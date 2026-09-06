Полина Асвинова: "Говорю "да" новым возможностям". Геолог "БелНИПИнефти" о формуле успеха 

Полина училась в ГГТУ им. П.О.Сухого на специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" и получила квалификацию "горный инженер". "Второе высшее получила там же по специальности "логистика". А дальше окончила магистратуру по специальности "нефтегазовый инжиниринг". Сейчас поступила в аспирантуру по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений", - поделилась своими внушительными достижениями она.После 11-го класса вплоть до последнего дня подачи документов Полина не могла определиться, на какую специальность будет поступать и какую профессию хочет получить. "Я была точно уверена, что варианта два. Но они были настолько разными, что решиться было сложно. Первый вариант был поехать в Минск и получать экономическое образование. Второй - остаться в Гомеле и получать техническое образование, а именно по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений", - рассказала она.Так как решение давалось с трудом, мама Полины посоветовала отнести документы в гомельский вуз. "Хотя бы проверить, что они соответствуют тем нормам, которые прописаны. У меня был полный пакет, и в случае, если я бы захотела перенаправить их в Минск, могла сделать это со спокойной душой. Но получилось так, что, как только я подала документы, поняла, что останусь учиться здесь. Поступая, я выбрала только одну специальность, хотя предлагали внутри факультета указать несколько. Но я четко знала, что, если и поступать сюда, то только на нефтяную специальность. Мне была интересна и математика, и физика, и химия, но я бы не хотела углубляться в одну из этих наук фундаментально. А в нефтяной отрасли необходимо иметь знания во всех предметах - от геологии до прикладной механики. То есть можно найти себя в любом проявлении и понять, что на самом деле ближе", - вспоминает девушка.Всего было два бюджетных места, одно из которых заняла Полина. "Ни разу за эти пять лет я не пожалела о том, что решилась именно на техническое образование. Перспектива быть нефтяником воодушевляла. Понимала, что инженерное образование послужит мне фундаментом, на котором я смогу уже дальше осваивать другие квалификации, будь то экономика, юриспруденция и так далее. Собственно, так и произошло, я получила второе высшее образование на последних курсах одновременно с первым", - отметила она.За названием должности геолога отдела подсчета запасов нефти и газа скрывается колоссальный объем работы. "Это не просто цифры в отчетах, а четкое обоснование каждого параметра: изучение свойств самой нефти, характеристик пласта, в котором она залегает. Но если говорить проще, задача сводится к следующему: пробурилась скважина, прошла множество горизонтов, в том числе продуктивных, и теперь их нужно нанести на карты, учитывая ранее пробуренные скважины и особенности пласта. Каждая скважина либо изменяет наше представление о строении месторождения, либо подтверждает его. В любом случае мы оцениваем, сколько нефти содержится в пласте. Это и есть моя непосредственная профессиональная обязанность", - объяснила Полина.Первый рабочий день пришелся на 1 августа 2024 года. "Я испытывала, с одной стороны, предвкушение и интерес, потому что это новый этап в моей жизни, а с другой стороны, все-таки растерянность, потому что это абсолютно новые для меня условия, новые люди. Я не понимала, с чем мне предстоит столкнуться и что нужно делать. То есть это был такой момент неопределенности, который нужно было перенести. Это проходит каждый молодой специалист. Он временный, и благодаря наставникам этот путь можно пройти максимально кратко, быстро и эффективно. Что у меня, собственно, и получилось", - рассказывает девушка.Спустя время, алгоритмы работы выстроились, появилась уверенность. Но процесс обучения не останавливается ни на день.У Полины не было четких представлений о будущей работе, зато было конкретное опасение. После активной студенческой общественной и культурной жизни ей казалось, что график "с 8 до 17" превратится в бесконечную рутину, где дни будут похожи один на другой. "Мне казалось, что мне будет очень скучно ходить так изо дня в день, из года в год. К слову, это оказалось совсем не так, - с улыбкой говорит собеседница. - Жизнь стала в сто раз насыщеннее и активнее, учитывая корпоративную жизнь и возможности реализовать себя в разных сферах. Так что это был случай, когда страх и опасения вообще ни разу не подтвердились".Коллектив встретил новичка дружелюбно. Особую роль сыграла заведующая лабораторией Ирина Зобова, которая буквально с нуля показывала и рассказывала, что и как нужно делать. "Я не стеснялась задавать вопросы, хотя порой мне было за это неловко. Но коллеги всегда отвечали, каждый внес свой вклад в мою адаптацию - и в профессиональном плане, и в корпоративной культуре. Даже сейчас могу к ней и к другим коллегам из своего отдела спокойно обратиться с любым вопросом и всегда получу на него ответ", - отметила девушка.Главная трудность начала пути, по мнению Полины, - кардинальная смена жизни в принципе. Новый режим, новые люди, новое место. "Мой совет: примите это состояние. Поймите, что каждый молодой специалист проходит через это становление. Это нужно принять и не просто выдержать, а прожить, совершая сначала мелкие шаги, а дальше - больше. Обращайте внимание и на ошибки, и на маленькие победы. Формируйте в себе личность профессионала осознанно. Нельзя по щелчку пальцев вдруг стать экспертом и знать ответ на все. Как показывает практика, сколько работаешь, сколько живешь - каждый день учишься чему-то новому", - поделилась мнением собеседница.Первой личной победой стала защита отчета по подсчету запасов на одном из месторождений. Объем работы был небольшим, но статусным: отчет защищали в Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых в Минске. "Для меня это был важный шаг. Хотя настоящую большую победу я осознала чуть позже. Когда почувствовала уверенность в ежедневных процессах, когда могла выполнять работу без уточнений. Также когда звонит коллега, уточняет что-то по определенной скважине, а я действительно помню детали: почему карта построена именно так, какие там нюансы. Вот в такие моменты чувствуешь, что растешь над собой. До совершенства, конечно, далеко, но прогресс очевиден", - добавила Полина.Полине нравится чувствовать себя причастной к большому производственному процессу. "Это такая цепочка, в которой очень много звеньев. И вот как раз таки моя работа - это одно из них. Поэтому, конечно, когда у нас озвучиваются наши рекорды - 2 млн т нефти годовой добычи - или новые рекорды по геологоразведке, я чувствую свой вклад, и меня это воодушевляет. Мне искренне приятно ощущать то, что моя работа важна", - рассказала девушка.Чтобы не выгореть, важно уметь отвлекаться. Способы у Полины самые разные, но все они, по ее мнению, простые и обыденные. В рабочее время лучшей сменой деятельности становится активность в молодежном совете и молодежном движении.Она является председателем Молодежного совета ПО "Белоруснефть". Признается, что предприятие способствует раскрытию личного потенциала каждого молодого сотрудника. "Молодежный совет - это площадка, где каждый имеет возможность проявиться, предлагать и реализовывать идеи, проекты, что впоследствии сказывается на карьерном и личном росте. Все это с поддержкой руководства компании. В свое время мне это дало возможность реализовать себя в информационном секторе (я создавала молодежный контент для социальных сетей компании), получить опыт в процессе соорганизации молодежных научных конференций. Сейчас же роль председателя молодежного совета немного иная - способствовать раскрытию потенциала молодых сотрудников, быть мостиком между мудростью опытных коллег и энергией молодых. Это про умение услышать запрос, прочувствовать, что на самом деле волнует ребят, и помочь им раскрыться не навязывая, а поддерживая", - считает она.А вот за пределами офиса спектр занятий расширяется: спорт, прогулки, бытовые домашние дела. "Либо же просто полежать с закрытыми глазами, либо, не знаю, полистать ленту TikTok или Instagram. Не без этого, конечно. Хотя какой это отдых? Сильно это может и не помочь, но как-то переключить свое внимание - в том числе", - призналась собеседница.Каким будет профессиональное будущее через 5-10 лет предсказать сложно, отметила Полина. "Иногда жизнь подкидывает такие неожиданные предложения, возможность попробовать себя в какой-то новой сфере или роли. Я в любом случае понимаю, что сейчас набираюсь опыта, компетенций и прощупываю разные направления, в которых мне интересно было бы реализоваться. Мне хочется больше развивать свои навыки и еще более уверенно чувствовать себя в основной своей работе. Продолжаю обучение в аспирантуре, закончила уже и магистратуру. И просто говорю "да" новым возможностям и перспективам. А к чему это в итоге меня приведет, покажет только время", - добавила девушка.Быть частью огромной команды "Белоруснефти" для нее - гордость и ответственность. "Мне очень нравится быть частью этого огромного производственного процесса. Я понимаю и всю ответственность своих действий, как это влияет на результат. И при этом мне нравится ощущать свой вклад в наши общие победы, как мы вместе их создаем. Это вот как раз то, что воодушевляет", - сказала Полина.Коллегам и ветеранам в праздник девушка пожелала внутренней энергии, которая служит на благо каждого и общий результат. "Молодым коллегам - смелости и веры в себя. И пусть единство продолжает быть нашей главной опорой, чтобы вдохновлять друг друга, радоваться общим победам и чувствовать, что мы - команда", - добавила Полина.Анастасия КОЗЛОВА,БЕЛТА.-0-