Но в сегменте свежих автомобилей и машин стоимостью от $20 тыс. расстановка сил уже изменилась. Кроссовер перестал быть альтернативой седану - он сам стал одним из главных ориентиров при выборе автомобиля.

Пятилетняя динамика показывает, что белорусский авторынок переживает не просто обновление модельного ряда, а смену потребительских предпочтений. В списках новых фаворитов все чаще появляются Chevrolet Equinox, Geely Coolray, Ford Escape и Peugeot 3008, а доля SUV в продажах относительно свежих автомобилей превысила половину. Седаны сохраняют свою аудиторию, особенно в более доступных категориях, но в дорогом сегменте их позиции заметно потеснились. И если судить по нынешней структуре предложения, кроссоверы еще долго будут определять лицо белорусского вторичного авторынка. Пятилетняя динамика показывает, что белорусский авторынок переживает не просто обновление модельного ряда, а смену потребительских предпочтений. В списках новых фаворитов все чаще появляются Chevrolet Equinox, Geely Coolray, Ford Escape и Peugeot 3008, а доля SUV в продажах относительно свежих автомобилей превысила половину. Седаны сохраняют свою аудиторию, особенно в более доступных категориях, но в дорогом сегменте их позиции заметно потеснились. И если судить по нынешней структуре предложения, кроссоверы еще долго будут определять лицо белорусского вторичного авторынка.

За последние пять лет структура белорусского вторичного авторынка существенно изменилась. Если раньше в предложении и продажах заметную роль играли седаны и универсалы, то теперь все больше места занимают автомобили повышенной проходимости - кроссоверы и внедорожники. Но важнее даже не рост предложения, а то, что кроссоверы стали чаще выбирать покупатели. За пять лет продажи автомобилей этой категории увеличились на 35%. Для сравнения: продажи седанов практически не изменились, снизившись на 0,9%, универсалы прибавили 3,1%, а минивэны и хетчбэки потеряли 3,6% и 5,8% соответственно.Таким образом, речь идет не только о расширении ассортимента. Меняется сам потребительский выбор: покупатели все чаще рассматривают кроссовер как основной автомобиль для города, семьи и поездок за пределы населенных пунктов. Особенно заметен этот сдвиг среди относительно новых машин. В категории автомобилей возрастом до двух лет доля кроссоверов и внедорожников в предложении выросла с 29,6% до 70,9%. В реальных продажах их доля увеличилась с 26% до 52%. Иными словами, теперь каждый второй проданный автомобиль в этой возрастной группе относится к SUV (тип автомобиля, сочетающий в себе черты легковой машины и внедорожника. - Прим. БЕЛТА).У более возрастных автомобилей изменения не такие резкие. Среди машин от шести до десяти лет доля SUV в продажах увеличилась с 19% до 26%. А в категории старше десяти лет - всего с 11% до 12%. Это показывает, что смена предпочтений прежде всего охватила рынок свежих автомобилей, тогда как в бюджетном сегменте традиционные типы кузова сохраняют позиции.Изменение спроса хорошо заметно по списку моделей, которые за последние годы заняли значимое место на белорусском вторичном рынке. Среди автомобилей возрастом от трех до пяти лет почти половина наиболее востребованных моделей - кроссоверы. В числе таких машин Ford Escape, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Lada Xray, Kia Sportage, Geely Atlas и Buick Encore. Это автомобили разных ценовых категорий и происхождения, но их объединяет формат: высокая посадка, увеличенный дорожный просвет и универсальность в повседневной эксплуатации.Особенно впечатляет динамика отдельных моделей. За пять лет продажи Ford Escape выросли на 475%. У Peugeot 3008 прирост составил 200%. В числе автомобилей, показавших заметный рост, оказался и Chevrolet Malibu - его продажи увеличились на 300%. Однако это седан, поэтому говорить о полном исчезновении интереса к классическим легковым машинам было бы неправильно.В то же время позиции некоторых прежних фаворитов заметно ослабли. Продажи Volkswagen Passat, Ford Focus, Peugeot 508 и Opel Insignia за рассматриваемый период сократились более чем на 90%. Это не означает, что сами модели стали хуже или перестали подходить покупателям. Скорее, изменились предложение и структура спроса: часть автомобилистов, которые раньше выбирали вместительный седан или универсал, теперь обращает внимание на кроссоверы сопоставимого возраста и стоимости.Еще один показатель перемен - модели, которые практически отсутствовали в структуре предложения пять лет назад, но к 2026 году стали заметными участниками вторичного рынка. В сегменте автомобилей возрастом до двух лет список таких новинок практически полностью сформирован кроссоверами. Среди наиболее заметных моделей - Chevrolet Equinox, Changan X5 Plus, Changan CS55 Plus, Chevrolet Trax, Belgee X50, Shenlan S7 и Geely Binyue.Примечательно, что среди наиболее заметных новинок в этой возрастной категории практически не осталось европейских моделей. Предложение формируют преимущественно автомобили китайских и американских марок. Это отражает более масштабные изменения автомобильного рынка: покупатели получают доступ к новым моделям, которые еще недавно не были привычной частью белорусского автопарка.В группе машин возрастом от трех до пяти лет картина иная. Здесь заметнее представлены модели из США и Европы. Одним из объяснений может быть возраст автомобилей: именно этот период считается привлекательным для ввоза с точки зрения таможенных платежей. Главным представителем сегмента стал Chevrolet Equinox. В числе других заметных кроссоверов - GMC Terrain, Ford Escape, Peugeot 3008, Citroen C5 Aircross, Volkswagen Taos, Peugeot 5008 и Geely Atlas Pro.Получается интересное разделение: среди самых молодых машин заметно присутствие китайских моделей, а в категории трех-пяти лет значительную часть предложения формируют американские и европейские автомобили. При этом сами покупатели все чаще выбирают не конкретную страну происхождения, а формат SUV. Китайские производители в целом укрепили позиции в сегменте относительно свежих автомобилей: их модели представлены в разных классах и ценовых категориях.При этом популярность кроссоверов связана не только с появлением новых марок. Покупатель получает возможность выбирать между автомобилями из разных стран, сравнивать комплектации, габариты и оснащение. В результате SUV становятся все более привычным вариантом не только для тех, кто ищет большой семейный автомобиль, но и для автомобилистов, которым раньше вполне хватало компактного хетчбэка или седана.Наиболее интересные изменения происходят в верхнем ценовом сегменте. Именно здесь преимущество кроссоверов становится особенно выраженным. Среди автомобилей стоимостью от $20 тыс. их доля в предложении достигла 66,8%. Пять лет назад она составляла около 50%. То есть теперь примерно две трети автомобилей в этой ценовой категории - кроссоверы и внедорожники. В среднем ценовом сегменте - от $10 тыс. до $20 тыс. - ситуация практически не изменилась. Доля SUV составляет 37,5% против 37,2% пять лет назад. А в бюджетной категории до $10 тыс. она даже немного снизилась: с 9,7% до 8,8%.Почему так происходит? В дорогом сегменте покупатель чаще выбирает относительно свежую машину, обращает внимание на оснащение, комфорт, безопасность и универсальность. Кроссовер в этом случае может предложить более высокую посадку, просторный салон, увеличенный клиренс и удобство при поездках по разным типам дорог. Кроме того, за последние годы расширился выбор моделей, которые позволяют приобрести автомобиль повышенного класса без обязательного перехода в премиальный ценовой диапазон. На рынке появились более доступные кроссоверы из США и Китая, а также свежие модели европейских производителей. Они конкурируют с традиционными седанами не только по цене, но и оснащению.В результате дорогой сегмент постепенно меняет облик. Если пять лет назад здесь преобладали премиальные европейские автомобили, то теперь заметную часть предложения формируют более свежие кроссоверы. Седаны остаются в продаже, но уже не занимают прежнего доминирующего положения. При этом средний и бюджетный сегменты демонстрируют другую картину. В диапазоне $10-20 тыс. доля кроссоверов практически не изменилась, а среди автомобилей дешевле $10 тыс. их присутствие даже немного сократилось. Здесь по-прежнему важны доступность покупки и стоимость дальнейшего содержания, поэтому седаны, универсалы и хетчбэки сохраняют конкурентоспособность.Несмотря на уверенное продвижение SUV, говорить о полном исчезновении седанов с белорусского рынка преждевременно. В первую очередь это подтверждает статистика автомобилей старше десяти лет: доля кроссоверов в реальных продажах здесь выросла лишь на один процентный пункт за пять лет. Классические легковые автомобили остаются востребованными среди покупателей, для которых важны цена, расход топлива, стоимость обслуживания и доступность запчастей. Кроме того, седаны и универсалы по-прежнему могут быть удобным решением для ежедневных поездок, особенно если не требуется увеличенный дорожный просвет.БЕЛТА.-0-