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Андрей Русакович: Инициативы Беларуси способствуют созданию многополярного мироустройства - Русакович

Опубликовано:

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Комментарии
03 ноября 2026, 12:56
Андрей Русакович

Инициативы Беларуси способствуют созданию многополярного мироустройства - Русакович

Андрей Русакович
Андрей Русакович
Доктор исторических наук, профессор
Республика Беларусь в контексте формирования евразийской архитектуры безопасности последовательно отстаивает общепринятые и актуальные для мирового большинства принципы. Важность этого отметил в комментарии корреспонденту БЕЛТА доктор исторических наук, профессор Андрей Русакович - участник IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая 3-4 ноября проходит в белорусской столице.

По словам процессора, в названии обсуждаемой на конференции темы "Преодоление международного беспорядка в духе сотрудничества: сможем ли мы собрать головоломку евразийской безопасности?" заключается несколько важных и концептуальных посылов, связанных с проблематикой региональной и глобальной безопасности, а, следовательно, и будущего всего человечества.
Андрей Русакович подчеркнул, что проблема формирования системы безопасности на евразийском континенте в настоящее время приобретает особую актуальность, обусловленную трансформацией мирового порядка, кризисом традиционных евроатлантических структур безопасности, нарастающей неопределенностью и конфликтностью в международных отношениях - все это определяется как "международный беспорядок".

"Сейчас дискуссия о принципах и механизмах архитектуры безопасности и сотрудничества в Евразии приобретает глобальное значение. Это сложная задача, однозначного решения которой может и не быть, учитывая разнообразие государств, народов, регионов и различного рода противоречий на евразийском континенте, - считает профессор. - Вместе с тем организаторы мероприятия уверены, что тревожные тенденции в международных отношениях в конечном итоге удастся переломить, и многие проблемы будут решены политико-дипломатическим путем, на основе равноправного и взаимовыгодного диалога. В целом название нынешней конференции формулирует важнейшую задачу трансформации мира на ближайшую перспективу".

Во многом благодаря именно инициативам Республики Беларусь, проблематика евразийской безопасности сегодня стала важной частью актуальной повестки мирового развития, создания многополярного мироустройства. Поэтому, по мнению спикера, повышенный интерес в мире к конференции по евразийской безопасности вполне закономерен.

"2026 год в международной сфере обозначил ряд важных тенденций, которые, как предполагается, будут оказывать существенное влияние на мировые процессы. Например, технологическая конкуренция и связанные с ней сферы становятся доминирующим трендом в межгосударственных отношениях. Протестные движения и результаты выборов в ряде стран мира, прежде всего в государствах Европейского союза, свидетельствуют о необходимости обновления политических подходов к проблемам мировой экономики, политики, безопасности. Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся в феврале, оказывает значительное влияние на трансформацию отношений в регионе и мире в целом, это касается режима ядерного нераспространения, роли США в Евразии, перспектив урегулирования ближневосточных проблем", - констатировал профессор.
По его мнению, ряд факторов указывают на то, что в ближайшее время будут сделаны практические шаги для прекращения военных действий в Украине. "В этом отношении представляет интерес реализация потенциала и использование опыта Беларуси как площадки для переговоров по украинской проблематике в двустороннем и многостороннем форматах, участие страны в реализации гуманитарных инициатив по Украине. В связи с международными усилиями по украинской проблематике наряду с обсуждением проблем евразийской безопасности необходимо говорить и об архитектуре европейской безопасности, которая является важной составляющей системы безопасности в Евразии, - ее обновлении, совершенствовании", - подчеркнул Андрей Русакович.

Все это, по словам эксперта, является частью более глобальной темы - модернизации ООН как основы для поддержания мира и глобальной безопасности.

"Беларусь и Россия вместе с партнерскими государствами продвигают идеи Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке на международном уровне. Республика Беларусь в контексте формирования евразийской архитектуры безопасности последовательно отстаивает общепринятые и актуальные для мирового большинства принципы: приверженность Уставу ООН, соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, недискриминационность и учет интересов всех сторон, инклюзивность процесса обсуждения, взаимная выгода, сохранение идентичности и многообразия", - указал спикер.

Доктор исторических наук также отметил, что Президент Беларуси в последние годы выдвинул ряд важных инициатив, направленных на формирование устойчивой системы безопасности и сотрудничества на континенте. "В частности, это реализация идеи мирного совместного развития Евразии, усиление взаимодействия международных организаций, работающих на евразийском пространстве, обеспечение режима контроля за появляющимися новыми типами оружия, отказ от односторонних санкций, защита критической международной инфраструктуры, преодоление миграционного кризиса, предотвращение использования искусственного интеллекта как оружия массового поражения, создание пояса цифрового добрососедства в Евразии", - конкретизировал профессор.

"В категориях Большого Евразийского партнерства Беларусь принадлежит к Центральной Евразии - своеобразному стратегическому "ядру" континента, которое, как представляется, будет играть важную роль в формировании континентальной архитектуры безопасности, - подчеркнул эксперт. - Поэтому приоритетное внимание в своей внешней политике Беларусь уделяет укреплению интеграционных объединений на постсоветском пространстве - Союзному государству, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, развитию сотрудничества в ШОС, организации взаимодействия между различными объединениями Евразии - АСЕАН, ШОС, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, другими структурами". 

Андрей Русакович резюмировал, что развитие отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с КНР, сотрудничества со странами "мирового большинства", налаживание отношений с США, использование потенциала стратегического соседства с Европейским союзом - это существенный вклад Беларуси в процесс формирования системы безопасности и сотрудничества в Евразии.

Алина ГРИШКЕВИЧ,
БЕЛТА.-0-
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Беларусь конференция
Инициативы Беларуси способствуют созданию многополярного мироустройства - Русакович
Андрей Русакович
Инициативы Беларуси способствуют созданию многополярного мироустройства - Русакович
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