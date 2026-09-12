Национальная идентичность как миф





Диктатура Франсиско Франко, правившего Испанией с 1939 по 1975 год, оставила после себя глубокий раскол в испанском обществе, который не зажил и по сей день. Наследие Франко остается активным политическим фактором и создает межпоколенческий конфликт: 20% испанцев ностальгируют по диктатуре, а 80% требуют демонтажа ее символов. Закон о демократической памяти (2022) лишь институционализировал раскол, не предложив общенационального нарратива. Перманентный конфликт подрывает национальное единство и делает Испанию уязвимой в "эпоху сжатия" - страна не может двигаться вперед, пока не договорится о своем прошлом.





Национальная идентичность в Испании - это миф, который трещит по швам. Каталонский сепаратизм - это не просто региональное движение, а экзистенциальная угроза территориальной целостности Испании. В отличие от Бельгии, где раскол парализует политику, в Каталонии он создает параллельную власть и легитимность. После референдума-2017 (90% выступили за независимость при явке 43%) Каталония - это по сути "государство в государстве" с собственной полицией, парламентом, языком и налоговой. Однако в регионе нет единства, отмечается политический раскол. Партии, выступающие за независимость, имеют узкое большинство в каталонском парламенте, а 52% каталонцев выступают против независимости (по данным опроса июня 2022 года). Конфликт между Мадридом и Барселоной не только подрывает социальную сплоченность, но и создает экономическую неопределенность: каталонские компании переносят штаб-квартиры в другие регионы Испании, что ослабляет экономику.





Страна Басков демонстрирует тихий, но настойчивый сепаратизм. В отличие от Каталонии сепаратизм здесь после роспуска баскской группировки ETA перешел в политическое русло. Он стал менее заметным для международной аудитории, но никуда не исчез. Новый лидер партии Sortu Шабьер Ираола заявил в январе 2026 года, что баскский народ "желает и нуждается в собственном государстве", потому что он "является нацией и имеет право быть свободным". В руководство Sortu входят бывшие члены ETA. Это показывает, что баскское независимое движение не отказалось от своих целей, а просто сменило тактику с вооруженной борьбы на политическую. Страна Басков имеет особый налоговый режим (концерто), который дает ей почти полную финансовую автономию - она собирает налоги самостоятельно и перечисляет в Мадрид лишь часть. Тихий сепаратизм региона не создает громких кризисов, но подтачивает единство страны изнутри. Баски уже имеют больше автономии, чем каталонцы, и используют ее для укрепления собственной идентичности, что в "эпоху сжатия" может стать прецедентом для других регионов.





В стране нет единого понимания истории, общего героя и общего врага. Есть только борьба за память и борьба за власть. Региональные конфликты и историческая память подрывают социальную ткань.





Политические институты: хрупкая стабильность





Политические институты Испании работают, но их устойчивость подорвана коррупционными скандалами, региональными конфликтами и международным давлением. Скандалы с коррупцией и обвинения в "покупке голосов" через региональные амнистии подрывают доверие к политической системе. Децентрализация - сильная сторона, но она создает сложности в координации: 17 автономных сообществ ведут самостоятельную политику в образовании, здравоохранении и социальных вопросах. Правительство Педро Санчеса (PSOE + Sumar) сталкивается с растущим давлением правой оппозиции (PP, Vox). Рейтинг одобрения правительства - ниже 40%, что отражает усталость электората от политических кризисов.





Вечером 2 сентября 2026 года десятки тысяч человек по всей Испании вышли на акции протестов у зданий городских администраций в поддержку Сеуты и с требованием отставки премьер-министра.

Миграционный кризис в Сеуте обнажил неспособность руководства страны принимать быстрые и эффективные решения и стал фактором для международного давления на испанское правительство. Он изолировал Испанию в ЕС: Италия 1 августа приостановила Шенгенское соглашение с Испанией, 22 страны ЕС подписали письмо с критикой миграционной политики Испании в Сеуте. Миграционный кризис в Сеуте обнажил неспособность руководства страны принимать быстрые и эффективные решения и стал фактором для международного давления на испанское правительство. Он изолировал Испанию в ЕС: Италия 1 августа приостановила Шенгенское соглашение с Испанией, 22 страны ЕС подписали письмо с критикой миграционной политики Испании в Сеуте.

Давление на страну также оказывают США (Трамп угрожает прекратить торговлю) и конкуренция с Китаем (инвестиции в зеленый водород и автозаводы), что ставит Мадрид перед жестким выбором. Давление на страну также оказывают США (Трамп угрожает прекратить торговлю) и конкуренция с Китаем (инвестиции в зеленый водород и автозаводы), что ставит Мадрид перед жестким выбором.





Экономика: рост без устойчивости





Испанская экономика продолжает расти, но сталкивается с системными вызовами: высокой безработицей, растущим долгом и энергетической зависимостью. Рост ВВП составляет 2,2% в 2026 году (прогноз CGE - 2,4%), затем около 2% в 2027-2028. Госдолг прогнозируется на уровне 99,3% ВВП в 2026 году. Дефицит бюджета - 2,6% ВВП в 2026 году, стабилизация на уровне 2,3-2,4% до 2030. Инфляция - около 2,9% базовая и общая 3,2% в 2026 году, ее рост происходит из-за энергетического кризиса. А вот безработица - 9,8% в 2026 году - остается одной из самых высоких в Европе.

Независимый орган финансового надзора Испании AIReF предупреждает о долгосрочном риске: при неизменной политике долг снова вырастет с середины следующего десятилетия из-за старения населения. В экономике отмечаются и структурные проблемы. Туризм, который составляет 12-13% ВВП и остается ключевым драйвером, делает экономику уязвимой к внешним шокам. Кроме того, в стране продолжается деиндустриализация, производительность труда растет медленно, ограничивая долгосрочный потенциал. Независимый орган финансового надзора Испании AIReF предупреждает о долгосрочном риске: при неизменной политике долг снова вырастет с середины следующего десятилетия из-за старения населения. В экономике отмечаются и структурные проблемы. Туризм, который составляет 12-13% ВВП и остается ключевым драйвером, делает экономику уязвимой к внешним шокам. Кроме того, в стране продолжается деиндустриализация, производительность труда растет медленно, ограничивая долгосрочный потенциал.





Энергетика: ахиллесова пята





Испания импортирует 68% энергоносителей (нефть - 94%, газ - 70%). Блокада Ормузского пролива (2026) ударила по ценам и привела к скачку цен на энергоносители, а зависимость от СПГ из США (30%) и Алжира (34,5%) создает геополитические риски. Процентные выплаты по долгу достигли 42 млрд евро - абсолютный рекорд, причем более 50% уходит иностранным держателям (BlackRock - крупнейший акционер Santander и BBVA).

При этом правительство продолжает политику поэтапного закрытия АЭС, но продолжает импортировать ядерную электроэнергию из Франции в периоды недостатка генерации. В июле 2026 года Совет по ядерной безопасности выдал "зеленый свет" на продление работы АЭС "Альмарас" до 2030 года, но это лишь отсрочка. Два реактора этой АЭС обеспечивают около 7% электроэнергии в Испании. Их закрытие создаст дефицит в 2,1 ГВт. Однако продление работы "Альмарас" - не стратегический шаг, а признание провала прежней политики. Масштабный блэкаут 28-29 апреля 2025 года, затронувший Испанию, Португалию и часть Франции, показал, что отказ от атомной энергии в условиях нестабильности - риск коллапса. При этом правительство продолжает политику поэтапного закрытия АЭС, но продолжает импортировать ядерную электроэнергию из Франции в периоды недостатка генерации. В июле 2026 года Совет по ядерной безопасности выдал "зеленый свет" на продление работы АЭС "Альмарас" до 2030 года, но это лишь отсрочка. Два реактора этой АЭС обеспечивают около 7% электроэнергии в Испании. Их закрытие создаст дефицит в 2,1 ГВт. Однако продление работы "Альмарас" - не стратегический шаг, а признание провала прежней политики. Масштабный блэкаут 28-29 апреля 2025 года, затронувший Испанию, Португалию и часть Франции, показал, что отказ от атомной энергии в условиях нестабильности - риск коллапса.





В Испании есть значительные месторождения урана, но добыча запрещена с 2021 года. Госкомпания ENUSA производит готовые тепловыделяющие сборки для реакторов, но использует исключительно импортное сырье. Исторически ключевой поставщик, обеспечивавший около 40% потребностей, - TENEX ("Росатом"). С ноября 2025 года импорт из России был возобновлен после пятилетнего перерыва. Второй основной альтернативный поставщик - Centrus Energy (США), на центрифугах завода в Огайо обогащает уран от "Техснабэкспорта" (TENEX). Цикл поставок замкнулся!





Испания ежегодно наращивает мощности ВИЭ, вводя около 7-8 ГВт солнечных и около 1 ГВт ветровых установок. Однако интеграция 62 ГВт солнечной и 76 ГВт ветровой энергии в пиковую нагрузку в 54 ГВт невозможна без хранения энергии. Закрытие АЭС не является решением проблемы интеграции возобновляемой энергии. Оно увеличивает стоимость электроэнергии и повышает выбросы, поскольку для стабильности сети приходится включать газовые электростанции.

Испания добровольно отказывается от стабильной генерации (АЭС), не имея замены (ВИЭ нестабильны, хранилища не построены). В "эпоху сжатия" это может стать фатальным: страна рискует оказаться в темноте и холоде при первом серьезном кризисе. Испания добровольно отказывается от стабильной генерации (АЭС), не имея замены (ВИЭ нестабильны, хранилища не построены). В "эпоху сжатия" это может стать фатальным: страна рискует оказаться в темноте и холоде при первом серьезном кризисе.





Продовольствие: стратегический сектор





Это сильнейшая сторона Испании. Страна превратилась из нетто-импортера в глобального экспортера продовольствия. Экспорт продуктов питания: 78 млрд евро в 2025 году - новый рекорд. Мировые позиции Испании: 3-е место в мире по экспорту сливочного масла, 4-е место - по сырам. Профицит внешней торговли продовольственной продукцией по итогам 2025 года составил более 18,1 млрд евро. Правительство делает ставку на агропромышленный комплекс как на стратегический сектор. В "эпоху сжатия" Испания не умрет с голоду, что дает ей критический буфер.

Но Испания была одним из ключевых акторов, которые "протолкнули" исторический торговый договор между ЕС и странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай), преодолев сопротивление ряда стран ЕС. Ее роль описывают как роль "природного посредника" между Европой и Латинской Америкой. С намеком на времена захвата земель? "Al fin (наконец-то)", - так премьер-министр Педро Санчес отреагировал на достижение соглашения, подчеркнув, что ждал его 25 лет. Но Испания была одним из ключевых акторов, которые "протолкнули" исторический торговый договор между ЕС и странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай), преодолев сопротивление ряда стран ЕС. Ее роль описывают как роль "природного посредника" между Европой и Латинской Америкой. С намеком на времена захвата земель? "Al fin (наконец-то)", - так премьер-министр Педро Санчес отреагировал на достижение соглашения, подчеркнув, что ждал его 25 лет.





Протесты фермеров в Каталонии и Басконии против МЕРКОСУР в 2026 году показали, что Мадрид и регионы могут оказаться по разные стороны баррикад даже в вопросах внешней торговли. Например, оливковый сектор Андалусии - "испанское золото" - видит в соглашении не возможность, а предательство. Аргентина получит право экспортировать масло в ЕС без пошлин с первого дня, тогда как испанцы будут ждать снижения тарифов 15 лет.

Демография: рост за счет миграции, коллапс рождаемости





Испания - самая противоречивая в плане демографии страна в Европе. Население Испании растет, но рождаемость обрушивается. Суммарный коэффициент рождаемости - 1,24 (Worldometer, 2026) - один из самых низких в Европе. При этом в стране растет доля пожилых, создавая нагрузку на пенсионную и медицинскую системы.





Испания растет только за счет миграции, которая не компенсирует коллапс рождаемости среди коренного населения. В стране 10,15 млн иностранцев (20,4% населения). Это создает долгосрочную уязвимость: при закрытии границ или ужесточении миграционной политики население начнет резко сокращаться.

Испания обладает квалифицированной рабочей силой, но структурные проблемы подрывают ее качество. Уровень образования - средний. Индекс человеческого развития (HDI) - 0,829 (2025) - "очень высокий". За счет иммиграции в стране наблюдается приток квалифицированных специалистов из Латинской Америки (Колумбия, Венесуэла) и Марокко, но интеграционные механизмы работают слабо. Испания сталкивается с кризисом социальных связей, который отражает не только экономическое неравенство, но и глубокие изменения в социальной структуре. Испания обладает квалифицированной рабочей силой, но структурные проблемы подрывают ее качество. Уровень образования - средний. Индекс человеческого развития (HDI) - 0,829 (2025) - "очень высокий". За счет иммиграции в стране наблюдается приток квалифицированных специалистов из Латинской Америки (Колумбия, Венесуэла) и Марокко, но интеграционные механизмы работают слабо. Испания сталкивается с кризисом социальных связей, который отражает не только экономическое неравенство, но и глубокие изменения в социальной структуре.





Межпоколенческие отношения в стране ухудшаются. Испания переживает эпидемию одиночества: один из пяти испанцев страдает от одиночества, наиболее уязвима молодежь: 35% в возрасте 18-24 лет испытывают острую нехватку социальных связей. В феврале 2026 года правительство даже утвердило первую государственную стратегию борьбы с нежелательным одиночеством. Тем не менее молодежь чувствует себя обделенной в сравнении с пожилыми людьми. Традиционно высокая молодежная безработица ведет к утечке мозгов, происходит эмиграция молодых специалистов.





Социальное напряжение создает и жилищный кризис. Средняя аренда однокомнатной квартиры съедает более 90% заработка молодого работника. Только трое из десяти молодых людей не зависят финансово от семьи. Хотя доля собственников - около 75% - относительно высокая, рост цен на жилье в крупных городах (Мадрид, Барселона) находится на уровне выше инфляции. Приток мигрантов лишь увеличивает спрос на жилье, обостряя кризис его доступности. Строительный сектор недостаточно активен для удовлетворения растущего спроса. Кризис доступности жилья подрывает социальный мир и лишь увеличивает межпоколенческий разрыв.





Вердикт по устойчивости Испании





Статус - глубокий кризис. Тренд устойчивости - нисходящий.





Испания - это "продовольственный тигр с энергетической аритмией". Ее энергетика - закрытие АЭС, зависимость от импорта, рост цен - подрывает все имеющиеся преимущества. Энергетическая политика - стратегическое самоубийство. В "эпоху сжатия", когда мир столкнется с новыми энергетическими шоками, Испания окажется в числе первых жертв. Она сможет накормить себя - но не сможет согреть себя.

А демографический парадокс - рост за счет миграции при коллапсе рождаемости - создает долгосрочную уязвимость. А демографический парадокс - рост за счет миграции при коллапсе рождаемости - создает долгосрочную уязвимость.





Три сценария для Испании до 2030 года





1. Инерционный (60%). Энергетическая политика остается неизменной. Доля АЭС сокращается, ВИЭ растут, но без систем хранения. Энергозависимость сохраняется, рост ВВП замедляется, безработица остается высокой. Страна выживает за счет туризма и продовольственного экспорта, сохранения сотрудничества с Китаем. Но любой энергетический шок (война, блокада) ударит по экономике.





2. Коллапсный (20%). В случае острого шока (рост цен на нефть, новая блокада Ормузского пролива, отказ от Китайского направления) экономика рухнет. Инфляция превысит 5%, долг превысит 105% ВВП, социальные протесты парализуют страну. Правительство будет вынуждено прибегнуть к экстренным мерам (ограничения на электроэнергию, нормирование).





3. Адаптационный (20%). Правительство пересматривает энергетическую политику: останавливает закрытие АЭС, ускоряет строительство систем хранения энергии, инвестирует в ВИЭ. Долг снижается до 95% ВВП, экономика растет на 2,5-3% в год. Испания становится лидером энергоперехода в Европе, сохраняя ядерный суверенитет. Строит интерконнектор с Францией через Пиренеи (+2 ГВт), ускоряет строительство гидроаккумулирующих станций и создает национального оператора хранения энергии (централизованные батареи и водород). Однако вместо того, чтобы строить АЭС и создавать систему хранения энергии, Мадрид закрывает реакторы и надеется на "зеленое чудо". Каждый год инерции - это шаг к пропасти.





Испания - это единственная страна в Европе, у которой есть все для выживания в "эпоху сжатия". Но чудес не бывает, что отчетливо показал "рукотворный" кризис в Сеуте, отсрочек больше не будет.





В Испании существует своеобразная практика взыскания долгов: коллекторы выбивают долги не путем насилия и угроз, а прилюдным позором. Человек во фраке ходит за должником везде, где он появляется, и позорит его, а если это не помогло, то в ход идет тяжелая артиллерия в виде человека в абсурдном розовом костюме. Ситуация развивается так, что в "эпоху сжатия" коллектор может прийти в Испанию не во фраке, а из-за моря. И потребовать не только деньги от гордого "пиренейского козерога".





Сергей МУСИЕНКО.-0-





Фото БЕЛТА, АР, Рixabay, Unsplash