги, которой больше нет. Когда-то в этой лесной местности гудели поезда, спешили люди, кипела жизнь. Сегодня рельсы засыпает листва, шпалы покрываются мхом, а перроны и остатки станционных зданий спрятались в тени деревьев. Километровые столбы и сигнальные знаки - безмолвные свидетели еще недавнего прошлого. Эта линия железной дороги была построена в начале ХХ века для вывоза леса, торфа и сельскохозяйственной продукции. Стальной путь соединял Житковичи с поселками и деревнями, обеспечивая связь, работу и развитие региона. Также она имела важную роль в восстановлении Полесского края в послевоенный период. А сокращение грузоперевозок и развитие автотранспорта привели к закрытию линии во второй половине прошлого столетия. Но пейзажи в этом месте сохранились удивительные. Особенно лесные тоннели - участки, где деревья смыкаются над путями.В сельсоветах уверены: каждый маршрут особенный и достоин внимания. Ни один из них не оставит равнодушными тех, кто решится внести его в свои навигаторы, ведь это не просто экскурсии, а путешествие внутрь самих себя.Екатерина Зенкевич акцентировала внимание: "В нашей стране Год благоустройства не заканчивается. На мой взгляд, по этому же принципу должна продлеваться в наших сердцах и трилогия Года малой родины. Очень важно, чтобы гражданские инициативы прирастали. Нам есть что показать и о чем рассказать гостям. Порой не хватает информации об этом, поэтому будем работать над этим".К слову, сельсоветы и районы уже плотно взаимодействуют, приглашая в совместные туры. На днях подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Угловским сельским Советом депутатов Брагинского района и Борисовщинским сельским Советом депутатов Хойникского района.Одна из первых реализованных в этом году инициатив - памятный знак "Эхо Чернобыля", который 24 апреля открыли в агрогородке Стреличево Хойникского района в преддверии 40-й годовщины аварии на ЧАЭС. В центре композиции - гранитный постамент с колоколом, обрамленный колоннами. На самом гранитном колоколе - карта сельсовета, на ней обозначены деревни, которые исчезли после аварии. Другим знаком отмечены населенные пункты, которые продолжают жить. Проект реализован в рамках открытого конкурса гражданских инициатив. На открытие приехали десятки людей из других мест, они были впечатлены, предлагали поддержку в развитие проекта.Одной траекторией объединены и два агрогородка - практически тезки - Ленин в Житковичском районе и Ленино в Добрушском. Каждый из них уникален по-своему, тем интереснее показать их в связке. В Житковичском районе раньше это было местечко, бывший райцентр. В 1920-1939 годах рядом с ним по реке Случь проходила граница между Польшей и СССР, а Ленин находился на польской территории. Поэтому и День народного единства для его жителей - праздник исторически важный. Уникальной особенностью агрогородка считается старое еврейское кладбище (XVI-XX веков), где сохранились редчайшие деревянные надгробия.В Рассветовском сельсовете Добрушского района объединили в маршруте четыре туристических направления: живописные места у реки Барыня, уют и комфорт местной агроусадьбы, драйв прогулок на квадроциклах или питбайках, а также духовность у стен Макарьевского монастыря. Это места, где земное встречается с вечным, а прошлое - с настоящим. Впрочем, маршрут можно составлять по индивидуальной программе: спокойный семейный тур с детьми на природе и пикником у реки, молодежный выезд с активностями или паломническую поездку с экскурсоводом.Все больше внимания привлекает проект "Дорогами Екатерины". Он уже объединил разные районы в Гомельской области и не только. Сейчас местами сохранившуюся старую дорогу, окаймленную двухсотлетними дубами, местные жители называют Екатерининским шляхом. С этими путями связано множество преданий о проездах императрицы Екатерины II. В таких маршрутах объединены легенды, исторические факты, фестивальные элементы, а также гастрономическая составляющая. Фактически во всех смыслах можно ощутить необычайный вкус эпох.Так, Грабовский сельсовет Гомельского района каждую весну приглашает на "Именины Екатерины". Этот фестиваль наполнен интерактивом, театральными постановками, оживляющими историю, а также тематическими локациями и бальными танцами. Здесь можно изготовить на память брошь или веер, на литературном чаепитии продегустировать травяные напитки. А из местного музея ароматов можно увезти растительные сборы, ароматические боксы и открытки. По пути - храм Вознесения Господня и садово-парковый ансамбль, частично сохранившийся от имения XIX столетия, принадлежавшего роду Фащей."Такие туристические маршруты от сельсоветов отличают особая душевность и люди, которые их организуют. Самое главное - они дарят эмоции, а это бесценно. Есть места, где от вдыхаемого воздуха, от атмосферы ощущаешь те самые мурашки по телу. Такие путешествия дарят ощущение катарсиса, они очищают духовно, наполняют внутренне", - акцентирует Екатерина Зенкевич.Уже прорабатываются совместные межрегиональные маршруты. "Крепкой нитью объединяет людей неравнодушие и любовь к своему краю, своей стране. Когда все создается на таком патриотизме, сопричастности и неравнодушии, все обязательно получится. На этом и строятся гражданские инициативы", - уверена собеседница.Таких дорожных карт туристов хватит не на один год, а каждое такое путешествие станет маленьким открытием для отдельной белорусской семьи или компании друзей из разных стран. Это во всех смыслах будет увлекательная история, а по сути - "кругосветка" по Гомельской области.БЕЛТА.-0-